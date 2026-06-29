सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Hindu Festival Send Traditional Marathi Style Wishes To Your Wife On The Occasion Of Vat Purnima

Vat Purnima 2026: सण सौभाग्याचा, बंध अतूट नात्याचे…! वटपौर्णिमेनिमित्त बायकोला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

Updated On: Jun 29, 2026 | 05:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

हिंदू धर्मात वटपौर्णिमा सणाला विशेष महत्व आहे. हा सण पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी केला जातो. त्यामुळे यंदाच्या वटपौर्णिमाला पत्नीला या मराठमोळ्या शुभेच्छा नक्की पाठवा.

वटपौर्णिमेनिमित्त बायकोला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

वटपौर्णिमेनिमित्त बायकोला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

हिंदू धर्मात येणाऱ्या प्रत्येक सणांना विशेष महत्व आहे. त्यातील विवाहित महिलांचा अतिशय आवडता सण म्हणजे वटपौर्णिमा. वटपौर्णिमा सणाला विवाहित स्त्रिया उपवास करतात. यंदाच्या वर्षी २९ जूनला वटपौर्णिमा आहे. हा सण पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी साजरा केला जातो. सर्व महिला एकत्र जमून वडाच्या झाडाची पूजा करतात आणि वडाला सात फेऱ्या मारतात. ज्येष्ठ पौर्णिमेच्या दिवशी वटपौर्णिमा साजरी केली जाते. या दिवशी केलेला उपवास अतिशय लाभदायक आणि शुभ मानला जातो. वटपौर्णिमेचा उपवास हा केवळ धार्मिक विधी नसून, निसर्गाप्रती आदर, वैवाहिक निष्ठा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांचा एक अद्भुत संगम आहे. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा पत्नीला वटपौर्णिमेच्या या मराठमोळ्या शुभेच्छा पाठवू शकता. या शुभेच्छा वाचून पत्नीला खूप जास्त आनंद होईल.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Vat Purnima 2026: यमराजांकडून पतीचे प्राण परत आणणारी सावित्री कोण होती? जाणून घ्या वटसावित्री व्रतामागील पौराणिक कथा

वटवृक्षाप्रमाणे तुमचे आयुष्यही दीर्घायुषी, आरोग्यदायी आणि सुखी होवो,
पती-पत्नीच्या अतूट आणि जन्मोजन्मीच्या प्रेमाला या पावन दिनी मनापासून शुभेच्छा!

सण हा सौभाग्याचा, बंध हा अतूट नात्याचा,
या शुभदिनी पूर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा!
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रेमाचे धागे जे नात्यात गुंफलेले,
संसार आणि जबाबदारीने फुललेले,
बांधुनी वडाला मागते मागणे
साथ अशीच राहू दे आमची हे माझ स्वप्न.
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

लग्नाच्या पवित्र नात्याने बांधली
गेली सातजन्माची गाठ
अशी कायम राहो पती- पत्नीची
प्रेमाची साथ
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

प्रत्येक क्षण एकमेकाबरोबर एकत्र राहू,
एक जन्म नव्हे तर सात जन्म,
आपण पती-पत्नी राहू.
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

वडाच्या झाडा एवढे दीर्घायुष्य
मिळो तुम्हाला
जन्मोजन्मी असाच तुमचा
सहवास लाभो मला
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

एक फेरा आरोग्यासाठी
एक फेरा प्रेमासाठी
एक फेरा यशासाठी
एक फेरा दीर्घायुष्यासाठी
एक फेरा तुझ्या-माझ्या
अतूट सुंदर नात्यासाठी
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

सावित्रीच्या निष्ठेचे दर्पण
बांधुनी नात्याचं बंधन
करेन साता जन्माचं समर्पण
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

नाती जन्मोजन्मीची, दिली
परमेश्वराने जुळवून
दोघांच्या प्रेमाला देते रेशीम
धाग्यात वटवृक्षात गुंफुण.
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

लग्नाच्या पवित्र नात्याने बांधली
गेली सातजन्माची गाठ
अशी कायम राहो पती- पत्नीची
एकमेकांच्या प्रेमाची साथ
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!!!

