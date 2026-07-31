Bajaj Pulsar: ‘बजाज पल्सर’ नव्या अवतारात येण्यासाठी सज्ज; १२ ऑगस्टला होणार मोठा धमाका! काय असू शकतात वैशिष्ट्ये?

पुढील महिन्यात लाँच होणार नवीन बजाज पल्सर!
बजाज ऑटोने ऑफीशली जाहीर केले आहे की १२ ऑगस्ट रोजी त्यांची नवीन बजाज पल्सर बाजारात दाखल होणार आहे. पल्सर ब्रँडच्या २५ व्या वर्धापनदिनानिमित्त बजाजने आपल्या या आयकॉनिक बाइक्सचा सर्वात मोठा मेकओव्हर आखला आहे. येत्या काही महिन्यांत १२५ सीसी ते १६० सीसी सेगमेंटमध्ये तब्बल १० नवीन पल्सर मॉडेल्स लाँच करण्याची कंपनीची योजना आहे. १२ ऑगस्टला लाँच होणारी पहिली बाइक ही नेक्स्ट-जनरेशन ‘पल्सर १६०’ असण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. तरीही, अपडेटेड ‘पल्सर एन१६०’ किंवा नवीन ‘पल्सर १२५’ देखील लाँच केली जाऊ शकते.
पल्सर १५० चे महत्त्व आणि नवीन बदल
२००१ मध्ये लाँच झालेल्या पल्सर १५० ने कंपनीला भारतीय बाजारपेठेत मोठी ओळख मिळवून दिली आहे. नवीन येणारी बाइक ही पूर्णपणे नवीन प्लॅटफॉर्मवर आधारित असण्याची शक्यता आहे. यामध्ये नवीन चेसिस, अपडेटेड इंजिन आणि आधुनिक फीचर्सचा समावेश असेल. सर्वात मोठा यांत्रिक बदल म्हणजे या बाइकमधील जुने ट्विन रिअर शॉक ॲब्जॉर्बर्स काढून त्याऐवजी सेंट्रल रिअर मोनोशॉक सस्पेंशन दिले जाऊ शकते.
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डिझाइन आणि लुक
बजाज पल्सरचा मस्क्युलर फ्युएल टँक आणि तीच दणकट रचना कायम ठेवली जाईल. मात्र, अधिक टोकदार बॉडीवर्क, री-डिझाइन केलेले टँक श्राउड्स, नवीन साईड पॅनेल्स आणि संपूर्ण एलइडी लाईटिंग सिस्टीममुळे बाइकला अधिक स्पोर्टी लुक मिळेल. नुकत्याच टेस्टिंग दरम्यान दिसलेल्या स्पाय इमेजेसवरूनही या बाइकमध्ये मोठे बदल झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आधुनिक फीचर्स
फीचर्सच्या बाबतीत ही नवीन पल्सर अधिक हाय-टेक असेल. यामध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, टर्न-बाय-टर्न नॅव्हिगेशन, कॉल आणि एसएमएस अलर्ट्ससह पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल मिळण्याची शक्यता आहे.
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कंपनीची भविष्यातील योजना काय असेल?
बजाज ऑटोचे जॉइंट एमडी राकेश शर्मा यांनी कंपनीच्या त्रैमासिक अहवालात संपूर्ण पल्सर मालिकेमध्ये मोठे बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. याशिवाय, कंपनी पुढील आर्थिक वर्षात आपली पहिली पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बाइक लाँच करण्याची तयारी करत आहे, जी सुरुवातीला निर्यातीसाठी आणि त्यानंतर भारतीय बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केली जाईल.