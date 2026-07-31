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साध्या मॅगीला द्या हटके ट्विस्ट! सकाळच्या नाश्त्यासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jul 31, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

कायमच साधी मॅगी खाऊन कंटाळा आल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही चिली गार्लिक मॅगी बनवून खाऊ शकता. चटपटीत चवीची मॅगी सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

साध्या मॅगीला द्या हटके ट्विस्ट! सकाळच्या नाश्त्यासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी, नोट करा रेसिपी

साध्या मॅगीला द्या हटके ट्विस्ट! सकाळच्या नाश्त्यासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी, नोट करा रेसिपी

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विस्तार

मॅगी खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. मसालेदार मॅगी पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच अतिशय आवडीने मॅगी खातात. सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी झटपट तुम्ही चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी बनवू शकता. कायमच साधी मॅगी बनवून खाल्ली जाते. हा पदार्थ घरातील मुलं सुद्धा सहज बनवू शकतात. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे उपाशी पोटी कधीही बाहेर जाऊ नये. पोटभर नाश्ता करूनच बाहेर जावे. लहान मुलं कांदा टोमॅटो खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांना या पद्धतीने नवनवीन पदार्थ देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • मॅगी
  • लसूण
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • हिरवी मिरची
  • रेड चिली फ्लेक्स
  • शेझवान सॉस
  • बटर
  • कोथिंबीर
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कृती:

  • चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक चिरून घेतलेली लसूण घाला आणि लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • लसूण भाजल्यानंतर त्यात हिरवी मिरची, कांदा, टोमॅटो आणि चवीनुसार थोडस मीठ घालून लालसर आणि मऊ होईपर्यंत शिजवा.
  • कांदा टोमॅटो व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात रेड चिली फ्लेक्स, शेझवान सॉस आणि मॅगी मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मसाल्यांना तेल सुटल्यानंतर त्यात पाणी घालून उकळी काढा आणि मॅगी घालून व्यवस्थित मिक्स करा. ५ मिनिटांमध्ये मॅगी शिजून तयार होईल.
  • सगळ्यात शेवटी शिजवून घेतलेल्या मॅगीमध्ये बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी. या पद्धतीने बनवलेली मॅगी घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: How to make chilli garlic tomato maggi at home simple food recipe

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Published On: Jul 31, 2026 | 08:00 AM

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