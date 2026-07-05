रविवार, 5 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • If You Drink Tea Immediately After Waking Up Stop Learn About The Downsides Of Drinking Tea On An Empty Stomach

झोपेतून उठल्यानंतर लगेच चहा पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या उपाशी पोटी चहा पिण्याचे तोटे, उद्भवतील गंभीर समस्या

Updated On: Jul 05, 2026 | 01:04 PM IST
जाहिरात
सारांश

सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी चहा प्यायल्यास शरीराला हानी पोहचू शकते. पचनक्रिया बिघडून ऍसिडिटी, मळमळ आणि उलट्या इत्यादी समस्या वाढून आरोग्य बिघाडेल. चला तर जाणून घेऊया चहा पिण्याचे तोटे.

झोपेतून उठल्यानंतर लगेच चहा पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या उपाशी पोटी चहा पिण्याचे तोटे, उद्भवतील गंभीर समस्या

झोपेतून उठल्यानंतर लगेच चहा पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या उपाशी पोटी चहा पिण्याचे तोटे, उद्भवतील गंभीर समस्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

चहा पिण्याचे तोटे?
दिवसभरात किती वेळा चहा प्यावा?
चहा कॉफीच्या सेवनामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या?

भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये असंख्य चहाप्रेमी आहेत. चहा प्यायल्याशिवाय दिवसाची सुरुवातच होत नाही. चहा प्याल्यामुळे शरीर फ्रेश आणि ताजेतवाने वाटते. पण उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफीचे सेवन करणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरते. काहींना झोपेतून उठल्यानंतर लगेच चहा प्यायला लागतो तर काही दिवसभरात ५ ते ६ वेळा चहा पितात. यामुळे झोपेची सुस्ती उडून जाते पण शरीराला गंभीर आजारांची लागण होण्याची शक्यता असते. उपाशी पोटी चहाच्या सेवनामुळे शरीराच्या पचनक्रियेवर गंभीर परिणाम होतात. ही सवय शरीरासाठी अतिशय घातक आहे. त्यामुळे उठल्यानंतर लगेच चहा पिऊ नये. सकाळचा पोटभर नाश्ता करूनच चहा किंवा कॉफीचे सेवन करावे, अन्यथा वारंवार पचनक्रिया बिघडू शकते. आज आम्ही तुम्हाला उपाशी पोटी चहा प्यायल्यामुळे शरीरावर कोणते दुष्परिणाम होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

तुमच्या चेहऱ्यावरील डेड स्किन खाऊन जिवंत राहतात हे सूक्ष्मजीव, आता मानवी शरीराचा बनू पाहतायेत भाग; संशोधनातून धक्कादायक खुलासा

ऍसिडिटी वाढून छातीमध्ये जळजळ:

सकाळी उठल्यानंतर काहींना तोंड स्वच्छ करून चहा किंवा कॉफी पिण्याची सवय असते. पण असे केल्यामुळे ऍसिडिटी वाढण्यासोबतच पोटात जळजळ सुद्धा होते. चहामध्ये कॅफिन आणि टॅनिन हे घटक आढळून येतात, यामुळे पोटात ॲसिड तयार होते. पोटात ॲसिडची पातळी वाढल्यानंतर छातीमध्ये जळजळ, ऍसिडिटी आणि आंबट ढेकर येण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे कधीच उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफीचे सेवन करू नये.

गॅस आणि अपचन:

उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफीचे सेवन केल्यासमुळे गॅस आणि अपचनाच्या समस्या वाढतात. अनेकांना दिवसभरात सतत चहा पिण्याची सवय असते. वारंवार चहा प्यायल्यामुळे भूक मरून जाते आणि काहीच खाण्याची किंवा पिण्याची इच्छा होते. ज्याचा परिणाम शरीराच्या पचनक्रियेवर लगेच दिसून येतो. गॅस, पोट फुगणे आणि अपचनाचा त्रास वाढल्यानंतर बऱ्याचदा उलट्या किंवा मळमळ सुद्धा होते. ज्यांची पचनसंस्था संवेदनशील आहे, अशांना शरीरसंबंधित अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागते.

पोषक घटकांचे शोषण कमी होणे:

चहातील काही घटक शरीरात लोह आणि इतर आवश्यक घटक नष्ट करून टाकतात. ज्याच्या परिणामामुळे खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा वाढून आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते. वारंवार चहा पिण्याची सवय तशीच टिकून राहिल्यास शरीरातील पोषक घटकांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दिवसातून एकदा किंवा दोनदाच चहा प्यावा. जास्त चहा पिऊ नये.

