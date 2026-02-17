व्हॅलेंटाईन डे ला मिळालेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या फेकून न देता केसांसाठी बनवा नॅचरल हेअर डाय, केसांवर येईल नैसर्गिक गुलाबी रंग

दरवर्षी संपूर्ण जगभरात व्हॅलेंटाईन डे मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. प्रेमाचा वर्षाव करण्यासाठी आणि प्रत्येक व्यक्त करण्यासाठी आवडत्या व्यक्तीला गुलाबाचे फुल दिले जाते. गुलाबाचे फुल प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते. फ्रेश आणि ताज़ीटवटवीत गुलाबाची फुले घरी आणल्यानंतर फुलदाणीमध्ये ठेवली जातात. पण कालांतराने गुलाबाच्या पाकळ्या सुकून जातात. सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या कायमच फेकून दिल्या जातात. पण याच पाकळ्या फेकून देण्याऐवजी तुम्ही केसांसाठी वापर करू शकता. सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या केवळ आठवण म्हणूनच नाहीतर केसांसाठी सुद्धा खूप जास्त प्रभावी ठरतील.(फोटो सौजन्य – istock)
धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, धूळ. मातीच्या सानिध्यात जास्त वेळ राहिल्यामुळे त्वचेसोबतच केसांच्या समस्या वाढू लागतात. तरुण वयात केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी महिला सतत काहींना काही केसांना लावतात. कधी केमिकल हेअर डाय तर कधी मेहेंदी लावून पांढरे केस काळे केले जातात. पण सतत कोणत्याही केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही तुम्हाला सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून हेअर डाय बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवलेला हेअर डाय लावल्यामुळे केसांच्या सर्वच समस्यांपासून कायमची सुटका मिळेल आणि केस चमकदार होतील.
केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी कायमच केमिकल युक्त हेअर डाय वापरण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. बाजारात उपलब्ध असलेल्या हेअर केअर प्रॉडक्टमध्ये असलेले घटक काहीवेळा केसांच्या वाढीसाठी अतिशय हानिकारक ठरतात. त्यामुळे कायमच नैसर्गिक पदार्थांचा वापर करावा. नैसर्गिक पदार्थ केसांची गुणवत्ता कायमच टिकवून ठेवतात. यामुळे केसांना कोणतीही हानी पोहचत नाही.