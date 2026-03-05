Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

महा अ‍ॅप्टिकॉन परिषदेचे साताऱ्यात होणार उद्घाटन; उदयनराजेंसह महेश शिंदेही राहणार

सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे या पाच जिल्ह्यातून तब्बल 1300 फार्मसी प्राध्यापक या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत. उदयनराजे भोसले व आमदार महेश शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या भव्य परिषदेचे उद्घाटन होणार.

Updated On: Mar 05, 2026 | 03:18 PM
महा अॅप्टिकॉन परिषदेचे साताऱ्यात उद्या उद्घाटन

महा अॅप्टिकॉन परिषदेचे साताऱ्यात उद्या उद्घाटन

Follow Us:
Follow Us:

सातारा : सातारा शहरामध्ये असोसिएशन ऑफ फार्मास्युटिकल टीचर्स ऑफ इंडिया एपीटीआय या शिखर संस्थेच्याद्वारे 7 मार्च रोजी महा एफ्टिकॉन 2026 या राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन येथील यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशीय सभागृहात सकाळी दहा वाजता करण्यात आले आहे. या सभेचे उद्घाटन खासदार उदयनराजे भोसले व कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे या पाच जिल्ह्यातून तब्बल 1300 फार्मसी प्राध्यापक या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत. खासदार उदयनराजे भोसले व आमदार महेश शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या भव्य परिषदेचे उद्घाटन होणार असून, एपीटीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलिंद उमेकर, राज्याच्या अध्यक्ष डॉ. राकेश सोमाणी तसेच फार्मास्युटिकल असोसिएशनचे पदाधिकारी दिपेंद्र सिंग आणि विजय पाटील यांची सुद्धा यावेळी उपस्थिती असणार आहे.

या परिषदेमध्ये फार्मसी क्षेत्रामधील अध्यापन पद्धती, संशोधन तसेच भाषांतरित पद्धती, उद्योजकता, विकास स्टार्टअप कल्चर आणि एआयचा अध्यापनामध्ये वापरया पाच विषयांवर प्रमुख मार्गदर्शन केले जाणार आहे. एआयपीटी ही औषधनिर्माणशास्त्र शाखेतील शिखर संस्था असून, गेल्या पाच वर्षांपासून विद्यमान कार्यकारिणीने शिक्षक केंद्रित उपक्रमांना विशेष गती दिली आहे. सर्वसमावेशकता व प्रादेशिक संतुलन राखण्याचा या समितीने प्रयत्न केला आहे. या कार्याचा गौरव म्हणून शाखेला बेस्ट ब्रांच अवॉर्ड 2023 असे राष्ट्रीय स्तरावरील सन्मान प्राप्त झाले आहे.

साताऱ्यात होणाऱ्या या संयोजन समितीचे सदस्य कृष्णा विद्यापीठाचे डीन डॉक्टर नामदेव जाधव, फलटण एज्युकेशन सोसायटीच्या फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विक्रम देशमुख, मसूरच्या दादासाहेब चव्हाण, फार्मसी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. विक्रम शिंदे, यशोदा टेक्निकल कॅम्पस फार्मसी विभागाचे प्राचार्य डॉ. प्रकाश जाधव आणि डॉ. नागेश अलुरकर इत्यादी मान्यवर संयोजन समितीचे काम सांभाळत असून, सर्वांनी या कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे .

हेदेखील वाचा Iran Vs USA : कतारमधील अल-उदेद तळ हादरला! 1. अब्ज डॉलर्सच्या ‘THAAD’ रडारची धूळधाण; अमेरिकेचा थयथयाट

Web Title: Maha opticon conference to be inaugurated in satara

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस
1

Satara News: ७/१२ उतारा ते आधार नोंदणी; धोम येथील महाशिबिरात अर्जांचा पाऊस

AI अ‍ॅपसाठी कृषी विभाग सज्ज; शेतकऱ्यांना दिली जात आहे महत्त्वाची माहिती
2

AI अ‍ॅपसाठी कृषी विभाग सज्ज; शेतकऱ्यांना दिली जात आहे महत्त्वाची माहिती

Satara News : जिद्द आणि कष्टातूनच उद्योजक घडतात…: ‘थर्माकोल मॅन’ रामदास माने यांचे प्रतिपादन
3

Satara News : जिद्द आणि कष्टातूनच उद्योजक घडतात…: ‘थर्माकोल मॅन’ रामदास माने यांचे प्रतिपादन

Satara News : बामणोली विभागातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा; शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध रिपाई आक्रमक
4

Satara News : बामणोली विभागातील शिक्षणाचा खेळखंडोबा; शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध रिपाई आक्रमक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

Youth Employment Schemes: कौशल्य विकास मंत्र्यांचा ६ कलमी कार्यक्रम; राज्यातील ७५ हजार तरुणांना मिळणार नवी दिशा

Mar 05, 2026 | 04:15 PM
पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठला शिल्लक?

पेट्रोल डिझेल महागणार? Israel – Iran War च्या पाश्वभूमीवर देशात कच्च्या तेलाचा किती साठला शिल्लक?

Mar 05, 2026 | 04:10 PM
भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

भारतीय ग्राहकांचे वर्षाला १०.८ तास वाया, ४४% ब्रँड बदलण्यास तयार; ‘सर्विसनाऊ’चा धक्कादायक अहवाल

Mar 05, 2026 | 04:10 PM
Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

Jyoti Waghmare : एकनाथ शिंदेंनी दिली महिलेला संधी; आंबेडकरी चळवळीतील ज्योती वाघमारे जाणार राज्यसभेत

Mar 05, 2026 | 04:09 PM
TVS Radeon की KTM RC 160? कोणती बाईक आहे बेस्ट? मायलेजमध्ये उत्कृष्ट

TVS Radeon की KTM RC 160? कोणती बाईक आहे बेस्ट? मायलेजमध्ये उत्कृष्ट

Mar 05, 2026 | 03:57 PM
Ahilyanagar News: पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळाले हक्काचे घर! कोपरगावात ६४ सदनिकांच्या वसाहतीचे उद्घाटन

Ahilyanagar News: पोलीस कर्मचाऱ्यांना मिळाले हक्काचे घर! कोपरगावात ६४ सदनिकांच्या वसाहतीचे उद्घाटन

Mar 05, 2026 | 03:52 PM
jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

jai jai Swami Samarth: महारविवारी पाहायला मिळणार स्वामींची अद्भुत लीला; आदिशक्तीच्या दर्शनामुळे भक्ताच्या ऋणाची दिव्य परतफेड होणार

Mar 05, 2026 | 03:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM
Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Virar : वसई विरार महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापती पदी प्रवीण शेट्टींची निवड

Mar 05, 2026 | 03:15 PM
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM