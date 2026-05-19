“बाबांचं नाक घासून माफी मागायला सांगतोय”, ट्विशा शर्माच्या मृत्त्यूने पुन्हा देशाला हादरवलं; Whatsapp Chats झालेत व्हायरल

लग्नाच्या फक्त पाच महिन्यांनतर सासरीच ट्विशाचा संशयास्पद मृत्यू झाला ज्यानंतर सर्व प्रकरण उघड झालं. अलिकडेच ट्विशाच्या व्हाॅट्सॲप चॅट्स सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आल्या आहेत ज्यात तिने तिच्यासोबत सासरी होण्याऱ्या छळांच वर्णन केलं. या घटनेनंतर मुलींना कोणत्याही परिस्थितीत लग्नासाठी भाग पाडले जाण्याच्या कठोर वास्तवाचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले आहे.
सोशल मिडियावर व्हायरल झालेल्या या चॅट्समध्ये ट्विशाते दु:ख स्पष्ट दिसून येते. यात ती सांगत असते की, नवऱ्यापासून तिचा कसा छळ होत आहे आणि तिथे राहणं तिच्यासाठी असहाय्य झालं आहे. तिने यात लिहिले होते की, समर्थ विचारत आहे की तिने गर्भपात केलेलं बाळ नक्की कुणाचं आहे”. तिने पुढे लिहिले, “तो माझ्यासमोर बाबांना माफी मागायला लावू इच्छितो. आई, मी वेडी होणार आहे. मी हे आणखी सहन करू शकत नाही”.
पण या चॅट्समध्ये आई मात्र आपल्या मुलीचा संसार टिकवून ठेवण्यासाठी आतोनात प्रयत्न करताना दिसते. ती यात म्हणते की, “बाबा माफी मागतील. मी आणि बाबा येऊ का?” यावर उत्तर देत ट्विशा म्हणते की, “नको सध्या नको”. या चॅट्सवरुनच आपल्याला कुटुंबाच्या मानसिकतेची जाणीव होते. मुलगी कितीही त्रासात असली तरी तिचा संसार जोडून ठेवणं पालकांना जास्त महत्त्वाचं वाटतं आणि मुलीही आई-वडिलांची इज्जत राखण्यासाठी सर्व जाच सहन करतात पण शेवटी याचा परिणाम आणखीच भीषण होतो, जे या प्रकरणातही आपल्याला पाहायला मिळाले.
“Papa se naak ragadva ke maafi mangwana chahta hai” This nightmare ended in the most tragic way possible – with the death of Twisha Sharma, a young woman from Noida who had married into a powerful Bhopal family just five months ago. Now, even as their daughter’s body lies in the… https://t.co/2qDC7VXzbb pic.twitter.com/TmlRyoBzXs — Piyush Rai (@Benarasiyaa) May 18, 2026
माहितीनुसार, ट्विशा शर्माचे लग्न भोपाळमधील अत्यंत प्रभावशाली घरात झाले होते. पण लग्नाच्या काही महिन्यातच तिला सासरच्या छळाला सामोरे जावे लागले. १२ मे रोजी, भोपाळच्या कटारा हिल्स परिसरातील तिच्या सासरच्या घरी ट्विशाचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. या घटनेनंतर आता इंटरनेटवर अंतोष निर्माण झाला असून ट्विशाच्या सासरच्यांना लवकरात लवकर कठोर शिक्षा देण्याची मागणी आता यूजर्सकडून केली जात आहे.