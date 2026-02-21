Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
उन्हाळ्यात पचनक्रिया निरोगी ठेवण्यासाठी ५ मिनिटांमध्ये गोवन पद्धतीमध्ये बनवा कोकम तिवळ, अ‍ॅसिडिटी रामबाण घरगुती उपाय

उन्हाळ्यात वाढत्या अ‍ॅसिडिटीच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी कोकम तिवळ बनवावे. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. कोकम तिवळ प्यायल्यास अपचनाच्या कोणत्याही समस्या उद्भवणार नाहीत.

Updated On: Feb 21, 2026 | 03:30 PM
कडाक्याची थंडीनंतर देशभरात सगळीकडे उन्हाच्या झळा वाढू लागल्या आहेत. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर दुपारच्या वेळी कडक उन्हात कुठेही जाऊन आल्यानंतर डोकेदुखीचा किंवा पित्ताचा त्रास होतो. पित्ताचा त्रास वाढू लागल्यानंतर ऍसिडिटी, गॅस, मळमळ, डोकेदुखी, उलट्या यांसारख्या असंख्य वेदना होतात. कोणताही तिखट पदार्थ खाल्ल्यानंतर किंवा तेलकट खाल्ल्यानंतर काहींना लगेच ऍसिडिटी होते. ऍसिडिटीमुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन होत नाहीत. वारंवार उद्भवणाऱ्या पित्ताच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी उन्हाळ्यात कोकम तिवळ बनवून प्यावे. हा पदार्थ कोकण आणि गोव्यातील प्रत्येक घरात अतिशय आवडीने बनवून प्याला जातो. जेवणाच्या ताटात जर कोकमाची कढी किंवा तिवळ नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. शरीरात वाढलेले पित्त कमी करण्यासाठी कोकम रामबाण उपाय मानले जातात. कोकमचा चमचाभर रस पाण्यात मिक्स करून प्यायल्यास ऍसिडिटी पूर्णपणे नष्ट होईल. सोलकढी बनवताना खोबऱ्याच्या दुधाचा वापरत केला जातो. पण त्याऐवजी नुसत्याच कोकम सरबताचा वापर करून तुम्ही तिवळ किंवा ‘फुटी कढी’ बनवू शकता. कोकम तिवळ हे एक पेय नसून शरीरासाठी अतिशय गुणकारी आहे. चला तर जाणून घेऊया कोकम तिवळ बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

Ramdan 2026 : मोहम्मद अली रोडपासून जामा मस्जिदपर्यंत पदार्थांच्या या नगरीत जाताच रंगून जाल

साहित्य:

  • कोकम सरबत
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • मीठ
  • साखर
  • कोथिंबीर
  • पाणी
झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा बटाटा टोमॅटोचे भरीत, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • कोकम तिवळ बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कोकम पाण्यात भिजत ठेवा किंवा तुमच्याकडे असलेले आंबट कोकम सरबत सुद्धा वापरू शकता.
  • मोठ्या टोपात गरजेनुसार पाणी घेऊन त्यात कोकम सरबत ओतून मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणात बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, ठेचलेला लसूण आणि ताजी कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी साखर टाकून चमच्याने सतत ढवळत राहा. यामुळे साखर पूर्णपणे विरघळून जाईल.
  • तयार केलेले मिश्रण काहीवेळ बाजूला ठेवून द्या. यामुळे लसूण आणि मिरचीचा अर्क कढीमध्ये उतरेल.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले कोकम तिवळ. चिकन किंवा माशांचे जेवण बनवल्यानंतर कोकम तिवळ आवर्जून बनवले जाते.
  • जड अन्नपदार्थ खाल्ल्यानंतर ते पचन होण्यासाठी सोलकढी किंवा कोकम तिवळ बनवून प्यावे. यामुळे गॅस, ऍसिडिटी अजिबात होत नाही.

Published On: Feb 21, 2026 | 03:30 PM

