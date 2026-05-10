Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ADB Warning : भारतासाठी धोक्याची घंटा! महागाईचा भडका उडणार, GDP वाढीला ‘ब्रेक’ लागणार ब्रेक?

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे, महागाईचे संकट पुन्हा एकदा भारतीय कुटुंबांचे बजेट कोलमडण्याच्या बेतात असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा मोठा परिणाम भारतावर होताना दिसणार आहे.

Updated On: May 10, 2026 | 04:04 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारतासाठी धोक्याची घंटा!
  • महागाईचा भडका उडणार
  • GDP वाढीला ‘ब्रेक’ लागणार ब्रेक?
ADB Warning : पश्चिम आशियातील संकट दीर्घकाळ चालण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर ही परिस्थिती उद्भवली, तर ती भारतासाठी सर्वच दृष्टीने हानिकारक ठरेल. आशियाई विकास बँकेचे ADB मुख्य अर्थतज्ज्ञ अल्बर्ट पार्क यांचे म्हणणे आहे की, या परिस्थितीचा परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर आणि देशाच्या GDP वर अशा दोन्ही गोष्टींवर होणार आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यामुळे, महागाईचे संकट पुन्हा एकदा भारतीय कुटुंबांचे बजेट कोलमडण्याच्या बेतात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे त्याचा मोठा परिणाम भारतासारख्या देशांवर होणार आहे. नेमकी काय आहे परिस्थिती?

भारताच्या GDP मध्ये होणार घट

PTI ला दिलेल्या एका मुलाखतीत पार्क यांनी स्पष्ट केलंय की, पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारताच्या GDP चा विकास दरात ०.६ टक्क्यांची घट होईल आणि तो दर ६.३ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. शिवाय, चालू आर्थिक वर्षात महागाईत लक्षणीय वाढ होण्याचीही अपेक्षा आहे. एप्रिल महिन्यात, ADB ने असा अंदाज वर्तवला होता की, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा GDP विकास दर ६.९ टक्क्यांवर स्थिर राहील. त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात हा दर वाढून ७.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. महागाईच्या संदर्भात,महागाईचा दर ६.९ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

पार्क यांनी पुढे सांगितले की, “२०२६-२७ या वर्षात विकास दरात ०.६ टक्क्यांची घट होईल, असा आमचा अंदाज आहे. हा अंदाज आमच्या ‘मूलभूत परिस्थिती’वर आधारित असणार आहे. पण याचा पुढील वर्षातील विकासावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही; भारत पुन्हा जोरदार मुसंडी मारण्यास सज्ज आहे.” त्यांनी पुढे नमूद केले की, या वर्षी महागाईत २.४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा असून, ती ६.९ टक्क्यांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.

कच्च्या तेलामुळे होणारा त्रास कायम

अल्बर्ट पार्क यांच्या मते, पश्चिम आशियातील संकट दीर्घकाळ टिकू शकते, या भीतीमुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारपेठेत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पार्क यांचा अंदाज आहे की, २०२६ मध्ये कच्च्या तेलाचा सरासरी भाव ९६ डॉलर्स प्रति बॅरल या उच्च पातळीवर कायम राहू शकतो. जरी २०२७ मध्ये तेलाचे भाव ८० डॉलर्सपर्यंत खाली येण्याची शक्यता असली, तरी पुढील दोन वर्षे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या राष्ट्रांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरण्याची अपेक्षा आहे.

खतांच्या संकटामुळे उत्पादनात घट

त्यांनी हे नमूद केलंय की, खतांच्या वाढत्या किमतींमुळे शेतकरी खतांचा वापर कमी करण्याची शक्यता आहे; परिणामी, पिकांच्या उत्पादनात घट होईल आणि वर्षाच्या अखेरीस शेतमालाची उपलब्धता कमी होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, याचा अन्नपदार्थांच्या किमतींवर परिणाम होईलच; परंतु या परिणामाची तीव्रता किती असेल, हे केवळ सध्या उद्भवत असलेल्या gas crisis च्या स्थितीवरच ठरवता येईल.

‘एल निनो’चा अन्न उत्पादनावर काय परिणाम होऊ शकतो, याबद्दल विचारले असता पार्क म्हणाले, “निःसंशयपणे, ही बाब अजूनही अत्यंत अनिश्चित आहे. साहजिकच, जेव्हा जेव्हा भारतात पिकांच्या उत्पादनाला फटका बसतो, तेव्हा आपल्यासमोर एक आव्हान उभे राहते विशेषतः वाढत्या किमतींच्या स्वरूपात. जागतिक तांदूळ व्यापारात भारताचा वाटा लक्षणीय आहे; परिणामी, भारतात घडणाऱ्या घडामोडींचा इतर राष्ट्रांवर अनेकदा दूरगामी आणि सखोल परिणाम होत असतो.” चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा दर ४.५ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज ADB ने वर्तवला होता.

Web Title: Adb warning india inflation gdp growth forecast 2026 see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 10, 2026 | 04:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ
1

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax
2

Gold Import Duty: दुबईमधून Gold खरेदी करुन आणणं आता पडेल महागात? 10 ग्रॅमवर लागेल ‘इतका’ Tax

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका
3

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

Tata Nexon चे नवे सरप्राइज! ‘Pure PS’ व्हेरिएंटचे दमदार लॉंच; १० लाखांत मिळणार लक्झरी फीचर्स
4

Tata Nexon चे नवे सरप्राइज! ‘Pure PS’ व्हेरिएंटचे दमदार लॉंच; १० लाखांत मिळणार लक्झरी फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

Chihuahua Appreciation Day: जगातील सर्वात इवल्याशा पण ‘स्वॅग’मध्ये राहणाऱ्या चिवावा कुत्र्यांचा आज आहे खास दिवस; वाचा रंजक माहिती

May 14, 2026 | 07:30 AM
Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

Moon transit: गुरु प्रदोषातील चंद्राच्या संक्रमणाचा या राशींच्या जीवनात होणार मोठे बदल

May 14, 2026 | 07:05 AM
उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

उत्तर प्रदेशात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार; तीव्र वादळामुळे 62 जणांचा मृत्यू, अनेक जिल्ह्यांत वीजपुरवठा खंडित

May 14, 2026 | 07:00 AM
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

May 14, 2026 | 04:15 AM
चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! ‘या’ १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

May 14, 2026 | 02:35 AM
KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

May 14, 2026 | 12:24 AM
Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 13, 2026 | 10:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM