SIR अभियानासाठी ‘या’ काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या आदेशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली असून, संपूर्ण राज्यात SIR अभियानाचे नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी अभिजीत सपकाळ यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. मतदार यादीचे पुनर्निरीक्षण ही अत्यंत महत्त्वाची आणि लोकशाही प्रक्रियेशी निगडित बाब असल्याने काँग्रेस पक्ष या प्रक्रियेकडे गांभीर्याने लक्ष देणार आहे. अभियानांतर्गत प्रत्येक बूथवर BLA नियुक्त करण्यात येणार असून त्यांना आवश्यक प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाध्यक्ष, खासदार, आमदार, प्रदेश पदाधिकारी तसेच विधानसभा उमेदवारांना या अभियानात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अभिजित सपकाळ यांनी याआधी प्रदेश काँग्रेसच्या सोशल मीडिया विभागाची जबाबदारी अत्यंत प्रभावीपणे पार पाडली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रासह इतर राज्यातही काँग्रेसच्या विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत सोशल मीडियाचा प्रभावीपणे वापर करण्यात आला आहे.
ही एक विशेष मोहीम असते ज्यामध्ये मतदार यादीतील चुकीची नावे दुरुस्त केली जातात. मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नावे काढली जातात. नवीन पात्र मतदारांची नोंदणी केली जाते. तसेच, पत्ता, नाव, वय यामधील चुका सुधारल्या जातात.
मतदार यादी अचूक ठेवण्यासाठी, बनावट किंवा डुप्लिकेट नावे हटवण्यासाठी तसेच निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्ष ठेवण्यासाठी SIR केली जाते.
या प्रक्रियेत घराघरात पडताळणी केली जाते. यासाठी Booth Level Officer (BLO) माहिती गोळा करतो. त्यांच्यामार्फत नागरिकांकडून फॉर्म भरून घेतले जातात. त्यानंतर, मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाते. तसेच, हरकती आणि सूचना स्वीकारल्या जातात. आणि सर्वात शेवटी अंतिम मतदार यादी जाहीर होते. प्रक्रियेत साधारणपणे नवीन नाव नोंदणीसाठी फॉर्म ६, मतदारयादीतून नाव वगळण्यासाठी फॉर्म ७, माहितीच्या दुरुस्तीसाठी फॉर्म ८ आणि मतदारसंघाच्या पत्त्यात बदल करण्यासाठी फॉर्म ८ ए वापरला जातो.
