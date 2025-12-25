Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Thai guava salad: रोज-रोज साधा पेरू खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा थाई स्टाईल पेरुचे सलाड, डाएटसाठी उत्तम पर्याय

संध्याकाळच्या नाश्त्यात सतत काहींना खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये थाई स्टाईल पेरू सॅलड बनवू शकता. हे सॅलड खाल्ल्यानंतर पोट दीर्घकाळ पोट भरलेले राहते.

Updated On: Dec 25, 2025 | 02:45 PM
रोज-रोज साधा पेरू खाऊन कंटाळा आला असेल तर झटपट बनवा थाई स्टाईल पेरुचे सॅलड

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे बऱ्याचदा शरीरात होणाऱ्या हार्मोनल बदलांमुळे आणि खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे शरीराचे अनावश्यक वजन वाढू लागते. पोटावर चरबीचा थर जमा होऊन आरोग्य बिघडते. वाढलेले वजन, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल इत्यादी आजारांचा परिणाम शरीरावर झाल्यानंतर अनेक बदल दिसू लागतात.बऱ्याचदा वजन कमी करताना वेगवेगळ्या सप्लिमेंट्स, डाएट आणि उकडलेल्या भाज्या खाल्ल्या जातात. पण त्याच पांचट भाज्या खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही वेगळा पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही पेरूचे थाई स्टाईल सॅलड बनवून खाऊ शकता. थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात पेरू मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतात. पेरूमध्ये भरपूर विटामिन सी असते. याशिवाय फायबर युक्त पेरूचे सेवन केल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरातील घाण बाहेर पडून जाते. फायबरयुक्त पदार्थ खाल्ल्यामुळे जास्त वेळ पोट भरलेले राहते. त्यामुळे वाढलेले वजन कमी करताना आहारात पेरू खावा. चला तर जाणून घेऊया थाई स्टाईल पेरूचे सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

साहित्य:

  • पेरू
  • कोथिंबीर देठ
  • सोया सॉस
  • लाल मिरच्या
  • लिंबाचा रस
  • गूळ
  • लिंबाचा रस
  • शेंगदाण्याचा कूट
  • सफरचंद
  • डाळिंब
  • पुदिन्याची पाने
कृती:

  • थाई स्टाईल पेरूचे सॅलड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पेरू पाण्याने धुवून घ्या. सफरचंद, डाळिंब आणि पेरूचे बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीरीचे देठ, लाल मिरच्या, सॉस, लिंबाचा रस, गूळ आणि शेंगदाण्याचा कूट घालून पुन्हा एकदा मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये कापून घेतलेली फळे आणि वाटून घेतलेले सर्व साहित्य घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक केलेला शेंगदाण्याचा कूट, डाळिंबाचे दाणे आणि पुदिन्याची पाने घालून थाई सॅलड खाण्यासाठी सर्व्ह करा.

Published On: Dec 25, 2025 | 02:45 PM

