दिवसाची सुरुवात करा चमचमीत पदार्थाने! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यात बनवा मटार- पनीर सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी झटपट तुम्ही मटार पनीर सँडविच बनवू शकता.

Updated On: Jan 08, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच काय बनवावं? हा प्रश्न कायमच सगळ्यांना पडत असतो. नाश्त्यात कायमच कांदापोहे, उपमा, शिरा आणि इडली, डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. थंडीच्या दिवसांमध्ये बाजारात मोठ्या प्रमाणावर मटार उपलब्ध असतात. मटारपासून कायमच भाजी, कटलेट किंवा मटार पनीर बनवून खाल्लेले जाते. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मटार पनीर सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय सकाळी उठल्यानंतर पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जातो. त्यामुळे सकाळी उपाशी पोटी राहू नये. नाश्ता केल्यामुळे दुपारी लवकर भूक लागत नाही. मटार शरीरासाठी पौष्टिक आहेत. त्यामुळे आहारात मटारपासून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया मटार पनीर सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • मटार
  • पनीर
  • ब्रेड
  • कोथिंबीर
  • हिरवी मिरची
  • पुदिन्याची चटणी
  • टोमॅटो सॉस
  • धणे पावडर
  • चाट मसाला
  • गरम मसाला
  • मीठ
  • कसुरी मेथी
  • कांदा
  • बटर
कृती:

  • मटार पनीर सँडविच बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये बटर गरम करून घ्या. त्यानंतर त्यात मीठ घालून मिक्स करा.
  • बटरमध्ये मॅश केलेले मटार घालून व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर त्यात किसलेलं पनीर, कोथिंबीर, बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि कांदा, धणे पावडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, गरम मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण वाटीमध्ये काढून घ्या. ब्रेडच्या स्लाईसवर पुदिन्याची चटणी लावून त्यावर तयार केलेले मिश्रण एकसमान सगळीकडे पसरवून घ्या.
  • दुसऱ्या ब्रेड स्लाइसवर टोमॅटो सॉस लावून ब्रेडवर ठेवून तव्यावर गरम होण्यासाठी ठेवा. दोन्ही बाजूने कुरकुरीत भाजून झाल्यानंतर गॅस बंद करून दोन तुकडे करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मटार पनीर सँडविच. हा पदार्थ टोमॅटो सॉससोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Published On: Jan 08, 2026 | 08:00 AM

