फक्त 1 लाखाचे डाउन पेमेंट Maruti Dzire CNG ची चावी डायरेक्ट तुमच्या खिशात, जाणून घ्या EMI

मारुती डिझायर ही देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय कारपैकी एक. याच कारच्या CNG व्हेरिएंटसाठी जर तुम्ही 1 लाखांचे डाउन पेमेंट केले तर तुम्हाला किती EMI द्यावा लागेल, त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Dec 26, 2025 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • मारुती डिझायर देशातील एक लोकप्रिय कार
  • 1 लाखाच्या डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI?
  • जाणून घ्या संपूर्ण हिशोब
भारतात अनेक उत्तम कार्स आहेत, ज्या वर्षानुवर्ष ग्राहकांच्या आवडत्या कार ठरल्या आहेत. अशीच एक कार म्हणजे मारुती सुझुकी डिझायर. गेली अनेक वर्ष Dzire भारतीय कुटुंबांमध्ये एक बजेट फ्रेंडली आणि फॅमिली कार म्हणून ओळखली जाते. अनेक जण ही कार खरेदी करण्यासाठी बजेट आणि फायनान्स प्लॅनिंग करत असतात.

कॉम्पॅक्ट सेडान सेगमेंटमध्ये मारुती डिझायर ऑफर केली जाते. कंपनी ही सेडान CNG व्हेरिएंटमध्ये देखील ऑफर करते. जर तुम्ही ही कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर चला जाणून घेऊयात 1 लाख रुपयांचे डाउन पेमेंट केल्यानंतर दरमहा तुम्हाला या कारसाठी किती EMI द्यावा लागू शकतो.

नवीन वर्षात कार मालकांना अच्छे दिन? CNG चे भाव ‘इतक्या’ रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता

Maruti Dzire Price

मारुती डिझायरच्या सीएनजी व्हेरिएंट म्हणून VXI ऑफर करते. कंपनी या कॉम्पॅक्ट सेडानचा बेस व्हेरिएंट 8.03 लाख रुपयांच्या एक्स-शोरूम किमतीत ऑफर करते. या एक्स-शोरूम किमतीसह तुम्हाला नोंदणी कर आणि आरटीओ शुल्क देखील भरावे लागणार. तसेच, ही कार खरेदी करण्यासाठी, आरटीओसाठी सुमारे 75 हजार रुपये आणि इंश्युरन्ससाठी सुमारे 30 हजार रुपये द्यावे लागतील. यानंतर, या कारची ऑन-रोड किंमत 9.09 लाख रुपये होईल.

एक लाख रुपयांच्या Down Payment नंतर किती EMI?

जर तुम्ही Maruti Dzire चा VXI CNG व्हेरिएंट खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर बँकेकडून या कारची एक्स-शोरूम किंमत आधार मानून कर्ज दिले जाते. अशा परिस्थितीत 1 लाख रुपये Down Payment केल्यानंतर उर्वरित 8.09 लाख रुपये तुम्हाला बँकेकडून घ्यावे लागतील.

बँकेकडून जर 9% व्याजदराने आणि 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी 8.09 लाख रुपये कर्ज मंजूर करते, तर तुम्हाला पुढील 7 वर्षे दरमहा फक्त 13,153 रुपये EMI भरावा लागेल.

Nissan च्या पाठोपाठ 2026 मध्ये ‘या’ कंपनीच्या कार देखील महाग होण्याची शक्यता

कार किती महाग पडेल?

जर तुम्ही 9% व्याजदराने 7 वर्षांसाठी 8.09 लाख रुपये कार लोन घेतले, तर 7 वर्षे दरमहा 13,153 रुपये EMI भरावा लागेल. या कालावधीत तुम्ही केवळ व्याजापोटी सुमारे 2.95 लाख रुपये भराल.

यामुळे Maruti Dzire VXI CNG व्हेरिएंटची एकूण किंमत (एक्स-शोरूम, ऑन-रोड आणि व्याज मिळून) सुमारे 12.04 लाख रुपये इतकी होईल.

Published On: Dec 26, 2025 | 06:15 AM

