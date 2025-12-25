Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Make Delicious Cupcakes In Small Bowls Without Using An Oven Or Cake Molds Christmas Special Recipe

ओव्हन- केक मोल्डमचा वापर न करता लहान वाट्यांमध्ये बनवा स्वादिष्ट कप केक, नोट करून घ्या इन्स्टंट रेसिपी

नाताळ सणाच्या दिवशी तुम्ही घरामध्ये कप केक बनवू शकता. चॉकलेट कप केक लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतील. जाणून घ्या कप केक बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: Dec 25, 2025 | 10:40 AM
ओव्हन- केक मोल्डमचा वापर न करता लहान वाट्यांमध्ये बनवा स्वादिष्ट कप केक

ओव्हन- केक मोल्डमचा वापर न करता लहान वाट्यांमध्ये बनवा स्वादिष्ट कप केक

Follow Us:
Follow Us:

आज संपूर्ण जगभरात नाताळ सणाचा मोठा उत्साह आहे. यादिवशी घरात अनेक नवनवीन गोड पदार्थ बनवले जातात. त्यात आवर्जून बनवला जाणारा पदार्थ म्हणजे केक. चॉकलेट केक, कप केक, रेड व्हेल्वेट केक इत्यादी अनेक वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे केक बनवले जातात. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं केक खायला खूप जास्त आवडतो. केक बनवण्यासाठी केक टिन किंवा मोल्ड लागतो. पण बऱ्याचदा घरात केक मोल्ड किंवा केकचा साचा उपलब्ध नसतो. अशावेळी तुम्ही घरातील लहान लहान वाट्यांचा वापर करून कप केक बनवू शकता. केक बनवण्यासाठी कोणत्याही महागड्या केक मोल्ड किंवा केक साच्याची अजिबात आवश्यकता भासणार नाही. कामाच्या धावपळीमुळे प्रत्येकालाच कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे पदार्थ हवे असतात. यामुळे वेळही वाचतो. याशिवाय घरात मसाल्याचे लहान डबे सुद्धा उपलब्ध असतात. याच लहान डब्यांचा वापर करून तुम्ही कप केक बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया इन्स्टंट कप केक बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

नाताळ सणाला ओव्हन आणि अंड्याचा वापर न करता झटपट बनवा स्वादिष्ट चॉकलेट केक, लहान मुलांसह मोठ्यांना आवडेल पदार्थ

साहित्य:

  • गूळ
  • कॉफी पावडर
  • कोको पावडर
  • तेल
  • मिल्क पावडर
  • दूध
  • गव्हाचे पीठ
  • मीठ
  • बेकिंग सोडा
    बेकिंग पावडर
  • साजूक तूप
  • ड्रायफ्रुटसचे काप
Christmas 2025 : सणानिमित्त घरी बनवा टेस्टी सर्वांच्या आवडीचा ‘रेड वेल्व्हेट केक’, रेसिपी नोट करा

कृती:

  • कप केक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात गूळ, कॉफी पावडर, कोको पावडर, तेल, मिल्क पावडर, दूध घेऊन बारीक वाटून पेस्ट तयार करा.
  • २ ते ३ वेळा मिक्सरमधून फिरवून घ्यावे. यामुळे केकचे मिश्रण व्यवस्थित तयार होईल.
  • तयार केलेले मिश्रण काढून त्यात गव्हाचे पीठ, चवीनुसार मीठ, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर घालून पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मिश्रण व्यवस्थित फेटून घ्यावे. यामुळे केक मऊ आणि सॉफ्ट होण्यास मदत होते. केकचे मिश्रण मिक्स करण्यासाठी व्हिकीचा वापर करावा.
  • त्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार दूध घालून व्यवस्थित मिक्स करा. लहान लहान वाट्याना तेल किंवा बटर लावून घ्यावे. यामुळे केक वातीला अजिबात चिकटणार नाही.
  • कढईमध्ये पाणी गरम करून त्यात चाळणी टाकून वरून केलेल्या वाट्या ठेवाव्यात. कढईवर झाकण मारून केक ४० ते ४५ मिनिटं मंद आचेवर शिजवावा.
  • केक शिजल्यानंतर टूथपिक घालून पाहावे. यामुळे केक शिजला आहे की नाही हे समजून येईल.
  • केक थंड झाल्यानंतर वरून चॉकलेट क्रीम किंवा वितळलेले चॉकलेट घालून कप केक खाण्यासाठी सर्व्ह करावा.

Web Title: Make delicious cupcakes in small bowls without using an oven or cake molds christmas special recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 10:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात
1

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
2

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी
3

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी
4

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

O Romeo Cast Fees: ‘ओ रोमियो’मधील Shahid Kapoor पासून नाना पाटेकरांपर्यंत फीची चर्चा, कोणाला किती मानधन?

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

Jan 22, 2026 | 08:58 AM
सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

सकाळी जोर लावून सुद्धा पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नाही? मग रात्री झोपण्याआधी करा ‘या’ बारीक दाण्यांचे सेवन, घाण पडून जाईल बाहेर

Jan 22, 2026 | 08:53 AM
आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

आता जावेद जाफरीने AR Rahman यांना दिली साथ, वाढत्या वादाबद्दल स्पष्टच म्हणाले; ‘जगाप्रमाणे इंडस्ट्रीही बदलली…’

Jan 22, 2026 | 08:50 AM
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM