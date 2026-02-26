Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कोकणातील फेमस सोलकढी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Feb 26, 2026 | 10:20 AM
कोकण किनारपट्टी भागात नारळाच्या बागा मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळतात. कोकणात मिळणाऱ्या प्रत्येक पदार्थांमध्ये खोबऱ्याचा वापर केला जातो. जेवणात जर खोबर नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही आणि चव सुद्धा लागत नाही. कोकणातील अतिशय फेमस पदार्थ म्हणजे आंबटगोड चवीची सोलकढी. माशांचे जेवण केल्यानंतर जर जेवणाच्या ताटात सोलकढी नसेल तर जेवण अपूर्णच वाटते. सोलकढी केवळ चवीसाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. शरीरात वाढलेले पित्ताचे प्रमाण नियंत्रणात करण्यासाठी सोलकढी प्यायली जाते. याशिवाय कोकणातील पारंपरिक पदर्थांच्या यादीमध्ये सोलकढीचे नाव आवर्जून घेतले जाते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीराला थंडावा देण्यासाठी सोलकढीचे सेवन केले जाते. जड अन्नपदार्थ खाल्ल्यानंतर ते सहज पचन होण्यासाठी सोलकढी पितात. बऱ्याचदा बाजारात मिळणाऱ्या सोलकढीमध्ये गुलाबी रंगाचा वापर केला जातो. पण हाच गुलाबी रंग शरीरासाठी अतिशय घातक ठरतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला पारंपरिक पद्धतीचा वापर करून सोलकढी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

वाटीभर रव्यापासून बनवा ढोकळ्यासारखी मुलायम इडली, सकाळचा नाश्ता पाहून घरातील सगळे होतील खुश

साहित्य:

  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • कोकम सरबत
  • जिरं
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • मीठ
  • पाणी
  • कोथिंबीर
Recipe : सॅलडपासून फ्रुट चाटपर्यंत… साध्यातला साधा पदार्थही होईल चटकदार, घरी बनवा ‘पहाडी हिरवं मीठ’

कृती:

  • सोलकढी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस, लसूण, जिरं आणि आवश्यकतेनुसार हिरवी मिरची घालून बारीक वाटून घ्या.
  • त्यानंतर मिश्रणात थोडस पाणी घालून पुन्हा एकदा बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेला मिश्रण कॉटनच्या कपड्यावर ओतून गाळून घ्या. त्यानंतर पुन्हा एकदा त्यात पाणी घालून मिक्सरमधून फिरवून घ्या.
  • कॉटनच्या कपड्यावर मिश्रण ओतून गाळून घ्या. तयार केलेल्या सोलकढीमध्ये आवश्यकता वाटल्यास पाणी घालावे अन्यथा घालू नये.
  • त्यानंतर त्यात आंबट चवीचा कोकम सरबत, चवीनुसार मीठ आणि आवडीनुसार साखर घालून चमच्याने मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून सोलकढी पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंबटगोड चवीची सोलकढी. सोलकढी तुम्ही भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता.

Published On: Feb 26, 2026 | 10:20 AM

Feb 26, 2026 | 10:20 AM
