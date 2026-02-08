Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
थंडावा की आजार? दूषित बर्फ आणि सरबतामुळे वाढत आहेत पोटाचे आजार

उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असून, दूषित पाणी, खाण्यास अयोग्य बर्फ आणि रस्त्यावरील शीतपेयांमुळे पोटाचे विविध गंभीर विकार लक्षणीयरित्या वाढताना दिसून आले आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 01:55 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उन्हाळ्यात बर्फाचे गोळे आणि सरबत यांचे मोठ्या प्रमाणात सेवन केले जाते.
  • रस्त्यावरील सरबत, ज्यूस आणि बर्फाचे गोळे तयार करताना दूषित पाणी वापरले जात पोटाचे विकार वाढत आहेत.
  • यामुळे अॅलर्जी, दमा, त्वचारोग, डोळ्यांचे रोग अशा आरोग्य समस्या उद्भवू लागतात.
उन्हाळा सुरू झाल्यामुळे सूर्य अक्षरशः आगीचे लोळ फेकू लागला आहे. उन्हाळा मनाला जसा त्रासदायक वाटतो. तसाच आरोग्याच्या दृष्टीकोनातूनही उन्हाळा त्रासदायक ठरू शकतो. उन्हाळा येतानाच मुळी आरोग्याच्या अनेक समस्या आणि विविध आजारांच्या हातात हात घालून येतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात आरोग्य सांभाळणे तितकेच आवश्यक आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये उन्हाचे प्रमाण वाढल्यामुळे त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावरही होत असून पनवेलकरांना सध्या अॅलर्जी, दमा, त्वचेचे आजार, पोटांचे विकार व डोळ्यांचे आजार अशा आजारांचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.

उन्हाळ्यातील बऱ्याच आरोग्य समस्यांचे मूळ हे आहारात आणि आपल्या पचनसंस्थेत होणाऱ्या बदलांमध्ये दिसून येते. या काळात पित्तामध्ये वाढ होते. आयुर्वेदातही मार्च ते जून हा काळ ‘आदान काळात’ मोडतो. म्हणजे या काळात सूर्याच्या उष्णतेत वाढ झाल्यामुळे शरीरातील व आतड्यातील स्निग्धता नष्ट होते. त्यामुळे जड अन्न पचत नाही व शरीरात पाण्याची गरज वाढते.

पनवेलमध्ये नुकतीच काविळीची साथ पसरल्याचे चित्र

सध्या शहरांमध्ये भाजी मार्केट, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक त्याच प्रमाणे गर्दीच्या ठिकाणी उसाच्या रसवंतीवर त्याच प्रमाणे रस्त्यावर असलेल्या ज्यूस सेंटरवर खूप गर्दी होत आहे. पण यातून बऱ्याचदा कावीळ, टायफॉइडची लागण होते. पनवेलमध्ये नुकतीच काविळीची साथ दिसून आली होती. उन्हाळाच्या दिवसात बर्फाचा गोळा, रस्त्यावरच्या गाड्यांवरचे रंगीत सरबत आणि फळांचा रस पिण्याकडे अनेकांचा कल असतो. थंडावा मिळण्यासाठी त्यात बर्फाचे तुकडे टाकतात. परंतु सरबत व बर्फ तयार करण्यासाठी अनेक ठिकाणी दूषित पाणी वापरले जात असून अश्या ठिकाणी बर्फयुक्त शीत पेय पिण्याचे टाळावे, असा सल्ला आहार तज्ञ डॉ. प्रकाश पाटील यांनी दिला आहे.

Web Title: Cooling relief or illness contaminated ice gola and juices are increasing stomach issues lifestyle news in marathi

Published On: Feb 08, 2026 | 01:36 PM

