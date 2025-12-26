भाजपकडे नाही देणाऱ्यांची कमी…! पॉलिटिक डोनेशनने भाजप नेत्यांचे भरले खिसे

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

निवडणूक रोखे रद्द केल्यानंतर देखील भाजपला काहीही कमी पडलेले नाही. भाजपकडे देणग्या देणाऱ्या पुण्यवान लोकांची काहीही कमी नाही. त्यामुळे भाजपकडे कॉंग्रेसपेक्षा 12 पट जास्त पैसा आहे.

Dec 26, 2025
शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या त्यांची लोकप्रियता दर्शवतात. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना रद्द केली, पण त्याचा भाजपवर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यांच्या तिजोरीत भर पडली आहे. २०२४-२५ मध्ये भाजपला ६,०८८ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे भाजपला काँग्रेसपेक्षा १२ पट जास्त देणग्या मिळाल्या.” यावर मी म्हणालो, “निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येकाला देणग्या हव्याच असतात.”

ज्या पक्षाचा प्रभाव कमी झाला आहे त्यांना खूप कमी देणग्या मिळतात. या बाबतीत कम्युनिस्टांची स्थिती अनिश्चित आहे. भाजपच्या टॉप ३० देणगीदारांमध्ये अनेक राष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. देणगीदारांना स्वतःसाठी अनुकूल धोरणे हवी असतात. हा देणग्यांचा खेळ आहे. एका हाताने द्या, दुसऱ्या हाताने घ्या! भाजपला देणग्या मागण्याची गरज नाही. ते स्वतःहून त्यांच्या पदरात पडतात.

निशाणेबाज म्हणाला, “मागितले नाही तर तुम्हाला मोती मिळतात, पण मागितले तर भिक्षाही मिळत नाही!” शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, कुठे दान नाही?” “दान” या शब्दावर आधारित असंख्य चित्रपट गाणी रचली गेली आहेत. सुनील दत्त-मधुबाला चित्रपट “इन्सान जाग उठा” मध्ये हे गाणे समाविष्ट होते, “ये चंदा रूस का, ना ये जापान का, ना ये अमरीकन प्यारे, ये तो है हिंदुस्तान का !!” दुसरे गाणे आहे, “चंदा ओ चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, मैं जागूं तो सो जाए!  असे देखील एक हिंदी गाणे की, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े!! आम्ही म्हणालो, ‘आकाशातला चंदा सर्वांना दिसतो, पण राजकीय पक्षांना निवडणूकीमध्ये मिळणारा चंदा म्हणजे देणग्या खूप आवडतात.

जसा पौर्णिमा आणि अमावस्येच्या दरम्यान आकाशात चंदामामा कमी होतो, त्याचप्रमाणे काही पक्षांच्या देणग्या कमी होतात. ज्या पक्षाचा तारा शिखरावर असतो तो पक्ष दिवसा दुप्पट आणि रात्री चौपट दान करतो.

छत्तीसगडचे संत कवी पवन दिवाण काव्यसंमेलनांमध्ये गाणे म्हणायचे: “माझ्या गावात एक मुलगी होती जिचे नाव चंदा होते!” सध्या, भाजपला एक शक्तिशाली पक्ष मानून, मोठ्या प्रमाणात पैसे उघडपणे दिले जात आहेत, ज्याची चमक निवडणुकीत दिसून येते. आकर्षक आश्वासनांच्या नावाखाली अब्जावधी रुपये दान केले जातात.

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी

 

Published On: Dec 26, 2025 | 01:15 AM