Monsoon Health Tips: मुंबईमध्ये पावसाळी आजारांचा कहर! तज्ज्ञांचा ताप, डेंग्यू आणि मलेरियाबाबत गंभीर इशारा

ताण आणि हृदयाचे ठोके वाढणे:

चहामध्ये असलेल्या कॅफिनमुळे शरीराला तात्पुरती ऊर्जा मिळते. पण उपाशीपोटी जास्त प्रमाणात कॅफिन घेतल्यास घाबरल्यासारखे वाटणे, चिडचिड, तणाव आणि हृदयाचे ठोके वेगाने वाढणे इत्यादी अनेक लक्षणे दिसू लागतात. त्यामुळे हृद्यासंबंधित आजाराने त्रस्त असलेल्या लोकांनी कमीत कमी प्रमाणात चहा किंवा कॉफीचे सेवन करावे. जास्त चहा किंवा कॉफी घेतल्यास आरोग्य बिघडू शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: If you drink tea immediately after waking up stop learn about the downsides of drinking tea on an empty stomach

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 05, 2026 | 01:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सामंथा रुथ प्रभू रोजच्या आहारात नियमित करते ‘या’ पदार्थांचा समावेश, जाणून घ्या फिटनेस सोबतच सौंदर्याचे रहस्य
1

सामंथा रुथ प्रभू रोजच्या आहारात नियमित करते ‘या’ पदार्थांचा समावेश, जाणून घ्या फिटनेस सोबतच सौंदर्याचे रहस्य

Fenugreek seeds water: वजन कमी ते ब्लड शुगर कंट्रोल, मेथीच्या पाण्याचे जबरदस्त फायदे; जाणून घ्या पिण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत
2

Fenugreek seeds water: वजन कमी ते ब्लड शुगर कंट्रोल, मेथीच्या पाण्याचे जबरदस्त फायदे; जाणून घ्या पिण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत

Malaria: पावसाळ्यात वाढतो मलेरियाचा धोका; लहान मुलांवर सर्वाधिक परिणाम, जाणून घ्या सुरुवातीची लक्षणे
3

Malaria: पावसाळ्यात वाढतो मलेरियाचा धोका; लहान मुलांवर सर्वाधिक परिणाम, जाणून घ्या सुरुवातीची लक्षणे

Monsoon Health Tips: मुंबईमध्ये पावसाळी आजारांचा कहर! तज्ज्ञांचा ताप, डेंग्यू आणि मलेरियाबाबत गंभीर इशारा
4

Monsoon Health Tips: मुंबईमध्ये पावसाळी आजारांचा कहर! तज्ज्ञांचा ताप, डेंग्यू आणि मलेरियाबाबत गंभीर इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
झोपेतून उठल्यानंतर लगेच चहा पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या उपाशी पोटी चहा पिण्याचे तोटे, उद्भवतील गंभीर समस्या

झोपेतून उठल्यानंतर लगेच चहा पित असाल तर थांबा! जाणून घ्या उपाशी पोटी चहा पिण्याचे तोटे, उद्भवतील गंभीर समस्या

Jul 05, 2026 | 01:04 PM
Bus Accident : अंबड तालुक्यात भरधाव एसटी बसेस एकमेकांना धडकल्या; जखमींचा आकडाही समोर

Bus Accident : अंबड तालुक्यात भरधाव एसटी बसेस एकमेकांना धडकल्या; जखमींचा आकडाही समोर

Jul 05, 2026 | 01:01 PM
HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये ग्रॅज्युएट आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सुवर्णसंधी; अर्ज करण्यासाठी ‘या’ सोप्या वापरा

HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये ग्रॅज्युएट आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सुवर्णसंधी; अर्ज करण्यासाठी ‘या’ सोप्या वापरा

Jul 05, 2026 | 12:54 PM
Yogini Ekadashi 2026: जुलै महिन्यातील पहिले एकादशीचे व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Yogini Ekadashi 2026: जुलै महिन्यातील पहिले एकादशीचे व्रत कधी आहे? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jul 05, 2026 | 12:50 PM
अकरावी विशेष प्रवेश फेरीसाठी मुदतवाढ; सुधारित वेळापत्रकही जाहीर, आता नवीन तारीख…

अकरावी विशेष प्रवेश फेरीसाठी मुदतवाढ; सुधारित वेळापत्रकही जाहीर, आता नवीन तारीख…

Jul 05, 2026 | 12:44 PM
पोह्यात आळी अन् भातात सापडले झुरळ, अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई; कँटीन परवाना केला निलंबित

पोह्यात आळी अन् भातात सापडले झुरळ, अन्न सुरक्षा विभागाची कारवाई; कँटीन परवाना केला निलंबित

Jul 05, 2026 | 12:42 PM
Actress Divorce: 5 वर्षांचा संसार मोडला! गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोलानंतर ‘या’ सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट; चाहत्यांना बसला धक्का

Actress Divorce: 5 वर्षांचा संसार मोडला! गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोलानंतर ‘या’ सेलिब्रिटी जोडप्याचा घटस्फोट; चाहत्यांना बसला धक्का

Jul 05, 2026 | 12:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा