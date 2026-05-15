Weight Loss Tips: पोटाचा घेर कमी करायचाय? ‘हे’ हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान, क्रेव्हिंगही होईल कंट्रोल

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?
लिंबू आणि पुदिन्याचे पाणी – लिंबामध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, जे लवकर फॅट बर्न करण्यास मदत करते. यामध्ये पुदिना मिक्स करुन प्यायल्याने पचनक्रिया सुधारते आणि पोट हलके राहण्यास मदत होते. तुम्ही सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी पिऊ शकता.
काकडीचे पाणी – काकडीमध्ये पाणी आणि फायबरचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे शरीराला थंडावा मिळतो. काकडीचे काप करून ते पाण्यात टाका आणि काही वेळ थंड होऊ द्या. हे पाणी उन्हाळ्यासाठी उत्तम आहे.
आलं आणि लिंबाचे पाणी – आलं हे एक थर्मोजेनिक पदार्थ आहे, म्हणजेच आलं मेटबॉलिजम रेट वाढवण्यास मदत करतो. लिंबामुळे व्हिटॅमिन सी असते. आलं आणि लिंबू पाणी एकत्र प्यायल्याने डिटॉक्सिफिकेशन करण्यासाठी होते. यामुळे फॅट लॉससह शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती देखील वाढते.
सफरचंद आणि दालचिनीचे पाणी – सफरचंद आणि दालचिनीचे मिश्रण रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. यामुळे गोड खाण्याची इच्छा कमी होते आणि वजन नियंत्रणात मदत होते. एका भांड्यामध्ये पाणी घेऊन त्यात सफरचंदाचे काप आणि दालचिनीची काडी टाका आणि रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवा.
संत्री आणि पुदिन्याचे पाणी – संत्र्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे सुपर हेल्दी ड्रिंक प्यायल्याने क्रेव्हिंग्स कमी होण्यास मदत होते.
बेरीज वॉटर – स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी किंवा रास्पबेरीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात. ते शरीरातील फ्री रॅडिकल्स काढून टाकण्यास आणि त्वचेला चमकदार बनवण्यास मदत करतात. कमी कॅलरी असलेल्या डिटॉक्स पेयासाठी बेरी वॉटर हा एक उत्तम पर्याय आहे.
कोरफड आणि लिंबाचे पाणी – कोरफड आणि लिंबाचे पाणी पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करते.
Skin Care Tips: कोरिअन ग्लास स्कीनसाठी ‘राइस वॉटर’ लावताय? जाणून घ्या योग्य पद्धत