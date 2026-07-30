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प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव! कमीत कमी साहित्यात बनवा मऊ लुसलुशीत मावा केक, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 30, 2026 | 10:11 AM IST
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सारांश

पूर्वीच्या काळी इराणी कॅफे किंवा बेकरीमध्ये मिळणारा मावा केक सगळ्यांचं खूप जास्त आवडायचा. पण हल्ली बाजारात कुठेही मावा केक फारसा पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे सोप्या पद्धतीमध्ये घरी तुम्ही मावा केक बनवू शकता.

प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव! कमीत कमी साहित्यात बनवा मऊ लुसलुशीत मावा केक, नोट करून घ्या रेसिपी

प्रत्येक घासात मिळेल भन्नाट चव! कमीत कमी साहित्यात बनवा मऊ लुसलुशीत मावा केक, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं केक खायला खूप जास्त आवडतो. वाढदिवसाच्या दिवशी किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमात केक आणला जातो. बाजारात वेगवेगळ्या ब्रँडचे आणि फ्लेवरचे केक उपलब्ध आहेत. क्रीम आणि इतर पदार्थांचा वापर करून बनवलेले केक चवीला अतिशय सुंदर लागतात. पण नेहमीच विकतचे केक आणून खाण्याऐवजी झटपट कमीत कमी साहित्यात केक बनवावा. आज आम्ही तुम्हाला मऊ लुसलुशीत मावा केक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. तुम्ही बनवलेला मावा केक घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा भारी लागेल. इराणी काळात मावा केक खूप जास्त फेमस होता. मात्र हल्ली क्रीमचा वापर करून बनवल्या जाणाऱ्या केकमुळे मावा केक फार कमी बेकरीमध्ये मिळतो. कोणत्याही कॅफेमध्ये किंवा घरगुती बेकिंगमध्ये मावा केक बनवला जातो. हानिकारक क्रीमचा वापर करून तयार केलेला क्रीम केक खाण्याऐवजी घरी बनवलेला मावा केक खावा. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)

५ मिनिटांमध्ये सकाळच्या नाश्त्यात बनवा कॅफे-स्टाईल Banana Milk Toast, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

साहित्य:

  • पिठीसाखर
  • दही
  • वेलची पावडर
  • मावा
  • तूप
  • मैदा
  • बेकिंग पावडर
  • बदाम
  • बेकिंग सोडा
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कृती:

  • मावा केक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये पिठीसाखर घेऊन त्यात एक वाटीभरून मावा घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात चार चमचे तेल घालून फेटून घ्या. तेलाऐवजी तुम्ही तूप सुद्धा घालू शकता.
  • फेटून घेतलेल्या मिश्रणात मैदा घालून व्यवस्थित मिक्स करा. सर्व साहित्य व्यवस्थित फेटून घ्या. पिठाच्या गुठळ्या अजिबात ठेवू नये.
  • त्यानंतर त्यात वेलची पावडर, चवीनुसार थोडस मीठ आणि दूध घालून फेटून घ्या. केक बनवताना मिश्रणात आवश्यकतेनुसार दूध घालावे. जास्त दूध घातल्यास मिश्रण पातळ होण्याची शक्यता असते.
  • त्यानंतर मिश्रण दही घालून मिक्स करा. केक भांड्याच्या भांड्याला तूप किंवा तेल लावून घ्या आणि थोडासा मैदा टाका. यामुळे केक चिकटणार नाही.
  • तयार केलेले मिश्रण केकच्या भांड्यात ओतून मिश्रण सेट करा आणि पुन्हा एकदा वरून मावा आणि सुका मेवा घालून केक ओव्हनमध्ये बेक करण्यासाठी ठेवून द्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मऊ लुसलुशीत मावा केक.

Web Title: How to make mawa cake at home simple food recipe mawa cake recipe

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Published On: Jul 30, 2026 | 10:11 AM

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