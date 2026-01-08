Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हिवाळ्यात शरीर बनवा तंदुरुस्त, दुपारच्या जेवणात बनवा राजस्थानची फेमस 'पचं डाळ', रेसिपी जी आईच्या जेवणाची आठवण करून देईल

Panch Dal Recipe : ही पारंपरिक राजस्थानी पंच डाळ राजस्थानी जेवणाचा अस्सल स्वाद आपल्या स्वयंपाकघरात आणते. हिवाळ्याच्या थंड वातावरणात पाच डाळींपासून बनवलेली ही पंच डाळ आरोग्याला अनेक फायदे मिळवून देते.

Updated On: Jan 08, 2026 | 09:38 AM
हिवाळ्यात शरीर बनवा तंदुरुस्त, दुपारच्या जेवणात बनवा राजस्थानची फेमस 'पचं डाळ', रेसिपी जी आईच्या जेवणाची आठवण करून देईल

  • राजस्थानच्या चवीला आता तुमच्या स्वयंपाकघरात आणा.
  • पाच डाळींपासून बनवली जाणारी ही पचंडाळ आहेत फार पौष्टिक.
  • हिवाळ्याच्या थंडगार वातावरणात गरमा गरम भातासोबत पचंडाळ फार चवदार लागते.
राजस्थानमधील पारंपरिक जेवणामध्ये डाळींना खूप विशेष स्थान आहे. वाळवंटी प्रदेश असल्यामुळे इथे भाज्या मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असतात, म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या डाळींचा वापर करून चविष्ट, पौष्टिक आणि टिकाऊ पदार्थ तयार केले जातात. त्यापैकीच एक प्रसिद्ध रेसिपी म्हणजे राजस्थानी पंच डाळ. पंच डाळ म्हणजे पाच वेगवेगळ्या डाळींचे एकत्रित मिश्रण. या डाळी योग्य प्रमाणात एकत्र शिजवल्या जातात आणि त्यावर पारंपरिक राजस्थानी मसाल्यांची फोडणी दिली जाते. या डाळीला लसूण, जिरे, लाल तिखट, हिंग आणि तूप यांची खास चव लाभते.

पंच डाळ ही केवळ चवीलाच नाही तर आरोग्यासाठीही अतिशय फायदेशीर आहे, कारण यात प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटक मुबलक प्रमाणात असतात. गरमागरम बाजरीची भाकरी, गव्हाची पोळी किंवा साजूक तुपात भिजवलेला भात यांच्यासोबत राजस्थानी पंच डाळ खाल्ली की जेवणाची खरी मजा येते. सणासुदीच्या जेवणात किंवा खास पाहुण्यांसाठी ही रेसिपी हमखास केली जाते. आता पाहूया ही अस्सल राजस्थानी पंच डाळ घरीच कशी तयार करायची याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य:

  • तूर डाळ – 2 टेबलस्पून
  • चणा डाळ – 2 टेबलस्पून
  • मूग डाळ – 2 टेबलस्पून
  • मसूर डाळ – 2 टेबलस्पून
  • उडीद डाळ (साल काढलेली) – 2 टेबलस्पून
  • हळद – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
फोडणीसाठी:
  • तूप – 2 टेबलस्पून
  • जिरे – 1 टीस्पून
  • लसूण (ठेचलेला) – 1 टेबलस्पून
  • सुक्या लाल मिरच्या – 2
  • लाल तिखट – 1 टीस्पून
  • हिंग – चिमूटभर
  • कोथिंबीर – सजावटीसाठी
कृती:

  • सर्वप्रथम सर्व पाचही डाळी स्वच्छ धुवून 30–40 मिनिटे पाण्यात भिजत ठेवा.
  • भिजवलेल्या डाळी कुकरमध्ये घालून त्यात हळद, मीठ आणि पाणी घाला.
  • 3–4 शिट्ट्या देऊन डाळी मऊ शिजवून घ्या.
  • कढईत तूप गरम करा आणि त्यात जिरे घाला.
  • जिरे तडतडले की त्यात लसूण आणि सुक्या लाल मिरच्या घाला.
  • लसूण हलका गुलाबी झाला की लाल तिखट आणि हिंग घाला.
  • ही फोडणी लगेच शिजलेल्या डाळीवर ओता आणि चांगले मिसळा.
  • गरज असल्यास थोडे पाणी घालून उकळी येऊ द्या.
  • वरून कोथिंबीर घालून गरमागरम सर्व्ह करा.
  • अधिक अस्सल चव हवी असल्यास फोडणीसाठी तूपच वापरा.
  • ही डाळ दुसऱ्या दिवशी आणखी चविष्ट लागते.

Published On: Jan 08, 2026 | 09:38 AM

