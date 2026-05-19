Teeth Care: कृत्रिम दातांची काळजी कशा पद्धतीने घ्यावी? जाणून घ्या स्वच्छता, वापर आणि काळजी घेण्याच्या महत्वपूर्ण टिप्स

कृत्रिम दातांची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा दातांच्या समस्या आणखीनच वाढून दात खराब होण्याची शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया कृत्रिम दातांची काळजी कशी घ्यावी.

Updated On: May 19, 2026 | 09:30 AM
शरीराच्या स्वच्छतेसोबतच दातांच्या स्वच्छतेकडे लक्ष देणे फार आवश्यक आहे.लहान मुलांसह मोठ्यांना ब्रश करण्याचा खूप जास्त कंटाळा येतो. दात स्वच्छ न केल्यामुळे दातांच्या समस्या वाढू लागतात आणि दातांचे नुकसान होते. खाल्लेले अन्नपदार्थ दातांमध्ये तसेच साचून राहिल्यामुळे दातांना कीड लागण्याची जास्त शक्यता असते. याशिवाय दातांवर पिवळेपणा जमा होणे, दातांना कीड लागणे किंवा दातांमध्ये संवेदनशीलता वाढणे इत्यादी अनेक समस्या उद्भवू लागतात. त्यामुळे दातांची योग्य काळजी घेणे फार आवश्यक आहे.जर तुम्ही डेंचर वापरत असाल किंवा संपूर्ण सेट, आपण त्यांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. आपल्या डेन्चरची चांगली काळजी घेण्यासाठी आज आपणा काही टिप्स जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

स्वच्छ धुवा नंतर दात काढून टाका :

प्रत्येक जेवणानंतर, आपण आपले दात काढून टाकले आहेत आणि त्या पूर्णपणे स्वच्छ धुवा याची खात्री करा, यामुळे अन्नाची मोडतोड आणि दातांमध्ये अडकलेली इतर घाण दूर होण्यास मदत होते.

काळजीपूर्वक हाताळा:

डेन्चर खूप महाग आहेत. ते सहजपणे खंडित देखील असतात. ते तुटू नयेत यासाठी आपण काळजीपूर्वक त्यांना हाताळायला हवे. पडल्यास पडद्यावर स्वच्छ धुताना एक वाटी पाणी किंवा मऊ टॉवेल आपल्या दाताखाली ठेवा. जेव्हा आपण टूथपिक्स घालता तेव्हा वापरू नका. त्यांना स्वच्छ करण्यासाठी कठोर क्लीनर आणि कठोर ब्रशेस वापरू नका. त्यांना मुले आणि पाळीव प्राणी यांच्या आवाक्यापासून दूर ठेवा.

दात काढून टाकल्यानंतर आपले तोंड स्वच्छ करा आपल्या नैसर्गिक दातांवर मऊ-ब्रीइड टूथब्रश वापरा आणि तोंड स्वच्छ करण्यासाठी कापसाचे किंवा रेशमाचे तलम पारदर्शक टूथब्रश वापरा. आपली जीभ, आतील गाल आणि तोंडाचे छप्पर (टाळू) स्वच्छ करा. आपण डेन्चर useडझिव्ह वापरत असल्यास, आपण ते पूर्णपणे काढून टाकल्याचे सुनिश्चित करा. आपल्या तोंडात डेन्चर क्लीनर वापरू नका.

दररोज ब्रश आपल्या नैसर्गिक दातांप्रमाणेच आपले दंतही दररोज स्वच्छ केले जाणे आवश्यक आहे. तथापि, आपण आपल्या दातांना वापरत नाही तर दात स्वच्छ करण्यासाठी खासकरून मऊ-ब्रीस्ड ब्रश वापरला पाहिजे. आपण टूथपेस्ट वापरणे देखील टाळावे. टूथपेस्टमध्ये घर्षण करणारे घटक असतात ज्यामुळे डेन्चरवर सूक्ष्म स्क्रॅच होतात. या स्क्रैचमुळे अन्न आणि जीवाणू तयार होतात.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Frequently Asked Questions

  • Que: कृत्रिम दात रोज स्वच्छ करणे का आवश्यक आहे?

    Ans: कृत्रिम दातांवर अन्नकण आणि बॅक्टेरिया जमा होऊ शकतात. त्यामुळे दुर्गंधी, हिरड्यांचे आजार आणि संसर्ग टाळण्यासाठी रोज स्वच्छता करणे आवश्यक असते.

  • Que: रात्री झोपताना कृत्रिम दात काढून ठेवणे गरजेचे आहे का?

    Ans: होय. रात्री झोपताना कृत्रिम दात काढून ठेवल्यास हिरड्यांना आराम मिळतो आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.

  • Que: कृत्रिम दातांमुळे तोंडाला दुर्गंधी येऊ शकते का?

    Ans: योग्य स्वच्छता न ठेवल्यास दुर्गंधी येऊ शकते. त्यामुळे कृत्रिम दातांसोबत हिरड्या आणि जीभ देखील स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे.

Published On: May 19, 2026 | 09:30 AM

