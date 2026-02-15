World Hippo Day : दिसायला गोंडस पण वाघापेक्षाही घातक! जाणून घ्या पाणघोड्याला का म्हटले जाते King of River

दरवर्षी १५ फेब्रुवारी रोजी जागतिक पाणघोडा दिवस जगभरात साजरा केला जातो. जगातील सर्वात अद्विती, अवाढव्य, आकर्षक, आणि तितक्याच गूढ अशा पाणघोड्यांच्या संवर्धनावर प्रकाश टाकण्यासाठी आणि जनजागृतीसाठी हा दिवस साजरा करण्यात येतो. आफ्रिकेत या पाणघोड्यांना नद्यांचा राजा म्हणून ओळखळे जाते. हा प्राणी केवळ त्याच्या अवाढव्य शरीरासाठीच नव्हे, तर पर्यावरणातील भूमिकेसाठी अत्यंत महत्वाचा मानला जातो. पण आज या महाकाय जीवांच्या अस्तित्वावर मोठे संकट आले आहे. शिकारीमुळे आणि या प्राण्यांचा अधिवास नष्ट होऊ लागल्याने हे प्राणी विलुप्त होत चालले आहेत.
पाणघोड्यांचा मानवी इतिहासाशी फार जुना संबंध आहे. सुरुवातीला या महाकाय प्राण्याला त्याच्या शरीरामुळे डुकरांमध्ये गणले जायचे. परंतु शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानंतर पाणघोडे हे व्हेल आणि डॉल्फिनचे जवळचे नातेवाईक असल्याचे आढळून आले. माहितीनुसार, पाणघोड्यांचे पूर्वज हे विपोफार्मा गटातील होते, जे पुढे जाऊ जलचर आणि आधुनिक प्राणी म्हणून उदयास आले. यांना निम-जलचर (Semi-Aquatic) म्हटले जाऊ लागले. प्राचीन इजिप्तमध्ये पाणघोड्याला सुपीकता आणि प्रसूतीची देवता तावेरेट म्हणून मानले जाते. तर आफ्रिकेत या घोड्यांना झुलू योद्ध म्हटले जाते.
हा महाकाय प्राणी केवळ पर्यटनाचा भाग नाही, तर आपल्या परिसंस्थेचा एक अविभाज्य घटक आहे. यामुळे आपल्या पर्यावरण आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी त्यांच्या संवर्धनाची गरज अधोरेखित करण्यासाठी आजचा हा दिवस आहेत.
