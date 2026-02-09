चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा ‘आचारी आलू टिक्का’, पुन्हा पुन्हा मागून खातील पदार्थ

संध्याकाळच्या चहावेळी किंवा भूक लागल्यानंतर प्रत्येकाला चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. चटपटीत पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर सगळ्यांच्या डोळ्यांसमोर येणारा पहिला पदार्थ म्हणजे पाणीपुरी. पण सतत पाणीपुरी खाऊन कंटाळा येतो. अशावेळी तुम्ही चटपटीत आचारी आलू टिक्का बनवू शकता. यापूर्वी तुम्ही पनीर टिक्का, चिकन टिक्का किंवा इतर वेगवेगळ्या भाज्यांपासून बनवलेला टिक्का खाल्ला असेल. पण आचारी आलू टिक्का सुद्धा चवीला अप्रतिम लागतो. घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा कोणत्याही पार्टीमध्ये तुम्ही आलू टिक्का हा पदार्थ बनवू शकता. टिक्का हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत खाल्ला जातो.शाहाकारी लोकांना कायमच पनीरपासून बनवलेले पदार्थ खावेत लागतात. पण त्याऐवजी तुम्ही बटाट्याचा वापर करून बनवलेला टिक्का सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया आचारी आलू टिक्का बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
फ्लॉवरची भाजी खायचा कंटाळा आला असेल तर १० मिनिटांमध्ये बनवा कुरकुरीत वडा, लहान मुलं खातील आवडीने