लग्नाच्या पवित्र नात्याने बांधली
गेली सातजन्माची गाठ
अशी कायम लाभो पती- पत्नीची
प्रेमाची साथ
वटपौर्णिमेच्या खूप शुभेच्छा!

वडाला बांधते सुताचा धागा,
सात जन्म तुच राहाशील मनात माझ्या
वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

सुख- दु:खात राहू सोबत कायम
जन्मोजन्मीची बांधूया गाठ
वटपौर्णिमेच्या शुभेच्छा!

Vat Purnima 2026: 28 की 29 कधी आहे वटपौर्णिमा, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

सावित्रीच्या निष्ठेचे फळ, बांधूया आपल्या नात्याचे दर्पण,
करने तुझ्यासाठी साता जन्माचे समर्पण…
वटपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Web Title: Hindu festival send traditional marathi style wishes to your wife on the occasion of vat purnima

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 05:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ब्लेडच्या मध्ये असणारा ‘तो’ आकार का! जाणून घ्या ‘किंग जिलेट’ चा १०० वर्षांपूर्वीचा क्रांतिकारी शोध!
1

ब्लेडच्या मध्ये असणारा ‘तो’ आकार का! जाणून घ्या ‘किंग जिलेट’ चा १०० वर्षांपूर्वीचा क्रांतिकारी शोध!

अरेच्चा! घरांचा आकार चौकोनी यासाठी असतो तर! खोल्यांचा आकार चौरस असण्यामध्ये दडलीय पैशांची आणि जागेची बचत!
2

अरेच्चा! घरांचा आकार चौकोनी यासाठी असतो तर! खोल्यांचा आकार चौरस असण्यामध्ये दडलीय पैशांची आणि जागेची बचत!

Strawberry Moon: स्ट्रॉबेरी मून म्हणजे काय? वटपौर्णिमेच्या दिवशी आकाशात दिसणार दुर्मिळ खगोलीय दृश्य
3

Strawberry Moon: स्ट्रॉबेरी मून म्हणजे काय? वटपौर्णिमेच्या दिवशी आकाशात दिसणार दुर्मिळ खगोलीय दृश्य

Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेनिमित्त प्रियजनांना दया हटके मराठमोळ्या शुभेच्छा, सुख-समृद्धीची करा कामना
4

Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेनिमित्त प्रियजनांना दया हटके मराठमोळ्या शुभेच्छा, सुख-समृद्धीची करा कामना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vat Purnima 2026: सण सौभाग्याचा, बंध अतूट नात्याचे…! वटपौर्णिमेनिमित्त बायकोला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

Vat Purnima 2026: सण सौभाग्याचा, बंध अतूट नात्याचे…! वटपौर्णिमेनिमित्त बायकोला द्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, नात्यामध्ये वाढेल गोडवा

Jun 29, 2026 | 05:30 AM
पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स एफडीएच्या रडारवर; ‘या’ तारखेपासून धडक तपासणी मोहीम

पुणे जिल्ह्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स एफडीएच्या रडारवर; ‘या’ तारखेपासून धडक तपासणी मोहीम

Jun 29, 2026 | 12:30 AM
IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव

IND vs IRE: भारतीय संघाने घालवली लाज, आयर्लंडने रचला इतिहास; 3 दिवसात 2 पराभव

Jun 28, 2026 | 11:01 PM
ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

ऑटोमोबाईल स्पेअर पार्ट्सचा व्यवसाय सुरु करायचाय? ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा म्हणजे होईल बम्पर कमाई!

Jun 28, 2026 | 10:33 PM
IND W vs AUS W Live Score: लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले; भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर

IND W vs AUS W Live Score: लॉर्ड्सवर टीम इंडियाचा स्वप्नभंग! ऑस्ट्रेलियाने ६ विकेट्सने हरवले; भारतीय महिला संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर

Jun 28, 2026 | 10:23 PM
30 जूनपूर्वी उरकून घ्या ही महत्त्वाची कामं; LPG e-KYC ते ITR, 1 जुलैपासून बदलणार नियम

30 जूनपूर्वी उरकून घ्या ही महत्त्वाची कामं; LPG e-KYC ते ITR, 1 जुलैपासून बदलणार नियम

Jun 28, 2026 | 10:00 PM
Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम

Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम

Jun 28, 2026 | 09:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा