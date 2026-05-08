Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Recipe : उरलेल्या शिळ्या भाताला फेकू नका, त्यापासून बनवा कुरकरीत भजी, रेसिपी नोट करा

Crispy Bhaji From Leftover Rice : तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही उरलेल्या शिळ्या भातापासूनही चविष्ट असे कुरकरीत भजी तयार करु शकता. यामुळे चवदार पदार्थ बनेल आणि शिळा भात वाया देखील जाणार नाही.

Updated On: May 08, 2026 | 09:40 AM
Recipe : उरलेल्या शिळ्या भाताला फेकू नका, त्यापासून बनवा कुरकरीत भजी, रेसिपी नोट करा

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • अनेकदा आपल्या घरात रात्रीचा शिळा भात उरतो.
  • हा भात नव्या प्रकारे खायचा असेल तर तुम्ही याचे भजी तयार करु शकता.
  • भातापासून बनवलेले हे भजी चवीला फार छान लागतात.
घरात अनेकदा भात उरतो आणि तो पुन्हा खाण्याची इच्छा होत नाही. अशावेळी तो फेकून देण्यापेक्षा त्यापासून एखादी झटपट आणि चविष्ट डिश तयार केली, तर अन्नाची नासाडीही टळते आणि नवीन चवही अनुभवायला मिळते. उरलेल्या भाताचे पकोडे ही अशीच एक सोपी आणि स्वादिष्ट रेसिपी आहे. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले हे पकोडे चहासोबत खायला अप्रतिम लागतात. विशेष म्हणजे ही रेसिपी तयार करण्यासाठी फारसा वेळ लागत नाही आणि घरात सहज उपलब्ध असलेल्या साहित्यामधूनच ती बनवता येते. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच ही रेसिपी नक्की आवडेल.

Summer Special : उन्हाळ्यात घरी बनवा ट्रेंडी, थंडगार ‘आईस माचा ड्रिंक’; कॅफे सारखी चव मिळेल घरीच

साहित्य

  • 1 कप शिजलेला उरलेला भात
  • 1 कांदा बारीक आणि लांब चिरलेला
  • 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या
  • 1/4 कप कोथिंबीर बारीक चिरलेली
  • 1 टेबलस्पून कसुरी मेथी
  • 1/4 टीस्पून हळद
  • 1 टीस्पून लाल तिखट
  • चवीनुसार मीठ
  • 1/2 कप बेसन
  • तळण्यासाठी तेल
Recipe : अस्सल महाराष्ट्रीयन चवीची झणझणीत ‘मिसळ’ बनवा घरीच, चव अशी की बोटं चाटत राहाल!

कृती

  • सर्वप्रथम एका मोठ्या भांड्यात उरलेला शिजलेला भात घ्या. त्यात चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर घाला.
  • यानंतर कसुरी मेथी, हळद, लाल तिखट आणि मीठ घालून मिश्रण एकत्र करा.
  • आता त्यात बेसन घाला. मिश्रण एकजीव करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार 2 ते 4 चमचे पाणी घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम गरम झाल्यावर तयार मिश्रणाचे छोटे छोटे पकोडे तेलात सोडा.
  • मध्यम आचेवर पकोडे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या. तळलेले पकोडे टिश्यू पेपरवर काढा, त्यामुळे अतिरिक्त तेल निघून जाईल.
  • अवघ्या 15 ते 20 मिनिटांत गरमागरम भाताचे पकोडे तयार होतील.
  • हे कुरकुरीत पकोडे हिरव्या चटणीसोबत, टोमॅटो सॉसबरोबर किंवा गरम चहासोबत सर्व्ह करा.
  • संध्याकाळच्या हलक्या भुकेसाठी ही एक उत्तम डिश ठरू शकते.
 

Web Title: How to make crispy bhaji from leftover rice note the recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

May 18, 2026 | 11:29 AM
संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

संतापजनक! मेट्रोत तरुणीला नको ते इशारे करत होता नराधाम; ताईनं असा धडा शिकवला की…; Video Viral

May 18, 2026 | 11:29 AM
पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

पुण्यात ‘हिट अँड रन’, 4 वर्षाच्या चिमुकल्याचा मृत्यू; दाम्पत्य गंभीर जखमी

May 18, 2026 | 11:27 AM
NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटीचे धागेदोरे आता नांदेडमध्ये; सीबीआयने कसे शोधून काढलं ‘पुणे-नांदेड’ कनेक्शन पहा एका क्लिकवर…

May 18, 2026 | 11:22 AM
Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

Lakshmi Niwas Promo: झी मराठीवरील मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अखेर जान्हवी विश्वाला सांगणार ‘ते’ सत्य; पुढे काय होणार?

May 18, 2026 | 11:07 AM
Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

Pune Crime: चारित्र्यावर संशय, पत्नीच्या गुप्तांगावर ॲसिड टाकलं, 15 दिवस घरात कोंडलं आणि…; पुण्यात संतापजनक घटना

May 18, 2026 | 11:03 AM
Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

Mexico Shooting : मेक्सिकोत गँगवॉरचा भडका! अंदाधुंद गोळीबारात एका चिमुकल्यासह १० ठार, परिसरात खळबळ

May 18, 2026 | 10:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM