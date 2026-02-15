O’Romeo ची धडाकेबाज एन्ट्री! Border 2 आणि Mardaani 3 च्या कमाईला ब्रेक; व्हॅलेंटाईनला Shahid Kapoor ची बॉक्स ऑफिसवर कमाल

व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये शाहिद कपूरचा “ओ रोमियो” हा चित्रपट येताच चर्चेत आला आहे. शनिवारी या चित्रपटाच्या कमाईत लक्षणीय वाढ झालेली दिसून आली. नाडियाडवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली निर्मित “ओ रोमियो” ने पहिल्या दिवसाच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दिसली. दरम्यान, सनी देओलच्या “बॉर्डर २” आणि राणीच्या “मर्दानी ३” च्या कमाईत याचा परिणाम दिसून आला, परंतु “ओ रोमियो” ने त्यांच्या कलेक्शनवर स्पष्टपणे वर्चस्व गाजवले. दोन्ही चित्रपटांनी ₹१ कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली, तर शाहिदच्या चित्रपटाने ₹१२ कोटींपेक्षा जास्त कमाई केल्याचे दिसून आले. तिन्ही चित्रपटांचा बॉक्स ऑफिस परफॉर्मन्स आता आपण जाणून घेणार आहोत.
सॅकनिकच्या अहवालानुसार, शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरीच्या “ओ रोमियो” ने रिलीजच्या पहिल्या दिवशी ₹८.५ कोटींची कमाई केली. सुरुवातीच्या अंदाजानुसार, चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशी भारतात ₹१२.२५ कोटी कमावले. चित्रपटाचे ४,७४७ शो होते आणि सरासरी १९.३ टक्के ऑक्युपेन्सी होती. आतापर्यंत, चित्रपटाने भारतात ₹२०.७५ कोटींची कमाई केली आहे. तर जगभरातील त्याचे कलेक्शन ₹२६.६ कोटींवर पोहोचले आहे.
शाहिद ‘कबीर सिंग’ला मागे टाकण्यात अपयशी ठरला
शाहिदच्या “ओ रोमियो” या नवीन चित्रपटाने त्याच्या सर्वात मोठ्या हिट चित्रपट संदीप रेड्डी वांगा यांच्या ‘कबीर सिंग’ पेक्षा खूपच कमी कमाई केली आहे. २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘कबीर सिंग’ चित्रपटाने दुसऱ्या दिवशी २२.७१ कोटींची कमाई केली. विशाल भारद्वाजच्या चित्रपटाने रोशन अँड्र्यूजच्या ‘देवा’ चित्रपटाच्या पहिल्या दिवसाच्या कलेक्शनला मागे टाकले आहे. ‘देवा’ चित्रपटाची सुरुवात अंदाजे ५.५० कोटींनी झाली. दरम्यान, कृती सेनन अभिनीत ‘तेरी बातें में ऐसा उलझा जिया’ चित्रपटाने पहिल्या दिवशी ६.७० कोटींची कमाई केली.
‘ओ रोमियो’ चित्रपटाचे रात्रीचे शोज हिट
शुक्रवार, १३ फेब्रुवारी रोजी ‘ओ’ रोमियो’ चित्रपटाची एकूण ऑक्युपेन्सी १४.८६% होती. सकाळच्या शोजची सुरुवात ८.६३% ने चांगली झाली, जी दुपारी १२.१७% पर्यंत वाढली. संध्याकाळच्या कार्यक्रमांमध्ये थोडीशी वाढ झालेली दिसून आली आणि प्रेक्षकांची गर्दी १३.६६% झाली, तर रात्रीच्या कार्यक्रमांमध्ये सर्वाधिक उपस्थिती २४.९७% दिसून आली.
‘ओ रोमियो’ चे कलेक्शन
पहिल्या दिवशी – ८.५ कोटी
दुसऱ्या दिवशी – १२.२५ कोटी
एकूण कलेक्शन (भारतात) – २०.७५ कोटी
जगभरात कलेक्शन – २६.६ कोटी
सनी देओलच्या Border 2 ची कमाई
२३ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने शुक्रवारी चौथ्या आठवड्यात प्रवेश केला आहे. पहिल्या १० दिवसांत चित्रपटाने दुहेरी आकडी कमाई केली आणि त्यानंतर तो पहिल्या क्रमांकावर आला. तसेच सॅकनिल्कच्या म्हणण्यानुसा, चित्रपटाने २३ व्या दिवशी चित्रपटाने ₹१.९ कोटी कमावले. २३ दिवसांनंतर, भारतीय कलेक्शनमध्ये ‘बॉर्डर २’ चा एकूण ₹३२०.४५ कोटींची कमाई केली आहे.
‘मर्दानी ३’ चे कलेक्शन
राणी मुखर्जी यांच्या ‘मर्दानी ३’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दोन आठवडे पूर्ण केले आहेत. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आधीच खराब कामगिरी करत होता, तरी आठवड्याच्या शेवटी, विशेषतः व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी त्याच्या कमाईत वाढ झाली आणि त्याने सनी देओलच्या ‘बॉर्डर २’ ला मागे टाकले. ‘मर्दानी ३’ ने १६ व्या दिवशी १.६५ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ज्यामुळे त्याची एकूण कमाई ४३.१५ कोटी रुपये झाली आणि जगभरात ६३.९५ कोटी ठरली आहे.