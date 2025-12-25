Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

31 डिसेंबर स्पेशल घरी बनवा मसालेदार अन् शाही चवीचे ‘शामी कबाब’, लगेच नोट करा रेसिपी

Shami Kabab Recipe : घरच्या घरी तयार केलेले हे स्वादिष्ट शामी कबाब पार्टीच्या मेजवानीत शाही रंग भरतील. याची रेसिपी फार सोपी आणि लज्जतदार आहे जी क्षणात कुणाचेही मन जिंकेल.

Updated On: Dec 25, 2025 | 03:47 PM
31 डिसेंबर स्पेशल घरी बनवा मसालेदार अन् शाही चवीचे 'शामी कबाब', लगेच नोट करा रेसिपी

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

  • शामी कबाब हा दक्षिण आशियातील एक प्रसिद्ध पदार्थ आहे.
  • मुघल काळापासून कबाब भारतात आले आणि लोकप्रिय बनले.
  • 31 डिसेंबरच्या पार्टीची रंगत शाही पदार्थाने वाढवा, घरी बनवा लज्जतदार शामी कबाब.
शामी कबाब हा मुघलाई आणि अवधी खाद्यसंस्कृतीतील अतिशय लोकप्रिय आणि पारंपरिक पदार्थ आहे. विशेषतः रमजान, ईद, तसेच खास पाहुण्यांसाठी बनवला जाणारा हा कबाब चवीला जितका लाजवाब आहे, तितकाच तो पौष्टिकही आहे. मऊ, रसाळ आणि तोंडात टाकताच विरघळणारा शामी कबाब एकदा चाखल्यानंतर पुन्हा पुन्हा खावा असा वाटतो.

Christmas 2025 : सणानिमित्त घरी बनवा टेस्टी सर्वांच्या आवडीचा ‘रेड वेल्व्हेट केक’, रेसिपी नोट करा

पूर्वी शाही स्वयंपाकघरात बनवला जाणारा हा पदार्थ आज घराघरात आवडीने केला जातो. उकडलेले मांस, चणा डाळ आणि खास मसाल्यांचे मिश्रण यामुळे शामी कबाबला एक वेगळीच चव मिळते. बाहेरून हलका कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेला हा कबाब हिरवी चटणी, कांद्याचे काप आणि लिंबासोबत अप्रतिम लागतो. सण-समारंभ, पार्टी किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी शामी कबाब हा एक परफेक्ट पर्याय आहे. चला तर मग, घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने शामी कबाब कसा बनवायचा ते पाहूया.

साहित्य

  • 500 ग्रॅम बारीक चिरलेले मटण / चिकन
  • ½ कप चणा डाळ (भिजवलेली)
  • 1 मध्यम कांदा (चिरलेला)
  • 2-3 हिरव्या मिरच्या
  • 1 टेबलस्पून आले-लसूण पेस्ट
  • 1 टीस्पून लाल तिखट
  • 1 टीस्पून गरम मसाला
  • 1 टीस्पून धणे-जिरे पूड
  • ½ टीस्पून हळद
  • मीठ चवीनुसार
  • कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पाने (चिरलेली)
  • 1 अंडे (ऑप्शनल)
  • तेल तळण्यासाठी
ओव्हन- केक मोल्डमचा वापर न करता लहान वाट्यांमध्ये बनवा स्वादिष्ट कप केक, नोट करून घ्या इन्स्टंट रेसिपी

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम कुकरमध्ये मटण/चिकन, चणा डाळ, कांदा, आले-लसूण पेस्ट, हिरव्या मिरच्या, हळद आणि मीठ घालून थोडे पाणी टाका.
  • 3-4 शिट्ट्या देऊन मिश्रण नीट शिजवा. पाणी पूर्ण आटलेले असावे.
  • थंड झाल्यावर हे मिश्रण मिक्सरमध्ये वाटून मऊ पेस्ट तयार करा.
  • या पेस्टमध्ये लाल तिखट, गरम मसाला, धणे-जिरे पूड, कोथिंबीर-पुदिना आणि अंडे घालून नीट मळा.
  • हाताला तेल लावून लहान गोल किंवा चपटे कबाब तयार करा.
  • कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर कबाब सोनेरी रंगाचे होईपर्यंत तळा.
  • गरमागरम शामी कबाब हिरवी चटणी, कांदे आणि लिंबासोबत सर्व्ह करा.
  • कबाब अधिक मऊ हवेत तर मिश्रण जास्त कोरडे होऊ देऊ नका.
  • कमी तेलात बनवायचे असतील तर तव्यावर शॅलो फ्राय करू शकता.

Published On: Dec 25, 2025 | 03:47 PM

