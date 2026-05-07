Recipe : अस्सल महाराष्ट्रीयन चवीची झणझणीत ‘मिसळ’ बनवा घरीच, चव अशी की बोटं चाटत राहाल!

Misal Recipe : महाराष्ट्रीयन फूड लव्हर्ससाठी खास! आता तिखट, मसालेदार आणि पाहताच तोंडाला पाणी सुटणारी मिसळ अवघ्या १५ मिनिटांत बनवा घरीच. ही रेसिपी सकाळच्या नाश्त्यासाठी ठरेल परफेक्ट.

  • मिसळ हा महाराष्ट्रीयन खाद्यसंस्कृतीतील एक लोकप्रिय नाश्त्याचा प्रकार आहे.
  • झणझणीत चवीची ही मिसळ घरीदेखील तयार करता येते.
  • चला मिसळची चवदार रेसिपी नोट करुन घेऊयात.
महाराष्ट्राच्या खाद्यसंस्कृतीत मिसळीला एक खास स्थान आहे. तिखट, मसालेदार आणि चविष्ट अशी मिसळ म्हणजे अनेकांच्या सकाळची आवडती न्याहारी. पुणेरी मिसळ, कोल्हापुरी मिसळ, नाशिकची मिसळ अशा वेगवेगळ्या प्रकारांनी हा पदार्थ राज्यभर प्रसिद्ध झाला आहे.

मिसळ हा फक्त पदार्थ नाही, तर महाराष्ट्राच्या चवीचा एक अविभाज्य भाग आहे. अनेक ठिकाणी सकाळी गरमागरम मिसळ खाण्यासाठी लोकांच्या रांगा लागतात. तिखटपणा आणि मसाल्यांचा सुगंध यामुळे हा पदार्थ खवय्यांच्या मनावर राज्य करतो. घरच्या घरी बनवलेली मिसळ अधिक चविष्ट आणि आरोग्यदायी असते. झणझणीत रस्सा, त्यात कुरकुरीत चिवडा, कांदा, लिंबाची फोड आणि मऊसर पाव या सर्वांमुळे याची चव सर्वांच्याच मनात घर करते. चला महाराष्ट्रीयन चवीची ही मिसळ घरी कशी बनवायची याची पांरपारिक रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

उसळीसाठी

  • २ कप मोड आलेली मटकी
  • १ कांदा बारीक चिरलेला
  • १ टोमॅटो चिरलेला
  • १ चमचा आलं-लसूण पेस्ट
  • २ चमचे लाल तिखट
  • १/२ चमचा हळद
  • १ चमचा गोडा मसाला
  • मीठ चवीनुसार
  • २ चमचे तेल
  • पाणी आवश्यकतेनुसार
कट किंवा रस्स्यासाठी
  • १ कांदा
  • १/२ कप सुका खोबरा
  • ४-५ लसूण पाकळ्या
  • १ चमचा धणे
  • १ चमचा जिरे
  • २ चमचे लाल तिखट
  • तेल आवश्यकतेनुसार
इतर साहित्य
  • फरसाण
  • बारीक चिरलेला कांदा
  • कोथिंबीर
  • लिंबाच्या फोडी
  • पाव
कृती

  • सर्वप्रथ मोड आलेली मटकी स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये थोडे मीठ आणि पाणी घालून २ ते ३ शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवून घ्या.
  • कढईत तेल गरम करून त्यात कांदा परता. कांदा सोनेरी झाल्यावर आलं-लसूण पेस्ट आणि टोमॅटो घालून मऊ होईपर्यंत शिजवा.
  • आता त्यात हळद, लाल तिखट, गोडा मसाला आणि मीठ घालून मसाला छान परता. त्यात शिजवलेली मटकी घालून काही मिनिटे शिजवा.
  • कट तयार करण्यासाठी दुसऱ्या पॅनमध्ये कांदा, खोबरे, लसूण, धणे आणि जिरे भाजून घ्या. हे मिश्रण थंड झाल्यावर बारीक वाटून घ्या.
  • कढईत तेल गरम करून तयार वाटण परता. त्यात लाल तिखट आणि पाणी घालून उकळी आणा. हा रस्सा थोडा तिखट आणि पातळ असावा.
  • सर्व्हिंग बाउलमध्ये आधी उसळ घाला. त्यावर फरसाण, कांदा आणि कोथिंबीर घाला. वरून गरम कट ओता.
  • लिंबाचा रस पिळून गरम पावासोबत मिसळ सर्व्ह करा.
  • गरमागरम महाराष्ट्रीयन मिसळ सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या खाण्यासाठी उत्तम पर्याय ठरते.
 

Published On: May 07, 2026 | 03:30 PM

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Rear-End Collisions: वाहतूक कोंडीत अपघात झाल्यास नुकसान भरपाई कोण देणार?’ जाणून घ्या काय सांगतो नियम!

Airport बाहेर आला हात जोडले अन् थेट…; Alia Bhatt च्या ट्रोलर्सना उत्तर देताना Ranbir चा व्हिडिओ Viral

CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

