Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Tooth Regrowth Medicine: आता दात पडण्याची भीती कशाला? पुढच्या ४ वर्षांत तोंडात पुन्हा दात उगवणार; जपानचा मोठा चमत्कार

जगभरातील कोट्यवधी लोकांना कृत्रिम दात किंवा इम्प्लांटचा आधार घ्यावा लागतो. पण आता ही परिस्थिती बदलणार आहे. जपानमधील शास्त्रज्ञांनी अशा एका औषधाचा शोध लावला आहे ज्यामुळे मानवी तोंडात पुन्हा नैसर्गिक दात उगवू शकतील.

Updated On: Dec 30, 2025 | 09:38 PM
आता दात पडण्याची भीती कशाला? पुढच्या ४ वर्षांत तोंडात पुन्हा दात उगवणार (Photo Credit - X)

आता दात पडण्याची भीती कशाला? पुढच्या ४ वर्षांत तोंडात पुन्हा दात उगवणार (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:
  • विज्ञानाचा चमत्कार!
  • आता पडलेले दात पुन्हा उगवणार
  • जपानमध्ये ‘टूथ रीग्रोथ’ औषधाची मानवी चाचणी सुरू
Tooth Regeneration Human Trial: मानवी शरीरातील हाडे तुटली तर ती स्वतःला बरे करू शकतात, मात्र दात एकदा पडले की ते पुन्हा नैसर्गिकरित्या येत नाहीत. यामुळेच जगभरातील कोट्यवधी लोकांना कृत्रिम दात किंवा इम्प्लांटचा आधार घ्यावा लागतो. पण आता ही परिस्थिती बदलणार आहे. जपानमधील शास्त्रज्ञांनी अशा एका औषधाचा शोध लावला आहे, ज्यामुळे मानवी तोंडात पुन्हा नैसर्गिक दात उगवू शकतील.

जपानमध्ये ऐतिहासिक मानवी चाचणीला सुरुवात

ओसाका येथील कितानो हॉस्पिटलमधील दंत संशोधन प्रमुख डॉ. कात्सु ताकाहाशी यांच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर २०२४ पासून या औषधाची मानवी चाचणी सुरू झाली आहे. ११ महिन्यांच्या या प्रयोगात ३० ते ६४ वयोगटातील ३० पुरुषांचा समावेश आहे, ज्यांचा किमान एक दात पडलेला आहे. हे औषध ‘इंट्रामस्क्युलर’ (स्नायूद्वारे) इंजेक्शनच्या स्वरूपात दिले जात असून, त्याची सुरक्षा आणि परिणामकारकता तपासली जात आहे.

नेमकं तंत्रज्ञान काय आहे? (USAG-1 अँटीबॉडी)

हे संशोधन USAG-1 नावाच्या एका विशिष्ट प्रथिनावर (Protein) आधारित आहे. मानवी शरीरात हे प्रथिन दातांची वाढ रोखण्याचे काम करते. क्योटो विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी एक अशी ‘मोनोक्लोनल अँटीबॉडी’ विकसित केली आहे, जी USAG-1 ला रोखते. जेव्हा हे प्रथिन निष्क्रिय होते, तेव्हा हाडांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेले घटक (BMP) सक्रिय होतात आणि नवीन दात उगवण्यास मदत करतात. प्राण्यांवरील चाचणीत या औषधामुळे नवीन दात उगवल्याचे सिद्ध झाले आहे.

दातांमध्ये साचलेली कीड निघेल बाहेर, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनी सांगितले 5 देसी उपाय; तोंडातील दुर्गंधी-रक्तस्त्रावही होईल दूर

पुढील लक्ष्य: लहान मुले आणि २०३० पर्यंत उपलब्धता

जर पुरुषांवरील ही चाचणी यशस्वी झाली, तर या संशोधनाचा पुढचा टप्पा अधिक महत्त्वाचा असेल:

१. लहान मुलांवर प्रयोग: २ ते ७ वर्षे वयोगटातील अशा मुलांवर उपचार केले जातील, ज्यांना जन्मतःच दात नाहीत (Congenital Anodontia).

२. सर्वसामान्यांसाठी उपलब्धता: शास्त्रज्ञांचे उद्दिष्ट आहे की २०३० पर्यंत हे औषध सर्वसामान्यांसाठी रुग्णालयांत उपलब्ध व्हावे.

