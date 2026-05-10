RCB Beat MI: मुंबई इंडियन्सचा ‘गेम ओव्हर’! आरसीबीने तोंडातील घास हिरावला, २ गडी राखून मिळवला शानदार विजय

प्रथम फलंदाजी करताना, तिलक वर्माच्या अर्धशतकाच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सने १६६ धावांची एकूण धावसंख्या उभारली. आरसीबीने डावाच्या अगदी शेवटच्या चेंडूवर हे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठले.

Updated On: May 11, 2026 | 12:00 AM
RCB Beat MI (Photo Credit- X)

IPL २०२६ चा ५४ वा सामना रविवारी आरसीबी आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळला गेला. अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात, आरसीबी ने २ गडी राखून विजय मिळवला. हा सामना रायपूर येथे पार पडला, जिथे आरसीबीने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, तिलक वर्माच्या अर्धशतकाच्या जोरावर मुंबई इंडियन्सने १६६ धावांची एकूण धावसंख्या उभारली. आरसीबीने डावाच्या अगदी शेवटच्या चेंडूवर हे लक्ष्य यशस्वीरित्या गाठले. कृणाल पांड्याने एक शानदार अर्धशतक झळकावले, तर भुवनेश्वर कुमारने सामन्याचा उत्कृष्ट शेवट केला. पाच वेळा विजेते ठरलेल्या मुंबई संघाचे IPL 2026 मधील प्ले-ऑफच्या शर्यतीतून आव्हान संपुष्टात आले आहे. ११ सामन्यांमध्ये त्यांना हा आठवा पराभव पत्करावा लागला असून, गुणतालिकेत ते नवव्या स्थानावर आहेत. दुसरीकडे, तितक्याच सामन्यांमध्ये आपला सातवा विजय नोंदवत RCB संघ गुणतालिकेत अव्वल स्थानी झेपावला आहे.

लक्ष्याचा पाठलाग करताना RCB ची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. स्टार फलंदाज विराट कोहली पुन्हा एकदा शून्यावर बाद होऊन तंबूत परतला. दीपक चहरने पहिल्याच षटकात कोहलीला बाद केले. चौथ्या षटकात, चहरने देवदत्त पडिक्कलला (११ चेंडूंत १२ धावा) आपल्या जाळ्यात अडकवले. कर्णधार रजत पाटीदारलाही (८ चेंडूंत ८ धावा) फलंदाजीत विशेष चमक दाखवता आली नाही; सहाव्या षटकात कॉर्बिन बॉशने त्याला बाद केले. जेकब बेथेलने (२७ चेंडूंत २७ धावा) कृणाल पांड्यासोबत चौथ्या गड्यासाठी ५५ धावांची भागीदारी रचली. १३ व्या षटकात बॉशने बेथेलची विकेट घेतली. १६ व्या षटकात, बॉशने जितेश शर्मा (१२ चेंडूंत १८ धावा) आणि टीम डेव्हिड (०) या दोघांनाही सलग चेंडूंवर बाद करत तंबूत पाठवले. कृणालने ४६ चेंडूंत ७३ धावांची दमदार खेळी केली, ज्यात चार चौकार आणि पाच षटकारांचा समावेश होता.

१८ व्या षटकात कृणाल बाद झाला. भुवनेश्वर कुमार (७ धावा) आणि रसिक सलाम (३ धावा) नाबाद राहिले. तत्पूर्वी, नाणेफेक गमावल्यानंतर, मुंबईने आपल्या निर्धारित २० षटकांत सात गड्यांच्या मोबदल्यात १६६ धावांची एकूण धावसंख्या उभारली. MI कडून, तिलक वर्माने अर्धशतक झळकावले. RCB साठी भुवनेश्वर कुमारने गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली; आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये त्याने केवळ २३ धावा देत चार महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या.

MI ची सुरुवातही डळमळीत झाली होती. रायन रिकेटन (४ चेंडूंत २ धावा) पहिल्याच षटकात भुवनेश्वर कुमारचा बळी ठरला. तिसऱ्या षटकात, ‘भुवी’ने रोहित शर्मा (१० चेंडूंत २२ धावा) आणि सूर्यकुमार यादव (०) या दोघांनाही सलग चेंडूंवर बाद केले. मुंबईची धावसंख्या ३ गड्यांच्या मोबदल्यात २८ धावा अशी असताना, नमन धीर आणि तिलक वर्माने डावाची सूत्रे हाती घेतली. या जोडीने चौथ्या गड्यासाठी ८२ धावांची भागीदारी रचली. १३ व्या षटकात रसिक सलाम दारने नमनला त्रिफळाचीत केले; नमनने ३२ चेंडूंत ४७ धावांची खेळी केली होती, ज्यात पाच चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. विल जॅक्सने १० चेंडूंमध्ये १० धावा केल्या. १६व्या षटकात रोमारिओ शेफर्डने जॅक्सला तंबूत परत पाठवले. MI ची सहावी विकेट तिलकच्या रूपाने पडली; १८व्या षटकात भुवनेश्वरने त्याला त्रिफळाचीत केले. तिलकने ४२ चेंडूंमध्ये ५७ धावांची खेळी साकारली, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. १९व्या षटकात जोश हेझलवुडने राज अंगद बावाला (१४ चेंडूंमध्ये १६ धावा) बाद केले.

पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

मुंबई इंडियन्स : रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, विल जॅक्स, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, एएम गझनफर.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: विराट कोहली, जेकब बेथेल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टीम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दार.

Published On: May 10, 2026 | 11:56 PM

