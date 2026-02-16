Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Astronomy Discovery : ब्रह्मांडाचे अजब गुपित! अवकाशात सापडली उलटी सूर्यमाला; शास्त्रज्ञही आश्चर्यचकित 

अंतराळ संशोधनात एक अत्यंत आश्चर्यकारक आणि क्रांतिकारी शओध लागलेला आहे. खगोलशास्त्रज्ञांनी एका अद्भुत ग्रहमालेचा शोध लावला आहे. या शोधाने विज्ञानाचे सर्व निमयम मोडीत काढले आहेत. नेमका काय सापडले आहे ? जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 16, 2026 | 09:09 AM
Astronomy Discovery

Astronomy Discovery : ब्रह्मांडाचे अजब गुपित! अवकाशात सापडली उलटी सूर्यमाला; शास्त्रज्ञही आश्चर्यचकित (फोटो सौजन्य: iStock)

  • शास्त्रज्ञांना अवकाशात सापडली उलटी ग्रहमाला
  • नव्या शोधाने विज्ञानाचे नियम काढले मोडीत
  • काय आहे नेमका शोध?
Astronomy Discovery : आपल्या ब्रह्मांडामध्ये सतत काही ना काही अजब घडते असेत, ज्या मानवी बुद्धीने कधी कल्पनाही केली नसले. यासाठी वैज्ञानिक, खगोलशास्त्रज्ञ सतत काही ना काही संशोधन करत असतात. या अनंत अवकाशात दडलेल्या गर्भातील अने रहस्यांचा अभ्यास करतात. सध्या अशीच एक थक्क करणारा शोध शास्त्रज्ञांनी लावला आहे, जिथे निसर्गाने उलटी चाल खेळली आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडला आहे की नेमके काय सापडले आहे? तर शास्त्रज्ञांना अवकाशात उलटी ग्रहमाला सापडली आहे. ही ग्रहमाला पाहून शास्त्रज्ञही चकित झाले आहेत.

काय आहे नेमका शोध?

तर खगोलशास्त्रज्ञांना LHS 1903 नावाच्या एका लाल खुजा (Red Dwarf) ताऱ्याभोवती एक ‘इनसाईड-आऊट’ ग्रहमाला आढळून आली आहे. या शोधाने शास्त्रज्ञांनाही चक्रावले आहे. कारण विज्ञानाच्या नियमांनुसार, ताऱ्याच्या जवळ खडकाळ ग्रह किंवा वायूचे गोळे असतात. परंतु या ताऱ्याजवळ चक्क चार नवे ग्रह सापडले आहेत. यातील सर्वात बाहेरचा ग्रह हा खडकाळ आहे. हा शोध युनिव्हर्सिटी ऑफ वार्विकच्या शास्त्रज्ञ थॉमस विल्सन यांनी लावला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या संशोधनाचा अहवाला प्रतिष्ठित सायन्स या नियतकालिकात १२ फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या संशोधनामुळे प्राध्यापक विल्सन देखील आश्चर्यचकित झाले आहेत. आतापर्यंतच्या संशोधनानुसार, खडकाळ ग्रह त्याच्या मूळ ताऱ्यापासून इतक्या लाब, वायुरुप ग्रहांच्या बाजूला तयार होत नाही. मात्र LHS 1903 च्या बाजूला असलेल्या ग्रहातील चौथा ग्रह त्याच्यापासून खूप दूर असून खडकाळ आहे. हा शोध लागल्यानंतर शास्त्रज्ञ थॉमस विल्सनही आश्चर्यात पडले आहेत. त्यांनी या शोधाला एक विचित्र शोध म्हटले आहे.

पाच वर्षांच्या अभ्यासानंतर झाला उलगडा

हा शोध अलीकडे लागलेला नाही. यासाठी शास्त्रज्ञांनी २०१९ ते २०२३ च्या कालावधीत ट्रान्झिटिंग एक्सोप्लॅनेट सर्व्हे सॅटेलाइट (TESS)आणि कॅरेक्टरायझिंग एक्सोप्लॅनेट सॅटेलाईट (CHEOPS)या उपग्रहांच्या मदतीने या अभ्यास करण्यात आला. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे चारही ग्रह वेगवेगळ्या कालावधीत तयार झाले असण्याची शक्यता आहे. तसेच चौथा ग्रहाच्या खडकाळ असण्यामागचे कारण म्हणजे, तो तयार होत असताना परिसरातील वायू नष्ट झालेला असावा. शास्त्रज्ञांच्या मते आतापर्यंत आपण आपल्या सूर्यमालेवरुन विश्वातील ग्रहांची निर्मिती कशी झाली याचा शोध लावत होता, परंतु आता हे सिद्धांत बदलावे लागणार आहेत.