दंत विज्ञानातील मोठी क्रांती

दात गळणे हा केवळ सौंदर्याचा विषय नसून तो पचन आणि आरोग्याशी निगडित मोठा प्रश्न आहे. जर हे औषध यशस्वी झाले, तर भविष्यात ‘डेंटर’ (नकली बत्तीशी) किंवा महागड्या ‘डेंटल इम्प्लांट’ची गरज भासणार नाही.

फक्त जुना झाला म्हणून नाही, तर ‘या’ गोष्टी दिसल्यावर सुद्धा टूथब्रश बदलणे गरजेचे

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हे औषध नक्की काय आहे?

    Ans: हे एक 'अँटीबॉडी' (Antibody) आधारित औषध आहे. हे औषध शरीरातील USAG-1 नावाच्या प्रथिनाला (Protein) रोखते, जे नैसर्गिकरित्या दात वाढण्यापासून थांबवते. या प्रथिनाला रोखल्यामुळे नवीन दात उगवण्यास सुरुवात होते.

  • Que: हे औषध कधीपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध होईल?

    Ans: शास्त्रज्ञांच्या मते, सध्या सुरू असलेल्या मानवी चाचण्या यशस्वी झाल्यास, २०३० पर्यंत हे औषध सर्वसामान्यांसाठी बाजारात उपलब्ध होऊ शकते.

  • Que: हे औषध कसे दिले जाते? गोळी की इंजेक्शन?

    Ans: सध्याच्या क्लिनिकल ट्रायलमध्ये हे औषध 'इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन' (Intramuscular Injection) द्वारे म्हणजेच स्नायूंमध्ये इंजेक्शन देऊन दिले जात आहे.

  • Que: हे कोणासाठी जास्त फायदेशीर ठरेल?

    Ans: सुरुवातीला, हे औषध अशा मुलांसाठी वापरले जाईल ज्यांना 'एनोडोंटिया' (Anodontia) आहे (अशी अवस्था ज्यात जन्मतःच काही दात नसतात). त्यानंतर, ज्यांचे दात अपघातात किंवा हिरड्यांच्या आजारामुळे पडले आहेत, अशा प्रौढ व्यक्तींसाठीही याचा वापर केला जाईल.

  • Que: या औषधाचे काही दुष्परिणाम आहेत का?

    Ans: सध्या सुरू असलेल्या मानवी चाचणीचा मुख्य उद्देशच 'सुरक्षितता' (Safety) तपासणे हा आहे. प्राण्यांवरील चाचणीत याचे कोणतेही गंभीर दुष्परिणाम दिसून आले नाहीत, मात्र मानवी शरीरावरील परिणामांचा अभ्यास आता सुरू आहे.

Web Title: Human trials of a tooth regrowth drug have begun in japan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 09:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला
1

US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला

China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर
2

China-US Treasury Holdings: अमेरिकेला धक्का! चीनची यूएस ट्रेझरी गुंतवणूक १७ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर

“मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मार्गदर्शनात…”; विविध देशांमधील रोजगाराबाबत काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?
3

“मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या मार्गदर्शनात…”; विविध देशांमधील रोजगाराबाबत काय म्हणाले Mangal Prabhat Lodha?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur Politics : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का; पराभवानंतर आता पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज

Solapur Politics : महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का; पराभवानंतर आता पक्षाला आत्मचिंतनाची गरज

Jan 20, 2026 | 03:03 PM
Industrial Crisis Marathwada: मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर

Industrial Crisis Marathwada: मराठवाड्यात बेरोजगारीचा स्फोट! ६०२ उद्योग बंद झाल्याने कामगारांचे संसार उघड्यावर

Jan 20, 2026 | 02:59 PM
Tromelin Island: समुद्राच्या मध्यात, वाळूच्या बेटावर फसला जहाज! १५ वर्षांसाठी अडकून राहिले, “वादळ, भूक…”

Tromelin Island: समुद्राच्या मध्यात, वाळूच्या बेटावर फसला जहाज! १५ वर्षांसाठी अडकून राहिले, “वादळ, भूक…”

Jan 20, 2026 | 02:58 PM
Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

Jan 20, 2026 | 02:42 PM
३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

Jan 20, 2026 | 02:37 PM
Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Shani : तब्बल ३० वर्षांनंतर शनि आणि सूर्य येणार एकत्र, ‘या’ 3 राशींसाठी ठरणार सुपरलकी, मिळणार नशिबाची साथ

Jan 20, 2026 | 02:35 PM
पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

पाहतच क्षणी सुटेल तोंडाला पाणी! हिरव्यागार मिरच्यांपासून झटपट बनवा झणझणीत चवीचे लोणचं, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 20, 2026 | 02:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM