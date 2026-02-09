Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा ‘आचारी आलू टिक्का’, पुन्हा पुन्हा मागून खातील पदार्थ

कायमच चिकन टिक्का किंवा पनीरपासून बनवलेले पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये आचारी आलू टिक्का बनवू शकता. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:05 PM
चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा 'आचरी आलू टिक्का'

चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा 'आचरी आलू टिक्का'

Follow Us:
Follow Us:

संध्याकाळच्या चहावेळी किंवा भूक लागल्यानंतर प्रत्येकाला चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर येणारा पहिला पदार्थ म्हणजे पाणीपुरी. पण सतत पाणीपुरी खाऊन कंटाळा येतो. अशावेळी तुम्ही चटपटीत आचारी आलू टिक्का बनवू शकता. यापूर्वी तुम्ही पनीर टिक्का, चिकन टिक्का किंवा इतर वेगवेगळ्या भाज्यांपासून बनवलेला टिक्का खाल्ला असेल. पण आचारी आलू टिक्का सुद्धा चवीला अप्रतिम लागतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा कोणत्याही पार्टीमध्ये तुम्ही आलू टिक्का हा पदार्थ बनवू शकता. टिक्का हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत खाल्ला जातो.शाहाकारी लोकांना कायमच पनीरपासून बनवलेले पदार्थ खावेत लागतात. पण त्याऐवजी तुम्ही बटाट्याचा वापर करून बनवलेला टिक्का सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया आचारी आलू टिक्का बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने

साहित्य:

  • बटाटा
  • लोणचं मसाला
  • दही
  • बेसन
  • आलं लसूण पेस्ट
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गरम मसाला
  • मोहरीचे तेल
  • धणे पावडर
  • मीठ
  • कसुरी मेथी
  • लिंबाचा रस
प्रोटीनने समृद्ध, मऊ-खमंग तुपात भाजलेला ‘पनीर कुलचा’ वाढवेल जेवणाची चव; नोट करा रेसिपी

कृती:

  • आचारी आलू टिक्का बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बटाटे गरम पाण्यात उकळवून घ्या. त्यानंतर थंड करा. थंड झालेल्या बटाट्याची साल काढा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात भाजलेले बेसन, आले-लसूण पेस्ट, लोणचे मसाला, मोहरीचे तेल, कसुरी मेथी, लिंबाचा रस आणि लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, हळद, मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मसाल्यात कापून घेतलेले बटाटे टाकून व्यवस्थित मसाला लावून घ्या. त्यानंतर त्यात १५ ते २० मिनिटं मसाले लावून बटाटे झाकून ठेवा.
  • पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर त्यावर बटर किंवा तेल टाकून बटाटे मंद आचेवर कुरकुरीत फ्राय करून घ्या.
  • फ्राय करून झालेल्या बटाट्यांच्या तुकड्यांवर चाट मसाला टाकून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला आचारी आलू टिक्का.

Web Title: How to make achari aloo tikka at home simple potato recipe food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने
1

फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने

प्रोटीनने समृद्ध, मऊ-खमंग तुपात भाजलेला ‘पनीर कुलचा’ वाढवेल जेवणाची चव; नोट करा रेसिपी
2

प्रोटीनने समृद्ध, मऊ-खमंग तुपात भाजलेला ‘पनीर कुलचा’ वाढवेल जेवणाची चव; नोट करा रेसिपी

‘ही’ खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत
3

‘ही’ खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

महाराष्ट्रीयन जेवणाची शान: घरच्या घरी बनवा अस्सल ‘गोडा मसाला’, रेसिपी करा नोट
4

महाराष्ट्रीयन जेवणाची शान: घरच्या घरी बनवा अस्सल ‘गोडा मसाला’, रेसिपी करा नोट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नात करवलीसाठी साऊथ इंडियन घागऱ्याच्या सुंदर डिझाइन्स! मनमोहक लुकचे सगळेच करतील कौतुक

लग्नात करवलीसाठी साऊथ इंडियन घागऱ्याच्या सुंदर डिझाइन्स! मनमोहक लुकचे सगळेच करतील कौतुक

Feb 09, 2026 | 03:07 PM
भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्…

भरदिवसा चोरीचा थरार ! अडीच तोळ्यांची सोन्याची पोत चोरट्यांनी लांबवली; दुचाकीवरून आले अन्…

Feb 09, 2026 | 03:06 PM
Punjab Crime: कॉलेजमध्ये गोळीबाराचा थरार! विद्यार्थ्याने क्लासमेटवर गोळ्या झाडून स्वतःचाही घेतला जीव

Punjab Crime: कॉलेजमध्ये गोळीबाराचा थरार! विद्यार्थ्याने क्लासमेटवर गोळ्या झाडून स्वतःचाही घेतला जीव

Feb 09, 2026 | 03:04 PM
ZIM vs OMA, T20 World Cup 2026 : झिम्बाब्वेचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; ओमान करणार फलंदाजी 

ZIM vs OMA, T20 World Cup 2026 : झिम्बाब्वेचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; ओमान करणार फलंदाजी 

Feb 09, 2026 | 03:03 PM
मावळ तालुक्यात झेडपी–पंचायत समितीच्या १५ जागांवर राष्ट्रवादीचा दणदणीत विजय; भाजपाचा सुपडा साफ

मावळ तालुक्यात झेडपी–पंचायत समितीच्या १५ जागांवर राष्ट्रवादीचा दणदणीत विजय; भाजपाचा सुपडा साफ

Feb 09, 2026 | 02:58 PM
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमी इतिहास कुणाला किती माहिती? ‘श्री शिव छत्रपती ज्ञानस्पर्धा’चे आयोजन

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमी इतिहास कुणाला किती माहिती? ‘श्री शिव छत्रपती ज्ञानस्पर्धा’चे आयोजन

Feb 09, 2026 | 02:57 PM
Chandrapur News: चंद्रपूर-हावडा नवी रेल्वे मंजूर! बंगाली समुदायाच्या मागणीला अखेर यश

Chandrapur News: चंद्रपूर-हावडा नवी रेल्वे मंजूर! बंगाली समुदायाच्या मागणीला अखेर यश

Feb 09, 2026 | 02:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM