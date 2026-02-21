झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा बटाटा टोमॅटोचे भरीत, नोट करून घ्या रेसिपी

महाराष्ट्रातील मराठमोळा आणि फेमस पदार्थ म्हणजे वांग्याचं भरीत. हा पदार्थ खान्देश आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर बनवला जातो. चुलीवर भाजलेली वांगी आणि वेगवेगळ्या मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला झणझणीत पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. पण वांग खाल्ल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटी आणि गॅसचे प्रमाण वाढते, त्यामुळे अनेक लोक वांग खाण्यास नकार देतात. वांग्याची भाजी किंवा इतर कोणताही पदार्थ पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला बटाटा टोमॅटोचे भरीत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ तुम्ही गरमागरम तांदळाच्या किंवा इतर कोणत्याही भाकरीसोबत खाऊ शकता. गॅसवर भाजून बनवलेल्या पदार्थाची चव अतिशय वेगळी लागते. टोमॅटो बटाट्याचे भरीत लहान मुलंसुद्धा खूप आवडीने खातील. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ सगळ्यांचं बनवायला खूप जास्त आवडतो. घाईच्या वेळी तुम्ही टोमॅटो बटाट्याचे भरीत बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
