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Health Tips: जेवताना मोबाईल पाहण्याची सवय ठरू शकते घातक; आरोग्यावर होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर परिणाम

Updated On: Jun 24, 2026 | 06:53 PM IST
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सारांश

Watching Mobile While Eating Side effects: जेवताना मोबाईल वापरण्याची सवय गट हेल्थवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. या सवयीमुळे अपचन, वजनवाढ आणि इतर आरोग्य समस्या उद्भवण्याचा धोका वाढतो.

photo- yandex
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विस्तार
  • जेवताना मोबाईल पाहण्याची ठरेल घातक
  • आरोग्यावर होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर परिणाम
  • या सवयी अंगीकारा
आजच्या डिजिटल युगात अनेक जण जेवताना मोबाईलवर व्हिडिओ पाहणे, सोशल मीडियावर स्क्रोल करणे किंवा चॅटिंग करणे पसंत करतात. पण ही सवय सामान्य वाटत असली तरी ती आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. विशेषतः आतड्यांचे आरोग्य म्हणजेच गट हेल्थ यावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, जेवताना मोबाईलमध्ये गुंतल्यामुळे शरीराच्या नैसर्गिक भूक आणि पोट भरलेल्या संकेतांकडे दुर्लक्ष होते, ज्यामुळे पचनसंस्थेशी समस्या उद्भवू शकतात.

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जेवणावरून लक्ष विचलित होते

मोबाईल वापरत जेवताना व्यक्तीचे संपूर्ण लक्ष स्क्रीनवर असते. त्यामुळे अन्न नीट चावून खाल्ले जात नाही. अन्न नीट न चावल्यामुळे पचनक्रिया मंदावते आणि अपचन, गॅस किंवा पोट फुगण्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.

गरजेपेक्षा जास्त अन्न खाल्ले जाते

मोबाईलमध्ये गुंतल्यामुळे किती अन्न खाल्ले जात आहे याची जाणीव राहत नाही. परिणामी अनेकदा गरजेपेक्षा जास्त अन्न सेवन केले जाते. यामुळे वजन वाढणे, लठ्ठपणा आणि त्यासंबंधित आरोग्य समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.

गट हेल्थवर होतो परिणाम

पचनसंस्था आणि मेंदू यांचा संबंध असतो. जेवताना मोबाईल फोन वापरल्याने आतडे आणि मेंदू यांच्यातील समन्वयावर परिणाम होऊ शकतो आणि पचन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळ ही सवय कायम राहिल्यास आतड्यांतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन बिघडण्याची शक्यता वाढते. यामुळे पचनाच्या समस्या वाढू शकतात.

शांतपणे जेवण का महत्त्वाचे?

तज्ज्ञ जेवताना मोबाईल, टीव्ही किंवा इतर डिजिटल उपकरणांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देतात. शांत वातावरणात, अन्नाची चव आणि पोत अनुभवत जेवण केल्यास पचन सुधारते आणि शरीराला योग्य प्रमाणात पोषण मिळते. या सवयीचा मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. स्क्रीनसमोर बसून जेवल्याने तणाव वाढू शकतो आणि त्यामुळे व्यक्तीला जेवणाचा आनंद घेता येत नाही. आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी केवळ काय खाता हेच नाही, तर कसे खाता यालाही तितकेच महत्त्व आहे. त्यामुळे जेवताना मोबाईल वापरण्याची सवय टाळून जेवण केल्यास गट हेल्थ आणि एकूण आरोग्य दोन्ही चांगले राहू शकते.

या सवयी अंगीकारा

  • जेवताना मोबाईल सायलेंट मोडवर ठेवा.
  • प्रत्येक घास नीट चावून खा.
  • जेवणासाठी ठराविक वेळ राखून ठेवा.
  • कुटुंबासोबत संवाद साधत जेवा.
  • अन्नावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करा.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Mobile while eating effects gut health digestion problems habits tips

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Published On: Jun 24, 2026 | 06:53 PM

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