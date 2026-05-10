Bhuvneshwar Kumar’s four-fer restricts Mumbai Indians to 166/7 in Raipur! 🙌🍿 Can MI defend this total and stay alive in the tournament, or will RCB knock them out tonight? 👀⚔️#IPL2026 #RCBvMI #Sportskeeda pic.twitter.com/Mm8p5ZP3S9 — Sportskeeda (@Sportskeeda) May 10, 2026
मुंबई इंडियन्स : रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, विल जॅक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गझनफर.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: विराट कोहली, जेकब बेथेल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टीम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार.
नाणेफेक हरल्यानंतर आणि प्रथम फलंदाजी करताना, मुंबई इंडियन्सने आपल्या निर्धारित २० षटकांत ७ गड्यांच्या मोबदल्यात एकूण १६६ धावा उभारल्या. या सामन्यात मुंबईची सुरुवात अत्यंत खराब झाली; धावसंख्या २८ वर पोहोचली तोपर्यंतच त्यांनी तीन महत्त्वाचे गडी गमावले होते. त्यानंतर, तिलक वर्मा आणि नमन धीर यांनी चौथ्या गड्यासाठी ८२ धावांची भागीदारी रचत संघाला या कठीण परिस्थितीतून सावरण्याचा प्रयत्न केला.
या सामन्यात नमन धीर ४७ धावा काढून तंबूत परतला, तर तिलक वर्मा ५७ धावांची खेळी साकारण्यात यशस्वी ठरला. आरसीबीकडून भुवनेश्वर कुमार हा सर्वात प्रभावी गोलंदाज ठरला, ज्याने सर्वाधिक ४ बळी मिळवले; तर जोश हेझलवूड, रसिक सलाम दार आणि रोमारियो शेफर्ड यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
