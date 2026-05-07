Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Drink Ginger Amla Syrup Regularly In Summer To Increase Immunity Digestion Will Remain Active

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उन्हाळ्यात नियमित प्या आलं आवळ्याचे सरबत, पचनक्रिया राहील सक्रिय

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा आलं आणि आवळ्याच्या रसाचे एकत्र सेवन करावे. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत राहण्यास मदत होते.

Updated On: May 07, 2026 | 11:00 AM
रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उन्हाळ्यात नियमित प्या आलं आवळ्याचे सरबत, पचनक्रिया राहील सक्रिय

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उन्हाळ्यात नियमित प्या आलं आवळ्याचे सरबत, पचनक्रिया राहील सक्रिय

Follow Us:
Follow Us:

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर शरीरसंबंधित असंख्य समस्या उद्भवतात. शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होणे, थकवा जाणवणे, अशक्तपणा, चक्कर येणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. वाढत्या गर्मीमध्ये शरीराची काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे. कडक उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीराला थंडाव्याची नाहीतर ऊर्जेची जास्त आवश्यकता असते. कारण घामावाटे शरीरातील पाणी आणि आवश्यक क्षार बाहेर पडून जातात. ज्यामुळे खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. अशावेळी कोणतेही कोल्ड्रिंक आणून पिण्यापेक्षा घरी बनवलेले आलं आवळ्याचे सरबत प्यावे. आलं शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. आवळ्याच्या रसात असलेले विटामिन सी शरीरात ऊर्जा टिकवून ठेवण्यासोबतच त्वचेवरील ग्लो सुद्धा वाढवतो. आल्यामध्ये असलेल्या दाहक विरोधी गुणधर्मांमुळे पचनक्रिया निरोगी राहण्यास मदत होते. आतड्यांमध्ये जमा झालेले विषारी घटक बाहेर पडून जातात आणि कडाक्याच्या उन्हाळ्यात सुद्धा पित्ताचा कोणताही त्रास होत नाही. चला तर जाणून घेऊया आलं आवळ्याचे सरबत बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

Summer Drink: थकलेल्या शरीराला मिळेल तात्काळ ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल जवस बियांचे थंडगार सरबत

साहित्य:

  • आलं
  • आवळा
  • खडीसाखर
  • लिंबाचा रस
  • काळे मीठ
  • पुदिना
  • सब्जा
  • ताडगोळे
  • थंडगार पाणी
व्हेज स्टार्टर्ससाठी पदार्थ शोधताय? मग कुरकुरीत Threaded Paneer ठरेल परफेक्ट पर्याय, रेसिपी नोट करा

कृती:

  • आलं आवळ्याचे सरबत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, आल्याची साल काढून घ्या. त्यानंतर आलं किसून त्यातील रस काढा.
  • आवळा पाण्याने स्वच्छ धुवून बारीक तुकडे करा आणि मिक्सरच्या भांडयात टाकून वाटून घ्या. वाटून घेतलेले मिश्रण गाळून आवळ्याचा रस काढा.
  • कढईमध्ये खडीसाखर आणि पाणी घालून गरम करा. त्यानंतर त्यात तयार केलेला आवळ्याचा रस आणि आल्याचा रस घालून एकत्र मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात लिंबाचा रस, मीठ घालून मिश्रण घट्टसर झाल्यानंतर गॅस बंद करून तयार केलेले मिश्रण थंड करा.
  • ताडगोळ्यांची साल काढून त्याचे बारीक बारीक तुकडे करा. काचेच्या ग्लासात तयार केलेला आवळ्याचा सिरप घालून माठातील थंड पाणी घाला.
  • त्यानंतर त्यात ताडगोळ्यांचे तुकडे आणि पुदिन्याची पाने घालून मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी भिजवलेल्या सब्जा बिया घालून सरबत पिण्यासाठी सर्व्ह करा. तयार आहे झटपट बनवलेले आलं आवळ्याचे सरबत.

Web Title: Drink ginger amla syrup regularly in summer to increase immunity digestion will remain active

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

May 17, 2026 | 05:24 PM
RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 05:12 PM
बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

बॉलिवूडचा ‘सुलतान’ स्क्रिप्ट न वाचताच करतो फिल्म साईन? Salman Khan ने स्वतःच केला चित्रपट निवडण्याच्या पद्धतीबाबत खुलासा!

May 17, 2026 | 05:09 PM
महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्रात ‘कर्करोग ग्रीड’ तयार करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

May 17, 2026 | 05:07 PM
Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

Railway Recruitment: रेल्वेत २२,१९५ जागांसाठी मेगा भरती! १० वी, १२ वी पास असणाऱ्यांना सुवर्णसंधी; पाहा कोणत्या पदाला किती पगार..

May 17, 2026 | 05:03 PM
Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

Hormuz Tension : भारताला मोठा दिलासा! २० हजार टन LPG घेऊन सिमी जहाज गुजरातमध्ये दाखल

May 17, 2026 | 04:59 PM
झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?

May 17, 2026 | 04:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM