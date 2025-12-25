Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Christmas 2025 : सणानिमित्त घरी बनवा टेस्टी सर्वांच्या आवडीचा ‘रेड वेल्व्हेट केक’, रेसिपी नोट करा

Red Velvet Cake Recipe : घरच्या घरी बनवलेला हा रेड व्हेल्वेट केक नक्कीच सर्वांना आवडेल आणि तुमच्या खास क्षणांना अधिक गोड बनवेल. ख्रिसमस सणानिमित्त तुम्ही घरीच हा केक तयार करून सणाचा गोडवा वाढवू शकता.

Updated On: Dec 25, 2025 | 09:57 AM
Christmas 2025 : सणानिमित्त घरी बनवा टेस्टी सर्वांच्या आवडीचा 'रेड वेल्व्हेट केक', रेसिपी नोट करा

(फोटो सौजन्य – istock)

  • रेड वेल्व्हेट केक हा सर्वांच्या आवडीचा आहे.
  • चवीसोबत हा केक दिसायलाही फार आकर्षक दिसतो.
  • ख्रिसमस सणानिमित्त तुम्ही घरीच बेकरीसारखा रेड वेल्व्हेट केक तयार करू शकता.
रेड व्हेल्वेट केक हा केवळ दिसायला सुंदरच नाही तर त्याची चवही अतिशय मऊ, समृद्ध आणि खास असते. लालसर रंग, मऊ स्पॉंजी टेक्सचर आणि क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग यामुळे हा केक आजकाल वाढदिवस, अ‍ॅनिव्हर्सरी, व्हॅलेंटाईन डे तसेच खास सेलिब्रेशनसाठी मोठ्या प्रमाणात बनवला जातो. रेड व्हेल्वेट केकचा उगम अमेरिकेत झाला असला तरी आज हा केक भारतातही प्रचंड लोकप्रिय झाला आहे. बेकरीमध्ये मिळणाऱ्या या केकची किंमत जास्त असते, पण योग्य पद्धत आणि मोजमाप वापरले तर हा केक अगदी घरच्या घरीही परफेक्ट बनवता येतो.

नाताळ सणाला ओव्हन आणि अंड्याचा वापर न करता झटपट बनवा स्वादिष्ट चॉकलेट केक, लहान मुलांसह मोठ्यांना आवडेल पदार्थ

या केकचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा अतिशय मऊ आणि ओलसर स्पंज. यामध्ये कोको पावडरचा हलका स्वाद, व्हॅनिलाचा सुगंध आणि बटरमिल्कमुळे मिळणारी सॉफ्टनेस यांचा सुंदर मेळ असतो. अनेकांना वाटते की रेड व्हेल्वेट केक बनवणे खूप अवघड आहे, पण प्रत्यक्षात योग्य स्टेप्स फॉलो केल्यास हा केक अगदी सोप्या पद्धतीने तयार होतो. आज आपण या रेसिपीत ओव्हनमध्ये बनणारा क्लासिक रेड व्हेल्वेट केक पाहणार आहोत, जो तुम्ही घरी सहज करू शकता.

साहित्य

केकसाठी:

  • मैदा – 1½ कप
  • साखर – 1 कप
  • कोको पावडर – 1 टेबलस्पून
  • बेकिंग सोडा – 1 टीस्पून
  • बेकिंग पावडर – ½ टीस्पून
  • मीठ – चिमूटभर
  • अंडी – 2
  • तेल – ¾ कप
  • बटरमिल्क – 1 कप
  • व्हॅनिला इसेन्स – 1 टीस्पून
  • रेड फूड कलर – 1 ते 2 टीस्पून
  • व्हिनेगर – 1 टीस्पून
फ्रॉस्टिंगसाठी:
  • क्रीम चीज – 200 ग्रॅम
  • बटर – ½ कप
  • पिठीसाखर – 1 कप
  • व्हॅनिला इसेन्स – ½ टीस्पून
31 डिसेंबरसाठी खास रेसिपी! चिकनचं लोणचं कधी तुम्ही खाल्लं आहे का? दक्षिण भारतातील हा झणझणीत पदार्थ एकदा चाखाच

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम ओव्हन 180°C वर प्रीहिट करा आणि केक टिनला बटर लावून मैदा भुरभुरा.
  • एका भांड्यात मैदा, कोको पावडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर आणि मीठ चाळून ठेवा.
  • दुसऱ्या भांड्यात अंडी आणि साखर चांगली फेटून घ्या. त्यात तेल, बटरमिल्क, व्हॅनिला इसेन्स आणि रेड फूड कलर घालून मिक्स करा.
  • आता कोरडे साहित्य थोड्या-थोड्या प्रमाणात ओल्या मिश्रणात घालून हलक्या हाताने मिसळा.
  • शेवटी व्हिनेगर घालून मिश्रण हलकेच ढवळा.
  • तयार मिश्रण केक टिनमध्ये ओता आणि ओव्हनमध्ये 30–35 मिनिटे बेक करा. टूथपिक घालून तपासा.
  • केक पूर्णपणे थंड झाल्यावर त्यावर क्रीम चीज फ्रॉस्टिंग लावा.
  • केक अधिक मऊ हवा असेल तर बटरमिल्क वापरणे खूप महत्त्वाचे आहे.
  • फूड कलर प्रमाणातच वापरा.
  • फ्रॉस्टिंग लावण्यापूर्वी केक पूर्ण थंड झालेला असावा.

Published On: Dec 25, 2025 | 09:57 AM

