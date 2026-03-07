अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने लावलेल्या ब्लॅक डायमंड मास्कची मोठी चर्चा, जाणून घेऊया ग्लोईंग चेहऱ्याचे रहस्य

बॉलिवूडपासून ते हॉलीवूडपर्यंत सर्वच अभिनेत्रींच्या लुकची कायमच सोशल मीडियावर मोठी चर्चा असते. त्याच्या अभिनयासोबतच फॅशन आणि ग्लोइंग स्किनचे लाखो चाहते आहेत. बॉलिवूडमधील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा जोनास आपल्या कामासोबतच सौंदर्यामुळे सुद्धा कायमच चर्चेत असते. अभिनेत्रीची त्वचा पाहून अनेकांना कायमच वाटते की आपली त्वचा सुद्धा त्यांच्याप्रमाणे डागविरहित आणि देखणी असावी. काही दिवसांपासून अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा तिच्या फेस मास्कमुळे चर्चेत आली आहे. शुटींगदरम्यान तिने चेहऱ्यावर काळया रंगाचा मास्क लावला होता. तिने लावलेला काळ्या रंगाचा मास्क अनेकांना प्रश्न पडला आहे की हा मास्क नक्की कोणता असेल? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – pinterest)
चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिंपल्स घालवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. पण चुकीचे स्किन केअर आणि वारंवार आहारात होणाऱ्या बदलांच्या परिणामुळे त्वचा खूप जास्त खराब होऊन जाते. त्वचेची पोत खराब झाल्यानंतर महिला वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट, स्किन मास्क आणि घरगुती उपाय करतात. पण शरीरात निर्माण झालेल्या पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे आणि सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे त्वचा खूप जास्त टॅन होऊन जाते. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग आणि पिगमेंटेशन कमी करण्यासाठी त्वचेला सूट होईल अशाच प्रॉडक्टचा वापर करावा. यामुळे चेहऱ्याला कोणतीही हानी पोहचणार नाही आणि त्वचा सुंदर दिसेल.
अभिनेत्री प्रियांका चोप्राने चेहऱ्यावर ब्लॅक डायमंड फेस मास्क लावला आहे. हा फेस मास्क प्रिमियम स्किनकेअरमध्ये येतो. यामुळे त्वचेवर टाईट पणा जाणवू लागतो आणि चेहऱ्यावर वाढलेले पिंपल्स आणि इतर समस्या कमी होण्यास मदत होते. त्वचा दीप हायड्रेट करण्यासाठी आठवड्यातून एकदा चेहऱ्यावर फेसमास्क लावावा. यामुळे त्वचेची गुणवत्ता सुधारते. हा मास्क लावल्यामुळे त्वचेला इंस्टंट रिफ्रेशनेस आणि ग्लो येण्यास मदत होते. अनेक अभिनेत्री लगेच चेहऱ्यावर ग्लो मिळवण्यासाठी स्किनकेअर रूटीनमध्ये या मास्कचा समावेश करतात.
ब्लॅक डायमंड फेस मास्क असलेले गुणकारी गुणधर्म त्वचेवरील मॉईश्चर टिकवून ठेवण्यासाठी मदत करते. चेहऱ्यावर असलेले फाईन लाईन आणि सुरकुत्या कमी करण्यासाठी फेसमास्क लावावा. त्वचेचं टेक्चर सुधारण्यासाठी ब्लॅक डायमंड मास्कचा वापर करावा. पण हा मास्क प्रत्येक व्यक्तीला सूट होईल असे नाही. त्यामुळे कोणत्याही स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करण्याआधी पॅच टेस्ट नक्कीच करून पाहावे. अन्यथा चेहऱ्यावर पिंपल्स किंवा रॅश येऊ शकतात. चेहऱ्याला तरुण आणि ग्लोइंग लुक देण्यासाठी ब्लॅक डायमंड मास्कचा वापर करावा.