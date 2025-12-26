Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

वाटीभर तांदळाच्या पिठाचा वापर करून सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा कुरकुरीत डोसा, खोबऱ्याच्या चटणीसोबत लागेल सुंदर

सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीत तांदळाच्या पिठाचा डोसा बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Dec 26, 2025 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा आणि पराठा इत्यादी पदार्थ आवडीने खाल्ले जातात. पण वारंवार नाश्त्यात तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही वाटीभर तांदळाच्या पिठाचा वापर करून कुरकुरीत क्रिस्पी डोसा बनवू शकता. साऊथ इंडियन पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. तांदूळ आणि उडीद डाळीचा वापर करून बनवलेले पदार्थ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त पौष्टिक आहेत. पण बऱ्याचदा तांदूळ आणि डाळ भिजत घालण्याचे लक्षात राहत नाही. अशावेळी तुम्ही तांदळाच्या पिठाचा वापर करून खमंग कुरकुरीत डोसा बनवू शकता. खोबऱ्याची चटणी किंवा गरमागरम चहासोबत सुद्धा डोसा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया वाटीभर तांदळाच्या पिठाचा वापर करून डोसा बनवण्याची सोपी कृती. (फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • तांदळाचे पीठ
  • कांदा
  • मीठ
  • तेल
  • हिरवी मिरची
  • कढीपत्ता
  • कोथिंबीर
कृती:

  • तांदळाच्या पिठाचा कुरकुरीत डोसा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये तांदळाचे पीठ घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ टाका.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. सर्व साहित्य मिक्स करून झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार पाणी घालून पीठ मिक्स करा.
  • तयार केलेले डोसाचे पीठ काहीवेळ बाजूला ठेवून द्या. यामुळे पीठ व्यवस्थित मिक्स होईल आणि डोसे कुरकुरीत येतील.
  • तवा गरम करून त्यावर तेल एकसमान सगळीकडे पसरवून घ्या. वरून तयार केलेले डोसा पीठ घालून दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत डोसा भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला कुरकुरीत डोसा. हा पदार्थ खोबऱ्याच्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Dec 26, 2025 | 08:00 AM

