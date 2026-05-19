Salman Khanच्या व्हायरल पोस्टमागचं अखेर सत्य समोर; ‘मम्मी पूछ रही हैं…’ म्हणत सांगितली फोटोमागची खरी गोष्ट

सलमान खानने अलीकडेच इंस्टाग्रामवर एक क्रिप्टिक पोस्ट टाकली, ज्यात त्याने ‘एकटे’ आणि ‘एकाकी’ यांमधील फरक स्पष्ट केला आहे. ही पोस्ट पाहिल्यानंतर चाहत्यांना त्यांच्या आवडत्या सुपरस्टारबद्दल काळजी वाटू लागली. सर्वजण त्याच्या एकटेपणाच्या आणि अविवाहित आयुष्याबद्दल चर्चा करू लागले. हे प्रकरण इतके वाढले की त्याची आई, सलमा खान, यांनाही काळजी वाटू लागली. त्यामुळे, त्यांनी आता चाहत्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे.
एकटेपणाबद्दलच्या त्याच्या क्रिप्टिक पोस्टनंतर, सलमान खानने इन्स्टाग्रामवर आणखी एक पोस्ट करून आपल्या आधीच्या पोस्टबद्दल स्पष्टीकरण दिले. त्याने लिहिले, “अरे मित्रा, मी माझ्याबद्दल बोलत नव्हतो. जेव्हा माझ्याकडे एवढं मोठं आणि मजेशीर कुटुंब आहे, तेव्हा मी एकटा कसा काय असू शकेन?”
त्याने पुढे लिहिले, “कधीकधी मला सतत लोकांमध्ये राहण्याचा कंटाळा येतो, त्यामुळे मला थोडा ‘स्वतःसाठी वेळ’ हवा असतो. बस्स एवढंच पुरेसं होतं. यावेळी, फोटो नाहीत, फक्त ब्रेकिंग न्यूज. आई विचारतेय, ‘काय झालं, बाळा?’ शांत हो,”
View this post on Instagram
मराठी सिनेसृष्टीत नवा इतिहास! १० वर्षांनी मोडला ‘सैराट’चा विक्रम, ‘Raja Shivaji’ ठरला १०० कोटी कमावणारा दुसरा मराठी सिनेमा
सलमान खानची पोस्ट काय होती?
व्हायरल झालेल्या पोस्टबद्दल बोलायचं झाल्यास, सलमान खानने त्याच्या घरातील सोफ्यावर बसून पोज देताना स्वतःचा एक शर्टलेस फोटो पोस्ट केला आहे. त्याच्याभोवती अंधार असून, त्यातून त्याची प्रभावी शरीरयष्टी दिसून येत आहे. या फोटोसाठी सलमानने दिलेल्या कॅप्शनमुळे चाहते चिंतेत पडले आहेत. त्याने लिहिले आहे, “मी स्वतःसोबत आहे. तुम्ही स्वतःसोबत दोन प्रकारे राहू शकता: एकतर एकटे किंवा एकाकी. एकटेपणा तेव्हा असतो जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या इच्छेने एकटे असता, आणि एकाकीपणा तेव्हा असतो जेव्हा तुमच्यासोबत कोणीही राहू इच्छित नाही. आता, पुढे तुम्हाला काय करायचे आहे याचा विचार करा.”
View this post on Instagram
Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा
या पोस्टमुळे सलमान खानच्या चाहत्यांनी नक्कीच सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. त्यांनी पोस्टवर कमेंट्स करून भाईजानवरील आपले प्रेम व्यक्त केले आहे. कामाच्या आघाडीवर बोलायचे झाल्यास, सलमान खान लवकरच ‘मातृभूमी’ या चित्रपटात दिसणार आहे. तो साऊथ सुपरस्टार नयनतारासोबतच्या एका चित्रपटातही दिसणार आहे. दोन्ही चित्रपटांच्या प्रदर्शनाच्या तारखा अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत.