झणझणीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा बटाटा टोमॅटोचे भरीत, नोट करून घ्या रेसिपी

कायमच वांग्याचे भरीत खाऊन कंटाळा आल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही बटाटा टोमॅटोचे भरीत बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Feb 21, 2026 | 10:19 AM
महाराष्ट्रातील मराठमोळा आणि फेमस पदार्थ म्हणजे वांग्याचं भरीत. हा पदार्थ खान्देश आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणावर बनवला जातो. चुलीवर भाजलेली वांगी आणि वेगवेगळ्या मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला झणझणीत पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. पण वांग खाल्ल्यामुळे शरीरात ऍसिडिटी आणि गॅसचे प्रमाण वाढते, त्यामुळे अनेक लोक वांग खाण्यास नकार देतात. वांग्याची भाजी किंवा इतर कोणताही पदार्थ पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला बटाटा टोमॅटोचे भरीत बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ तुम्ही गरमागरम तांदळाच्या किंवा इतर कोणत्याही भाकरीसोबत खाऊ शकता. गॅसवर भाजून बनवलेल्या पदार्थाची चव अतिशय वेगळी लागते. टोमॅटो बटाट्याचे भरीत लहान मुलंसुद्धा खूप आवडीने खातील. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा पदार्थ सगळ्यांचं बनवायला खूप जास्त आवडतो. घाईच्या वेळी तुम्ही टोमॅटो बटाट्याचे भरीत बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • टोमॅटो
  • बटाटा
  • लसूण
  • हिरवी मिरची
  • लाल सुकी मिरची
  • कांदा
  • कोथिंबीर
  • गरम मसाला
  • धणे पावडर
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • जिरं
कृती:

  • टोमॅटो बटाट्याचे भरीत बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करून घ्या. गरम तेलात लसूण, लाल सुक्या मिरच्या आणि कांदा तळून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात हिरव्या मिरचीचे तुकडे टाका. त्याच कढईमध्ये टोमॅटो टाकून व्यवस्थित भाजून घ्या.
  • भाजून घेतलेला टोमॅटो काढून त्यात बटाटा टाका आणि व्यवस्थित शिजेपर्यंत भाजा. बटाटा शिजण्यासाठी जास्त वेळ लागतो.
  • भाजून घेतलेले सर्व साहित्यात मोठ्या ताटात थंड करण्यासाठी ठेवा. हलकेसे थंड झाल्यानंतर हाताने मिरच्या आणि टोमॅटो बटाटा कुसकरून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, हळद, जिरं पावडर आणि गरम मसाला घालून हाताने व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले टोमॅटो बटाट्याचे भरीत. हा पदार्थ गरमागरम भाकरीसोबत अतिशय सुंदर लागतो.

Web Title: How to make potato tomato bharit at home simple food recipe

Published On: Feb 21, 2026 | 10:19 AM

