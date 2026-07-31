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Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! नागपूर, दिल्ली, चेन्नईसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या

Updated On: Jul 31, 2026 | 07:57 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: आज, 31 जुलै रोजी देशभरात सोन्या-चांदीचे दर जाहीर झाले असून 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1.44 लाखांच्या पुढे कायम आहे. सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर खरेदीपूर्वी आजचे ताजे बाजारभाव जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! नागपूर, दिल्ली, चेन्नईसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! नागपूर, दिल्ली, चेन्नईसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या

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विस्तार
  • आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,44,340 तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,32,310 आहे.
  • आज चांदीचा दर प्रति ग्रॅम ₹234.90 आणि प्रति किलो ₹2,34,900 इतका नोंदवला गेला आहे.
  • दिल्ली, नागपूर, चेन्नई, बंगळुरूसह प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याच्या दरात किरकोळ फरक दिसून आला आहे.
Gold Rate Today:भारतात 31 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,434 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,231 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,826 रुपये आहे. भारतात 31 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,260 रुपये आहे. भारतात 31 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,260 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,490 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,410 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,460 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

बंगळुरु शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,260 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,310 रुपये आहे.

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गाझियाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,490 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,410 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,310 रुपये आहे. सोलापूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,260 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
नागपूर ₹1,32,310 ₹1,44,340 ₹1,08,260
केरळ ₹1,32,310 ₹1,44,340 ₹1,08,260
कोलकाता ₹1,32,310 ₹1,44,340 ₹1,08,260
मुंबई ₹1,32,310 ₹1,44,340 ₹1,08,260
पुणे ₹1,32,310 ₹1,44,340 ₹1,08,260
हैद्राबाद ₹1,32,310 ₹1,44,340 ₹1,08,260
बंगळुरु ₹1,32,310 ₹1,44,340 ₹1,08,260
दिल्ली ₹1,32,460 ₹1,44,490 ₹1,08,410
जयपूर ₹1,32,460 ₹1,44,490 ₹1,08,410
लखनौ ₹1,32,460 ₹1,44,490 ₹1,08,410
चंदीगड ₹1,32,460 ₹1,44,490 ₹1,08,410
चेन्नई ₹1,32,310 ₹1,44,340 ₹1,10,460
नाशिक ₹1,32,340 ₹1,44,370 ₹1,08,290
सुरत ₹1,32,360 ₹1,44,390 ₹1,08,310

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rate today 31 july 2026 check latest 22 carat 24 carat 18 carat gold and silver prices in india

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Published On: Jul 31, 2026 | 07:57 AM

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