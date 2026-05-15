Weight Loss Tips: पोटाचा घेर कमी करायचाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान, क्रेव्हिंगही होईल कंट्रोल

Infused water For Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही दररोजच्या आहारात या हेल्दी ड्रिंक्सचा समावेश करु शकता, जाणून घ्या.

Updated On: May 15, 2026 | 07:50 PM
photo- yandex
वजन कमी करण्यासाठी योग्य आहार आणि व्यायायासोबतच शरीराला हायड्रेटेड ठेवणे देखील तितकेच महत्वाचे असते. पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते, परंतु काही हेल्दी घटकांचा वापर करुन तयार केलेले ‘इनफ्युज्ड वॉटर’ वजन कमी करण्यासाठी आणखी प्रभावी ठरु शकतात. इन्फ्युज्ड वॉटर केवळ वजन कमी करण्यास मदत करत नाही, तर शरीराला हायड्रेटेड, उर्जावान आणि डिटॉक्स करण्यास मदत करतात. तसेच मेटाबॉलिजम रेट वाढवण्यास आणि क्रेव्हिंग कंट्रोल करण्यास मदत करतात. कोणते इन्फ्युज्ड वॉटर म्हणजेच हेल्दी ड्रिंक्स वजन कमी करण्यास आणि क्रेव्हिंग कंट्रोस करण्यास मदत करतात, चला जाणून घेऊयात.

लिंबू आणि पुदिन्याचे पाणी – लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे लवकर फॅट बर्न करण्यास मदत करते. यामध्ये पुदिना मिक्स करुन प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि पोट हलके राहण्यास मदत होते. तुम्ही सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी पिऊ शकता.

काकडीचे पाणी – काकडीमध्ये पाणी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे शरीराला थंडावा मिळतो. काकडीचे काप करून ते पाण्यात टाका आणि काही वेळ थंड होऊ द्या. हे पाणी उन्हाळ्यासाठी उत्तम आहे.

आलं आणि लिंबाचे पाणी – आलं हे एक थर्मोजेनिक पदार्थ आहे, म्हणजेच आलं मेटबॉलिजम रेट वाढवण्यास मदत करतो. लिंबामुळे व्हिटॅमिन सी असते. आलं आणि लिंबू पाणी एकत्र प्यायल्याने डिटॉक्सिफिकेशन करण्यासाठी होते. यामुळे फॅट लॉससह शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती देखील वाढते.

सफरचंद आणि दालचिनीचे पाणी – सफरचंद आणि दालचिनीचे मिश्रण रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. यामुळे गोड खाण्याची इच्छा कमी होते आणि वजन नियंत्रणात मदत होते. एका भांड्यामध्ये पाणी घेऊन त्यात सफरचंदाचे काप आणि दालचिनीची काडी टाका आणि रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवा.

संत्री आणि पुदिन्याचे पाणी – संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे सुपर हेल्दी ड्रिंक प्यायल्याने क्रेव्हिंग्स कमी होण्यास मदत होते.

बेरीज वॉटर – स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी किंवा रास्पबेरीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात. ते शरीरातील फ्री रॅडिकल्स काढून टाकण्यास आणि त्वचेला चमकदार बनवण्यास मदत करतात. कमी कॅलरी असलेल्या डिटॉक्स पेयासाठी बेरी वॉटर हा एक उत्तम पर्याय आहे.

कोरफड आणि लिंबाचे पाणी – कोरफड आणि लिंबाचे पाणी पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते.

Published On: May 15, 2026 | 07:48 PM

