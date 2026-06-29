Vat Purnima 2026: सण सौभाग्याचा, बंध अतूट नात्याचे…! वटपौर्णिमेनिमित्त बायकोला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

हिंदू धर्मात येणाऱ्या प्रत्येक सणांना विशेष महत्व आहे. त्यातील विवाहित महिलांचा अतिशय आवडता सण म्हणजे वटपौर्णिमा. वटपौर्णिमा सणाला विवाहित स्त्रिया उपवास करतात. यंदाच्या वर्षी २९ जूनला वटपौर्णिमा आहे. हा सण पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी साजरा केला जातो. सर्व महिला एकत्र जमून वडाच्या झाडाची पूजा करतात आणि वडाला सात फेऱ्या मारतात. ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी वटपौर्णिमा साजरी केली जाते. या दिवशी केलेला उपवास अतिशय लाभदायक आणि शुभ मानला जातो. वटपौर्णिमेचा उपवास हा केवळ धार्मिक विधी नसून, निसर्गाप्रती आदर, वैवाहिक निष्ठा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचा एक अद्भुत संगम आहे. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा पत्नीला वटपौर्णिमेच्या या मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता. या शुभेच्छा वाचून पत्नीला खूप जास्त आनंद होईल.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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वटवृक्षाप्रमाणे तुमचे आयुष्यही दीर्घायुषी, आरोग्यदायी आणि सुखी होवो,
पती-पत्नीच्या अतूट आणि जन्मोजन्मीच्या प्रेमाला या पावन दिनी मनापासून शुभेच्छा!
सण हा सौभाग्याचा, बंध हा अतूट नात्याचा,
या शुभदिनी पूर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा!
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
प्रेमाचे धागे जे नात्यात गुंफलेले,
संसार आणि जबाबदारीने फुललेले,
बांधुनी वडाला मागते मागणे
साथ अशीच राहू दे आमची हे माझ स्वप्न.
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
लग्नाच्या पवित्र नात्याने बांधली
गेली सातजन्माची गाठ
अशी कायम राहो पती- पत्नीची
प्रेमाची साथ
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
प्रत्येक क्षण एकमेकाबरोबर एकत्र राहू,
एक जन्म नव्हे तर सात जन्म,
आपण पती-पत्नी राहू.
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
वडाच्या झाडा एवढे दीर्घायुष्य
मिळो तुम्हाला
जन्मोजन्मी असाच तुमचा
सहवास लाभो मला
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
एक फेरा आरोग्यासाठी
एक फेरा प्रेमासाठी
एक फेरा यशासाठी
एक फेरा दीर्घायुष्यासाठी
एक फेरा तुझ्या-माझ्या
अतूट सुंदर नात्यासाठी
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
सावित्रीच्या निष्ठेचे दर्पण
बांधुनी नात्याचं बंधन
करेन साता जन्माचं समर्पण
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
नाती जन्मोजन्मीची, दिली
परमेश्वराने जुळवून
दोघांच्या प्रेमाला देते रेशीम
धाग्यात वटवृक्षात गुंफुण.
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
लग्नाच्या पवित्र नात्याने बांधली
गेली सातजन्माची गाठ
अशी कायम राहो पती- पत्नीची
एकमेकांच्या प्रेमाची साथ
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!
लग्नाच्या पवित्र नात्याने बांधली
गेली सातजन्माची गाठ
अशी कायम लाभो पती- पत्नीची
प्रेमाची साथ
वटपौर्णिमेच्या खूप शुभेच्छा!
वडाला बांधते सुताचा धागा,
सात जन्म तुच राहाशील मनात माझ्या
वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!
सुख- दु:खात राहू सोबत कायम
जन्मोजन्मीची बांधूया गाठ
वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!
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सावित्रीच्या निष्ठेचे फळ, बांधूया आपल्या नात्याचे दर्पण,
करने तुझ्यासाठी साता जन्माचे समर्पण…
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!