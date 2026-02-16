Astronomy Discovery : ब्रह्मांडाचे अजब गुपित! अवकाशात सापडली उलटी सूर्यमाला; शास्त्रज्ञही आश्चर्यचकित 

World Hippo Day : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River
तर खगोलशास्त्रज्ञांना LHS 1903 नावाच्या एका लाल खुजा (Red Dwarf) ताऱ्याभोवती एक ‘इनसाईड-आऊट’ ग्रहमाला आढळून आली आहे. या शोधाने शास्त्रज्ञांनाही चक्रावले आहे. कारण विज्ञानाच्या नियमांनुसार, ताऱ्याच्या जवळ खडकाळ ग्रह किंवा वायूचे गोळे असतात. परंतु या ताऱ्याजवळ चक्क चार नवे ग्रह सापडले आहेत. यातील सर्वात बाहेरचा ग्रह हा खडकाळ आहे. हा शोध युनिव्हर्सिटी ऑफ वार्विकच्या शास्त्रज्ञ थॉमस विल्सन यांनी लावला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या संशोधनाचा अहवाला प्रतिष्ठित सायन्स या नियतकालिकात १२ फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या संशोधनामुळे प्राध्यापक विल्सन देखील आश्चर्यचकित झाले आहेत. आतापर्यंतच्या संशोधनानुसार, खडकाळ ग्रह त्याच्या मूळ ताऱ्यापासून इतक्या लाब, वायुरुप ग्रहांच्या बाजूला तयार होत नाही. मात्र LHS 1903 च्या बाजूला असलेल्या ग्रहातील चौथा ग्रह त्याच्यापासून खूप दूर असून खडकाळ आहे. हा शोध लागल्यानंतर शास्त्रज्ञ थॉमस विल्सनही आश्चर्यात पडले आहेत. त्यांनी या शोधाला एक विचित्र शोध म्हटले आहे.
हा शोध अलीकडे लागलेला नाही. यासाठी शास्त्रज्ञांनी २०१९ ते २०२३ च्या कालावधीत ट्रान्झिटिंग एक्सोप्लॅनेट सर्व्हे सॅटेलाइट (TESS)आणि कॅरेक्टरायझिंग एक्सोप्लॅनेट सॅटेलाईट (CHEOPS)या उपग्रहांच्या मदतीने या अभ्यास करण्यात आला. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे चारही ग्रह वेगवेगळ्या कालावधीत तयार झाले असण्याची शक्यता आहे. तसेच चौथा ग्रहाच्या खडकाळ असण्यामागचे कारण म्हणजे, तो तयार होत असताना परिसरातील वायू नष्ट झालेला असावा. शास्त्रज्ञांच्या मते आतापर्यंत आपण आपल्या सूर्यमालेवरुन विश्वातील ग्रहांची निर्मिती कशी झाली याचा शोध लावत होता, परंतु आता हे सिद्धांत बदलावे लागणार आहेत.
