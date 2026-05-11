  A Shocking Incident Has Taken Place In Pune Where A Beauty Parlor Driver Strangled A Young Woman To Death

पुण्यात ब्युटीपार्लर चालक तरुणीचा गळा दाबून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

केशवनगर येथील कचरा डेपोच्या रोडलगत गळा दाबून तरुणीचा खुन करुन तिला फेकून दिलेल्या प्रकरणाचा उलघडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 12:30 AM
पुण्यात ब्युटीपार्लर चालक तरुणीचा गळा दाबून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

संग्रहित फोटो

पुणे : राज्यातील गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असून, केशवनगर येथील कचरा डेपोच्या रोडलगत गळा दाबून तरुणीचा खुन करुन तिला फेकून दिलेल्या प्रकरणाचा उलघडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. गुन्हे शाखा आणि मुंढवा पोलिसांनी एका कॅबचालकाला याप्रकरणी अटक केली असून, पैशांच्या वादातून हा खून झाल्याचे समोर आले आहे.

 

गोरखनाथ देवराम शिंदे (वय ४२, रा. विडी कामगार वसाहत, चंदननगर) असे या कॅबचालकाचे नाव आहे. आफरीन सलीम पठाण (वय २९, रा. वडगाव शेरी) असे खुन झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. याप्रकरणी मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे.

गेल्या आठवड्यात केशवनगर कचरा डेपोजवळील रोडवर मध्यरात्री तरुणीचा मृतदेह आढळून आला होता. शवविच्छेदन अहवालात गळा दाबल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले होते. त्यावरुन पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता. मृतदेह सापडला, त्याच्या आजूबाजूला सीसीटीव्ही नव्हते. पोलिसांनी तेथे येणार्‍या जाणार्‍या रोडवरील सर्व ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळविले. त्यातून एक कॅब संशयास्पद वाटली. त्यावरुन गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाच्या पथकाने या कॅब चालकाचा शोध घेऊन त्याला पकडले़. चौकशीत त्याने गुन्हा कबूल केला.

आफरीन पठाण ही ब्युटी पार्लरचे काम करत होती. या कामासाठी जाण्या- येण्यासाठी ती गोरखनाथ शिंदे याच्या कॅबमधून जात होती. त्यातून त्यांचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले. अनैतिक संबंधातून ती गर्भवती राहिली होती. तिने गर्भपात करण्यास शिंदे याच्याकडे १ लाख रुपये मागितले होते. त्यामुळे त्यांच्यात वाद होऊ लागला. तिने त्याच्या घरी सांगण्याची धमकी दिली होती. स्वत:च्या घरी व बायकोला कळेल, या भितीपोटी शिंदे याने ५ मे रोजी रात्री पावणे नऊ वाजता आफरीन हिला खराडी बायपास रिलायन्स मॉल येथे घेऊन गाडीत बसवुन खराडी मार्गे, आव्हाळवाडी येथे घेऊन गेला. तो ५० हजार रुपये घेऊन गेला होता. यावरुन त्या ठिकाणी त्यांच्यात वाद झाला. तेव्हा त्याने तिचा गळा दाबून तिला मारुन टाकले. तिला गाडीत घालून तो खराडी पासून केशवनगर मार्गे रोडने येताना कचरा डेपोच्या जवळ त्याने तिचा मृतदेह टाकून दिला. केशवनगर मार्गे, तो मुंढवा चौकातून चंदननगर मधील कामगार वसाहत येथील घरात आला, असे त्याने पोलिसांना सांगितले आहे.

हे सुद्धा वाचा : सुरक्षा रक्षकाकडून चार अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराचा प्रयत्न; 7 व्या मजल्यावर घेऊन गेला अन्…

"आम्ही काय करायचं आणि काय नाही तुम्ही आम्हाला शिकवू नका," राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये वाद

“आम्ही काय करायचं आणि काय नाही तुम्ही आम्हाला शिकवू नका,” राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये वाद

May 13, 2026 | 03:37 PM
CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?

CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?

May 13, 2026 | 03:34 PM
S Jaishankar : विज्ञानातील 'ऐतिहासिक विकृती' आता संपणार! परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यूयॉर्कमध्ये मांडली परखड भूमिका

S Jaishankar : विज्ञानातील ‘ऐतिहासिक विकृती’ आता संपणार! परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यूयॉर्कमध्ये मांडली परखड भूमिका

May 13, 2026 | 03:32 PM
स्वतः बुडलेच पण 'या' संघांनाही बुडवणार? Mumbai Indians प्ले ऑफमध्ये कोणाचा खेळ संपवणार? पहा समीकरण

स्वतः बुडलेच पण ‘या’ संघांनाही बुडवणार? Mumbai Indians प्ले ऑफमध्ये कोणाचा खेळ संपवणार? पहा समीकरण

May 13, 2026 | 03:32 PM
NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयची मोठी कारवाई; राहुरीतून मुख्य संशयित धनंजय लोखंडे अटकेत

NEET Paper Leak: नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयची मोठी कारवाई; राहुरीतून मुख्य संशयित धनंजय लोखंडे अटकेत

May 13, 2026 | 03:19 PM
देशात HP Inc. ची लाट! जारी केले 20 हून अधिक उपकरणे; HP OmniPad 12, HP EliteBoard G1a आणि बरंच काही…

देशात HP Inc. ची लाट! जारी केले 20 हून अधिक उपकरणे; HP OmniPad 12, HP EliteBoard G1a आणि बरंच काही…

May 13, 2026 | 03:12 PM
Women Health News : महिलांच्या हार्मोनल विकाराला नवे नाव; PCOS आता PMOS म्हणून ओळखला जाणार

Women Health News : महिलांच्या हार्मोनल विकाराला नवे नाव; PCOS आता PMOS म्हणून ओळखला जाणार

May 13, 2026 | 03:11 PM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM