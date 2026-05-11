पुण्यात ब्युटीपार्लर चालक तरुणीचा गळा दाबून खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

पुणे : राज्यातील गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ होत असून, केशवनगर येथील कचरा डेपोच्या रोडलगत गळा दाबून तरुणीचा खुन करुन तिला फेकून दिलेल्या प्रकरणाचा उलघडा करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. गुन्हे शाखा आणि मुंढवा पोलिसांनी एका कॅबचालकाला याप्रकरणी अटक केली असून, पैशांच्या वादातून हा खून झाल्याचे समोर आले आहे.
गोरखनाथ देवराम शिंदे (वय ४२, रा. विडी कामगार वसाहत, चंदननगर) असे या कॅबचालकाचे नाव आहे. आफरीन सलीम पठाण (वय २९, रा. वडगाव शेरी) असे खुन झालेल्या तरुणीचे नाव आहे. याप्रकरणी मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे.
गेल्या आठवड्यात केशवनगर कचरा डेपोजवळील रोडवर मध्यरात्री तरुणीचा मृतदेह आढळून आला होता. शवविच्छेदन अहवालात गळा दाबल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले होते. त्यावरुन पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला होता. मृतदेह सापडला, त्याच्या आजूबाजूला सीसीटीव्ही नव्हते. पोलिसांनी तेथे येणार्या जाणार्या रोडवरील सर्व ठिकाणचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळविले. त्यातून एक कॅब संशयास्पद वाटली. त्यावरुन गुन्हे शाखेच्या युनिट सहाच्या पथकाने या कॅब चालकाचा शोध घेऊन त्याला पकडले़. चौकशीत त्याने गुन्हा कबूल केला.
आफरीन पठाण ही ब्युटी पार्लरचे काम करत होती. या कामासाठी जाण्या- येण्यासाठी ती गोरखनाथ शिंदे याच्या कॅबमधून जात होती. त्यातून त्यांचे प्रेमसंबंध निर्माण झाले. अनैतिक संबंधातून ती गर्भवती राहिली होती. तिने गर्भपात करण्यास शिंदे याच्याकडे १ लाख रुपये मागितले होते. त्यामुळे त्यांच्यात वाद होऊ लागला. तिने त्याच्या घरी सांगण्याची धमकी दिली होती. स्वत:च्या घरी व बायकोला कळेल, या भितीपोटी शिंदे याने ५ मे रोजी रात्री पावणे नऊ वाजता आफरीन हिला खराडी बायपास रिलायन्स मॉल येथे घेऊन गाडीत बसवुन खराडी मार्गे, आव्हाळवाडी येथे घेऊन गेला. तो ५० हजार रुपये घेऊन गेला होता. यावरुन त्या ठिकाणी त्यांच्यात वाद झाला. तेव्हा त्याने तिचा गळा दाबून तिला मारुन टाकले. तिला गाडीत घालून तो खराडी पासून केशवनगर मार्गे रोडने येताना कचरा डेपोच्या जवळ त्याने तिचा मृतदेह टाकून दिला. केशवनगर मार्गे, तो मुंढवा चौकातून चंदननगर मधील कामगार वसाहत येथील घरात आला, असे त्याने पोलिसांना सांगितले आहे.
