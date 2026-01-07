Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून घरीच बनवा चविष्ट नारळाची बर्फी, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ओल्या खोबऱ्याची बर्फी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ झटपट आणि कमीत कमी साहित्यात तयार होतो.

Updated On: Jan 07, 2026 | 10:21 AM
ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून घरीच बनवा चविष्ट नारळाची बर्फी

ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून घरीच बनवा चविष्ट नारळाची बर्फी

Follow Us:
Follow Us:

सणावाराच्या दिवसांमध्ये घरात अनेक नवनवीन गोड पदार्थ बाहेरून विकत आणले जातात. श्रीखंड, काजुकतरी, पेढा, रसगुल्ला इत्यादी अनेक पदार्थ घरी आलेल्या पाहुण्यांसाठी आणले जातात. पण कायमच विकतचे आणि भेसळ युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. घरी बनवलेले पदार्थ चवीसाठी आरोग्यासाठी सुद्धा गुणकारी असतात. आज आम्ही तुम्हाला ओल्या खोबऱ्याची चविष्ट बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. ओल्या खोबऱ्याचा वापर जेवणातील अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. कधी वाटप बनवण्यासाठी तर कधी डाळीमध्ये आणि भाजीमध्ये टाकण्यासाठी केला जातो. खोबऱ्याचा किस गोड असल्यामुळे पदार्थाची चव अतिशय सुंदर लागते.ओल्या खोबऱ्याची बर्फी तुम्ही घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी सुद्धा बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया ओल्या खोबऱ्याची बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Recipe : साधा चिला नाही यावेळी नाश्त्याला खा ‘पनीर स्टफ्ड चिला’, चवीसह आरोग्याचीही काळजी

साहित्य:

  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • जायफळ पावडर
  • तूप
  • दूध
रात्रीच्या जेवणाला बनवा आगरी कोळी स्टाईल ‘कोळंबी पुलाव’, सुगंधित-झणझणीत चव जी सर्वांनाच करेल खुश

कृती:

  • ओल्या खोबऱ्याची बर्फी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ओल्या नारळाचा किस काढून घ्या. नारळ किसताना कायमच बारीक किसावा.
  • कढईमध्ये तूप गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तुपात किसून घेतलेला ओल्या खोबऱ्याचा किस घालून मंद आचेवर भाजा. गॅस अजिबात फास्ट करू नये.
  • खोबऱ्याचा रंग फिका पडल्यानंतर साखर आणि फ्रेश क्रीम घालून मंद आचेवर मिश्रण व्यवस्थित शिजवून घ्या.
  • तयार केलेले खोबऱ्याचे मिश्रण पूर्णपणे घट्ट झाल्यानंतर त्यात जायफळ पावडर आणि वेलची पावडर, बारीक चिरून घेतलेला सुका मेवा घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. त्यानंतर गॅस बंद करा.
  • ताटाला तूप लावून त्यात तयार केलेले मिश्रण ओतून एकसमान पसरवून घ्या. काहीवेळ ठेवल्यानंतर सुरीच्या सहाय्याने तुम्हाला हवे त्या आकारात तुकडे करा.
  • सजावटीसाठी वरून केशर काड्या टाका. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली ओल्या खोबऱ्याची चविष्ट बर्फी.

Web Title: How to make coconut barfi at home simple food recipe barfi recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 10:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी
1

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक
2

लहान मुलांसह मोठ्यांसाठी पोट भरेल असा पौष्टिक पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चविष्ट बदामशेक

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात
3

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ
4

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM