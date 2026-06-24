Health Tips: जेवताना मोबाईल पाहण्याची सवय ठरू शकते घातक; आरोग्यावर होऊ शकतो ‘हा’ गंभीर परिणाम

Kidney Health: किडनी निरोगी ठेवायची आहे? रोजच्या जीवनात करा ‘या’ सोप्या सवयींचा अवलंब
मोबाईल वापरत जेवताना व्यक्तीचे संपूर्ण लक्ष स्क्रीनवर असते. त्यामुळे अन्न नीट चावून खाल्ले जात नाही. अन्न नीट न चावल्यामुळे पचनक्रिया मंदावते आणि अपचन, गॅस किंवा पोट फुगण्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.
मोबाईलमध्ये गुंतल्यामुळे किती अन्न खाल्ले जात आहे याची जाणीव राहत नाही. परिणामी अनेकदा गरजेपेक्षा जास्त अन्न सेवन केले जाते. यामुळे वजन वाढणे, लठ्ठपणा आणि त्यासंबंधित आरोग्य समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढतो.
पचनसंस्था आणि मेंदू यांचा संबंध असतो. जेवताना मोबाईल फोन वापरल्याने आतडे आणि मेंदू यांच्यातील समन्वयावर परिणाम होऊ शकतो आणि पचन प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. दीर्घकाळ ही सवय कायम राहिल्यास आतड्यांतील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन बिघडण्याची शक्यता वाढते. यामुळे पचनाच्या समस्या वाढू शकतात.
तज्ज्ञ जेवताना मोबाईल, टीव्ही किंवा इतर डिजिटल उपकरणांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देतात. शांत वातावरणात, अन्नाची चव आणि पोत अनुभवत जेवण केल्यास पचन सुधारते आणि शरीराला योग्य प्रमाणात पोषण मिळते. या सवयीचा मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होऊ शकतो. स्क्रीनसमोर बसून जेवल्याने तणाव वाढू शकतो आणि त्यामुळे व्यक्तीला जेवणाचा आनंद घेता येत नाही. आरोग्यदायी जीवनशैलीसाठी केवळ काय खाता हेच नाही, तर कसे खाता यालाही तितकेच महत्त्व आहे. त्यामुळे जेवताना मोबाईल वापरण्याची सवय टाळून जेवण केल्यास गट हेल्थ आणि एकूण आरोग्य दोन्ही चांगले राहू शकते.
Stress and Diabetes Connection: तणावामुळे वाढू शकतो डायबिटीजचा धोका; शरीरावर कसा होतो परिणाम?