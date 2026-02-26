Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Special For Chocolate Lovers Make Bakery Style Chocolate Mousse At Home Recipe In Marathi

चॉकलेट प्रेमींसाठी खास! आता घरीच बनवा बेकरी स्टाईल ‘Chocolate Mousse’, चव अशी लहानांसह मोठेही होतील खुश

 Chocolate Mousse Recipe : रिच, क्रीमी आणि तोंडात विरघळणारा चॉकलेट मूस विना ओव्हन घरी तयार करता येतो. खास प्रसंगी किंवा गोड खाण्याची इच्छा झाली की हा सोपा आणि झटपट तयार होणारा डेझर्ट आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 03:44 PM
चॉकलेट प्रेमींसाठी खास! आता घरीच बनवा बेकरी स्टाईल 'Chocolate Mousse', चव अशी लहानांसह मोठेही होतील खुश

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • चॉकलेट खायला कुणाला आवडत नाही.
  • चॉकलेटपासून विविध प्रकार बनवता येतात.
  • आज आपण घरच्या घरी चॉकलेट मूस कसा तयार करायचा याची रेसिपी जाणून घेणार आहोत.
चॉकलेट प्रेमींसाठी “चॉकलेट मूस” हा एक अतिशय खास आणि रॉयल डेझर्ट मानला जातो. फ्रेंच खाद्यसंस्कृतीतून जगभर लोकप्रिय झालेला हा मऊ, हलका आणि क्रीमी गोड पदार्थ आज प्रत्येक पार्टी, वाढदिवस किंवा खास डिनरसाठी आवडीने बनवला जातो. “मूस” हा शब्द फ्रेंच भाषेतून आला असून त्याचा अर्थ फेसाळ, हलका असा होतो. त्यामुळेच या डेझर्टची टेक्स्चर स्पंजासारखी हलकी आणि तोंडात विरघळणारी असते.

Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड ‘खजुराची खीर’, मेजवानीची चव करेल दुप्पट

पूर्वी हा पदार्थ केवळ हॉटेल्स किंवा बेकरीमध्येच मिळत असे, पण आता घरच्या घरीही अगदी सोप्या पद्धतीने तयार करता येतो. डार्क चॉकलेटचा हलका कडवटपणा आणि क्रीमची गोड, मखमली चव यांचा सुंदर संगम म्हणजे चॉकलेट मूस. विशेष म्हणजे हा डेझर्ट ओव्हनशिवाय तयार होतो, त्यामुळे नवशिक्यांनाही तो सहज जमतो. पार्टीमध्ये आकर्षक ग्लासमध्ये सर्व्ह केल्यास हा डेझर्ट खूपच उठून दिसतो. वरून चॉकलेट शेव्हिंग्स, ड्रायफ्रूट्स किंवा स्ट्रॉबेरीने सजवले तर त्याची चव आणि सौंदर्य दोन्ही वाढते. चला तर मग, घरीच क्रीमी आणि परफेक्ट चॉकलेट मूस कसा बनवायचा याची रेसिपी जाणून घेऊया

साहित्य

  • १ कप डार्क चॉकलेट (चिरलेले)
  • १ कप फ्रेश क्रीम (थंड)
  • २ टेबलस्पून पिठीसाखर
  • १ टीस्पून व्हॅनिला इसेन्स
  • १ टेबलस्पून बटर
पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती

  • सर्वप्रथम डबल बॉयलर पद्धतीने किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये चिरलेले डार्क चॉकलेट आणि बटर एकत्र वितळवून घ्या.
  • मिश्रण गुळगुळीत होईपर्यंत हलवा आणि थोडे थंड होऊ द्या.
  • थंड फ्रेश क्रीममध्ये पिठीसाखर घालून इलेक्ट्रिक बीटरने सॉफ्ट पीक्स येईपर्यंत फेटून घ्या.
  • फेटलेल्या क्रीममध्ये व्हॅनिला इसेन्स घालून हलक्या हाताने मिसळा.
  • थंड झालेले वितळलेले चॉकलेट थोडे थोडे करून क्रीममध्ये घाला आणि फोल्डिंग पद्धतीने हलक्या हाताने मिसळा.
  • तयार मिश्रण सर्व्हिंग ग्लासमध्ये ओता आणि किमान १–२ तास फ्रिजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा.
  • सेट झालेल्या मूसवर चॉकलेट शेव्हिंग्स, कोको पावडर किंवा फळांचे तुकडे घालून सजवा.
 

Web Title: Special for chocolate lovers make bakery style chocolate mousse at home recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 03:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी
1

पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी

Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड ‘खजुराची खीर’, मेजवानीची चव करेल दुप्पट
2

Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड ‘खजुराची खीर’, मेजवानीची चव करेल दुप्पट

लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या
3

लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

बाहेरून कशाला? मुंबईचा फेमस स्ट्रीट स्टाईल कुरकुरीत ‘वडा पाव’ बनवा आता घरीच, रेसिपी आहे फार सोपी
4

बाहेरून कशाला? मुंबईचा फेमस स्ट्रीट स्टाईल कुरकुरीत ‘वडा पाव’ बनवा आता घरीच, रेसिपी आहे फार सोपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चॉकलेट प्रेमींसाठी खास! आता घरीच बनवा बेकरी स्टाईल ‘Chocolate Mousse’, चव अशी लहानांसह मोठेही होतील खुश

चॉकलेट प्रेमींसाठी खास! आता घरीच बनवा बेकरी स्टाईल ‘Chocolate Mousse’, चव अशी लहानांसह मोठेही होतील खुश

Feb 26, 2026 | 03:44 PM
लोक सेवा आयोगात कॉम्प्युटर सायन्सच्या पदांसाठी भरती! एकूण 1672 जागा रिक्त

लोक सेवा आयोगात कॉम्प्युटर सायन्सच्या पदांसाठी भरती! एकूण 1672 जागा रिक्त

Feb 26, 2026 | 03:42 PM
Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच

Realme Narzo Power 5G: 10001mAh बॅटरी असलेला सर्वात पातळ फोन, ‘या’ तारखेला होणार लाँच

Feb 26, 2026 | 03:41 PM
Grah Gochar: होळीच्या दिवशी शुक्र ग्रह तयार करणार मालव्य योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार मोठी संधी

Grah Gochar: होळीच्या दिवशी शुक्र ग्रह तयार करणार मालव्य योग, या राशींच्या लोकांना मिळणार मोठी संधी

Feb 26, 2026 | 03:40 PM
Swatantra Veer Savarkar : पुण्यतिथीदिनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्या; विधीमंडळामध्ये पहिल्यांदाच मागणी

Swatantra Veer Savarkar : पुण्यतिथीदिनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्या; विधीमंडळामध्ये पहिल्यांदाच मागणी

Feb 26, 2026 | 03:38 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM