पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी

कोकण किनारपट्टी भागात नारळाच्या बागा मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात. कोकणात मिळणाऱ्या प्रत्येक पदार्थांमध्ये खोबऱ्याचा वापर केला जातो. जेवणात जर खोबर नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही आणि चव सुद्धा लागत नाही. कोकणातील अतिशय फेमस पदार्थ म्हणजे आंबटगोड चवीची सोलकढी. माशांचे जेवण केल्यानंतर जर जेवणाच्या ताटात सोलकढी नसेल तर जेवण अपूर्णच वाटते. सोलकढी केवळ चवीसाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. शरीरात वाढलेले पित्ताचे प्रमाण नियंत्रणात करण्यासाठी सोलकढी प्यायली जाते. याशिवाय कोकणातील पारंपरिक पदर्थांच्या यादीमध्ये सोलकढीचे नाव आवर्जून घेतले जाते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीराला थंडावा देण्यासाठी सोलकढीचे सेवन केले जाते. जड अन्नपदार्थ खाल्ल्यानंतर ते सहज पचन होण्यासाठी सोलकढी पितात. बऱ्याचदा बाजारात मिळणाऱ्या सोलकढीमध्ये गुलाबी रंगाचा वापर केला जातो. पण हाच गुलाबी रंग शरीरासाठी अतिशय घातक ठरतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीचा वापर करून सोलकढी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
