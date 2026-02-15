Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
World Hippo Day : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River

World Hippo Day 2026 : निसर्गातील एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि महाकाय प्राणी पाणघोड्याच्या जागतिक संवर्धनासाठी जागरुकता निर्माण करण्याचा आजचा दिवस आहे. या प्राण्याबद्दल काही मजेशीर तथ्य जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 15, 2026 | 09:00 AM
hippo

World Hippo Day : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River (फोटो सौजन्य: iStock)

दरवर्षी १५ फेब्रुवारी रोजी जागतिक पाणघोडा दिवस जगभरात साजरा केला जातो. जगातील सर्वात अद्विती, अवाढव्य, आकर्षक, आणि तितक्याच गूढ अशा पाणघोड्यांच्या संवर्धनावर प्रकाश टाकण्यासाठी आणि जनजागृतीसाठी हा दिवस साजरा करण्यात येतो. आफ्रिकेत या पाणघोड्यांना नद्यांचा राजा म्हणून ओळखळे जाते. हा प्राणी केवळ त्याच्या अवाढव्य शरीरासाठीच नव्हे, तर पर्यावरणातील भूमिकेसाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. पण आज या महाकाय जीवांच्या अस्तित्वावर मोठे संकट आले आहे. शिकारीमुळे आणि या प्राण्यांचा अधिवास नष्ट होऊ लागल्याने हे प्राणी विलुप्त होत चालले आहेत.

पाणघोड्यांचा इतिहास

पाणघोड्यांचा मानवी इतिहासाशी फार जुना संबंध आहे. सुरुवातीला या महाकाय प्राण्याला त्याच्या शरीरामुळे डुकरांमध्ये गणले जायचे. परंतु शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानंतर पाणघोडे हे व्हेल आणि डॉल्फिनचे जवळचे नातेवाईक असल्याचे आढळून आले. माहितीनुसार, पाणघोड्यांचे पूर्वज हे विपोफार्मा गटातील होते, जे पुढे जाऊ जलचर आणि आधुनिक प्राणी म्हणून उदयास आले. यांना निम-जलचर (Semi-Aquatic) म्हटले जाऊ लागले.  प्राचीन इजिप्तमध्ये पाणघोड्याला सुपीकता आणि प्रसूतीची देवता तावेरेट म्हणून मानले जाते. तर आफ्रिकेत या घोड्यांना झुलू योद्ध म्हटले जाते.

पाणघोड्या बाबात काही तथ्ये

  • पाणाघोडा या शब्दाचा ग्रीक अर्थ नदीचा घोडा असा असे होतो.
  • तुम्हाला माहिती आहे का, पाण्यात राहणाऱ्या या प्राण्याला पोहता येत नाही. तुम्हाला वाचून आश्चर्य वाटेल परंतु या प्राण्याला पोहता येत नाही तर तो पाण्याच्या तळावर चालतो किंवा उड्या मारतो.
  • तसेच पाणघोड्याच्या शरीरातून निघणारा घाम हा लाल रंगाचा एक द्रव असतो, जो त्याचे सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून रक्षण करतो आणि जखमांना संसर्ग होऊ देत नाही. एक प्रकारे नॅचरल सनस्क्रीनच म्हणायचे याला.

का साजरा केला जातो हा दिवस?

यापूर्वी २००६ मध्ये IUNC ने पाणघोड्याला असुरक्षित प्रजाती म्हणून घोषित केले होते. गेल्या दोन दशकांमध्ये पाणघोड्यांची संख्या २०% कमी होत चालली आहे. हवामान बदल आणि बेकायदेशीर शिकारीमुळे ही प्रजाती विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. इंटरनॅशन युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर (IUNC) च्या ताज्या अहवालानुसार, जगात केवळ१,२५,००० ते १,४८,००० सामान्य पाणघोडे, तर पिग्मी हिप्पो ३००० पेक्षाही कमी राहिले आहेत.

हा महाकाय प्राणी केवळ पर्यटनाचा भाग नाही, तर आपल्या परिसंस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहे. यामुळे आपल्या पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी त्यांच्या संवर्धनाची गरज अधोरेखित करण्यासाठी आजचा हा दिवस आहेत.

Published On: Feb 15, 2026 | 09:00 AM

