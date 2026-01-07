Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

काही चटपटीत खायचंय? मग घरी बनवा अमृतसरी ‘स्टफ्ड छोले कुलचे’, चटपटीत चव पंजाबचा फील आणेल

Chole Kulche Recipe : छोले कुलचे हा पंजाबचा फेमस स्ट्रीट फूड आहे. यात मसालेदार छोले मऊदार कुलचेमध्ये स्टफ्ड केले जातात. पुदिन्याच्या चटणीसोबत याची चव आणखीनच छान लागते.

Updated On: Jan 07, 2026 | 03:38 PM
काही चटपटीत खायचंय? मग घरी बनवा अमृतसरी 'स्टफ्ड छोले कुलचे', चटपटीत चव पंजाबचा फील आणेल

(फोटो सौजन्य – Youtube)

Follow Us:
Follow Us:
  • दिल्लीचा फेमस पदार्थ म्हटला की यात छोले कुलच्यांच नाव प्रथमस्थानी.
  • हा चटपटीत पदार्थ पार्टीत सर्व्ह करण्यासाठीही उत्तम पर्याय आहे.
  • चला अमृतसरी चटपटीत छोले कुलचे घरी कसे तयार करायचे ते जाणून घेऊया.
दिल्लीच्या गल्लीबोळातून संपूर्ण भारतात लोकप्रिय झालेली छोले कुलचे ही एक अशी डिश आहे जी नुसती चवच नाही तर एक अनुभव देते. मसालेदार, खमंग आणि सुगंधी छोले आणि त्यासोबत मऊ, हलके आणि बटरी कुलचे हा कॉम्बिनेशन कुणालाही मोहवणारा आहे. आज आपण या प्रसिद्ध स्ट्रीट फूडला थोडं वेगळं आणि खास ट्विस्ट देणार आहोत, ते म्हणजे स्टफ्ड छोले कुलचे.

रात्रीच्या जेवणाला बनवा आगरी कोळी स्टाईल ‘कोळंबी पुलाव’, सुगंधित-झणझणीत चव जी सर्वांनाच करेल खुश

या रेसिपीत कुलच्यांच्या आत मसालेदार चोले स्टफ केले जातात, ज्यामुळे प्रत्येक घासात भरपूर चव मिळते. बाहेरून हलके कुरकुरीत आणि आतून मऊ कुलचे, त्यात खमंग चोले, कांदा, हिरवी मिरची आणि खास मसाल्यांचा परफेक्ट मेळ ही डिश ब्रेकफास्ट, लंच किंवा संध्याकाळच्या स्नॅकसाठी उत्तम ठरते. पाहुण्यांसाठी काहीतरी वेगळं आणि हटके बनवायचं असेल, तर ही रेसिपी नक्कीच ट्राय करा. घरच्या घरी सहज उपलब्ध साहित्य वापरून, अगदी ढाबा-स्टाइल चव मिळवता येते. चला तर मग, दिल्लीच्या स्ट्रीट फूडची चव आता तुमच्या स्वयंपाकघरात कशी आणायची ते जाणून घेऊया.

 साहित्य

छोलेसाठी: 

  • उकडलेले पांढरे चणे – 1 कप
  • कांदा (बारीक चिरलेला) – 1
  • टोमॅटो (बारीक चिरलेला) – 1
  • हिरवी मिरची – 1
  • आलं-लसूण पेस्ट – 1 टीस्पून
  • छोले मसाला – 1 टीस्पून
  • लाल तिखट – ½ टीस्पून
  • हळद – ¼ टीस्पून
  • गरम मसाला – ½ टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल – 2 टेबलस्पून
  • कोथिंबीर – बारीक चिरलेली
कुलच्यासाठी
  • मैदा – 2 कप
  • दही – ½ कप
  • बेकिंग पावडर – ½ टीस्पून
  • बेकिंग सोडा – चिमूटभर
  • साखर – 1 टीस्पून
  • मीठ – चवीनुसार
  • तेल – 1 टेबलस्पून
  • पाणी – आवश्यकतेनुसार
  • बटर/तूप – भाजण्यासाठी
मकरसंक्रांतीनिमित्त घरच्या घरी सोप्या पद्धतीत बनवा रसाळ आणि स्वादिष्ट मालपुआ, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती

  • सर्वप्रथम कढईत तेल गरम करून त्यात कांदा परतावा. कांदा हलका गुलाबी झाला की आलं-लसूण पेस्ट आणि हिरवी मिरची घालून परतवा.
  • त्यानंतर टोमॅटो घालून मिश्रण मऊ होईपर्यंत शिजवा.
  • आता यात सर्व मसाले आणि उकडलेले चणे घालून नीट मिसळा. 5–7 मिनिटे परतून शेवटी कोथिंबीर घाला. तुमचे छोले तयार आहेत.
  • कुलचे तयार करण्यासाठी मैदा, दही, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा, साखर, मीठ आणि तेल एकत्र मिसळा. थोडं
  • थोडं पाणी घालून मऊ पीठ मळा आणि मग ओल्या कपड्याने झाकून 2 तास ठेवून द्या.
  • तयार पिठाचे गोळे तयार करून यावर चिरलेली कोथिंबीर चिपकवून छान कुलचे हातानेच तयार करा.
  • तयार कुलचा तव्याला चिटकवून तवा गॅसच्या फ्लेमवर उलटा करा आणि मंद फ्लेमवर याला भाजून घ्या.
  • आता तयार कुलच्याला बटर लावा, त्याला मधून फाडून याच्या मध्ये तयार छोलेची भाजी भरा आणि याची मजा घ्या.
  • तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यात पुदिन्याची चटणीदेखील घालू शकता.
  • तुम्ही कुलच्यांच्या मध्ये भाजीला स्टफ्ड न करतानाही भाजी चपातीप्रमाणेही याला खाऊ शकता.

Web Title: How to make amritsari stuffed chole kulche recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 03:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी
1

जगात पहिल्यांदा पास्त्याचा शोध कधी आणि कोणी लावला? आवडीने खाल्ल्या जाणाऱ्या पास्त्याची रंजक कहाणी

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी
2

विकतचा कशाला? घरीच बनवा मऊ, जाळीदार बेसनाचा ‘ढोकळा’, रेसिपी आहे फार सोपी

Special Trains : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची घोषणा; दिल्ली, मुंबई आणि चंदीगडवरून सुटणार विशेष रेल्वे
3

Special Trains : नांदेडसाठी विशेष रेल्वे गाड्यांची घोषणा; दिल्ली, मुंबई आणि चंदीगडवरून सुटणार विशेष रेल्वे

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी
4

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Pune ZP Election 2026: शिरूर तालुक्यात उमेदवारीवरून गोंधळ; पक्षाने उमेदवारी नाकारताच नेत्यांनी निवडली अपक्ष उमेदवारी 

Jan 22, 2026 | 02:00 PM
Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Ratnagiri Zp Election: आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

Jan 22, 2026 | 01:59 PM
Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Jan 22, 2026 | 01:58 PM
महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

Jan 22, 2026 | 01:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Bigg Boss Marathi 6 : विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

Jan 22, 2026 | 01:55 PM
IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

IND vs NZ 2nd T20 : अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार? टीम इंडियाचे टेन्शन वाढले

Jan 22, 2026 | 01:47 PM
Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी; भाजपविरोधात एकत्र लढणार

Jan 22, 2026 | 01:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM