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Amrutsari Chole : जेवणात काहीतरी झणझणीत खायचंय? मग पंजाबी स्टाईलमध्ये बनवा ‘अमृतसरी छोले’, घरातील सर्वांनाच आवडेल चव

Updated On: Jul 30, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

Recipe : मसालेदार अमृतसरी छोले चपाती, भाकरी, कुलचे, भात अशा सर्वांसोबतच चवीला फार अप्रतिम लागतात. पंजाबची ही फेमस भाजी तुम्ही घरीही सहज तयार करु शकता. चला रेसिपी नोट करुन घेऊयात.

Amrutsari Chole : जेवणात काहीतरी झणझणीत खायचंय? मग पंजाबी स्टाईलमध्ये बनवा 'अमृतसरी छोले', घरातील सर्वांनाच आवडेल चव

(फोटो सौजन्य: Youtube)

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विस्तार
  • अमृतसरी छोल्यांची ख्याती देशभर प्रसिद्ध आहे.
  • हे मसालेदार छोले तुम्ही घरीही तयार करु शकता.
  • चला याची रेसिपी जाणून घेऊया.
पंजाबी खाद्यसंस्कृती म्हटली की सर्वप्रथम आठवण येते ती मसालेदार, सुगंधी आणि चवदार पदार्थांची. त्यामध्ये अमृतसरी छोले हा एक अत्यंत लोकप्रिय आणि पारंपरिक पदार्थ मानला जातो. पंजाबमधील अमृतसर शहरातील खास मसाल्यांच्या मिश्रणामुळे या छोल्यांना वेगळी चव आणि आकर्षक रंग मिळतो. गरमागरम भटुरे, कुलचे, पुरी किंवा साध्या चपातीसोबत अमृतसरी छोले अप्रतिम लागतात. घरच्या घरी सहज उपलब्ध साहित्य वापरून ही रेसिपी तयार करता येते. पाहुण्यांसाठी, रविवारच्या खास जेवणासाठी किंवा सणासुदीच्या मेनूसाठी हा पदार्थ उत्तम पर्याय ठरतो. चला यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

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साहित्य

  • २ कप काबुली चणे (रात्रभर भिजवलेले)
  • २ कांदे बारीक चिरलेले
  • २ टोमॅटोची प्युरी
  • १ टेबलस्पून आलं-लसूण पेस्ट
  • २ हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या
  • १ टीस्पून जिरे
  • १ तमालपत्र
  • १ दालचिनीचा तुकडा
  • २ लवंगा
  • १ काळी वेलची
  • १ टीस्पून धणेपूड
  • १ टीस्पून जिरेपूड
  • १ टीस्पून लाल तिखट
  • ½ टीस्पून हळद
  • १ टीस्पून गरम मसाला
  • १ टीस्पून अमचूर पावडर
  • १ टीस्पून कसुरी मेथी
  • २ टीस्पून छोले मसाला
  • २ टी-बॅग किंवा १ टेबलस्पून चहा पावडर (कापडात बांधलेली)
  • मीठ चवीनुसार
  • ३ टेबलस्पून तेल
  • कोथिंबीर सजावटीसाठी
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कृती

  • भिजवलेले चणे कुकरमध्ये मीठ आणि चहाची टी-बॅग किंवा चहा पावडरचे गाठोडे घालून मऊ होईपर्यंत शिजवा. शिजल्यावर चहा काढून टाका.
  • कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे, तमालपत्र, दालचिनी, लवंगा आणि काळी वेलची घालून काही सेकंद परता.
  • आता चिरलेला कांदा घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परता. त्यानंतर आलं-लसूण पेस्ट आणि हिरव्या मिरच्या घालून कच्चा वास जाईपर्यंत शिजवा.
  • टोमॅटो प्युरी घालून चांगली परता. त्यात हळद, लाल तिखट, धणेपूड, जिरेपूड, छोले मसाला, गरम मसाला आणि अमचूर पावडर घालून तेल सुटेपर्यंत शिजवा.
  • शिजवलेले चणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांचे पाणी घालून सर्व मिश्रण एकजीव करा. मंद आचेवर १०–१५ मिनिटे उकळू द्या, त्यामुळे मसाले चांगले मुरतात.
  • कसुरी मेथी हाताने चुरून घाला. चवीनुसार मीठ तपासा आणि आणखी २–३ मिनिटे शिजवा.
  • बारीक चिरलेल्या कोथिंबिरीने सजवून गरमागरम अमृतसरी छोले भटुरे, कुलचे, पुरी किंवा फुलक्यासोबत सर्व्ह करा.

Web Title: Craving something spicy and flavorful then make punjabi style amrutsari chole

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Published On: Jul 30, 2026 | 09:30 AM

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