साध्या मॅगीला द्या हटके ट्विस्ट! सकाळच्या नाश्त्यासाठी १५ मिनिटांमध्ये बनवा चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी, नोट करा रेसिपी

मॅगी खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. मसालेदार मॅगी पाहिल्यानंतर सगळ्यांच्या तोंडाला पाणी सुटते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच अतिशय आवडीने मॅगी खातात. सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी झटपट तुम्ही चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी बनवू शकता. कायमच साधी मॅगी बनवून खाल्ली जाते. हा पदार्थ घरातील मुलं सुद्धा सहज बनवू शकतात. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता करणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा शरीरात थकवा, अशक्तपणा वाढण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे उपाशी पोटी कधीही बाहेर जाऊ नये. पोटभर नाश्ता करूनच बाहेर जावे. लहान मुलं कांदा टोमॅटो खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी मुलांना या पद्धतीने नवनवीन पदार्थ देऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया चिली गार्लिक टोमॅटो मॅगी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
Amrutsari Chole : जेवणात काहीतरी झणझणीत खायचंय? मग पंजाबी स्टाईलमध्ये बनवा ‘अमृतसरी छोले’, घरातील सर्वांनाच आवडेल चव