व्हॅलेंटाईन डे ला मिळालेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या फेकून न देता केसांसाठी बनवा नॅचरल हेअर डाय, केसांवर येईल नैसर्गिक गुलाबी रंग

पांढरे केस पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवलेला हेअर डाय वापरावा. यामुळे केसांची गुणवत्ता सुधारते आणि केस चमकदार होतात. जाणून घ्या हेअर डाय बनवण्याची कृती.

Updated On: Feb 17, 2026 | 09:46 AM
दरवर्षी संपूर्ण जगभरात व्हॅलेंटाईन डे मोठ्या आनंद आणि उत्साहात साजरा केला जातो. प्रेमाचा वर्षाव करण्यासाठी आणि प्रत्येक व्यक्त करण्यासाठी आवडत्या व्यक्तीला गुलाबाचे फुल दिले जाते. गुलाबाचे फुल प्रेमाचे प्रतीक मानले जाते. फ्रेश आणि ताज़ीटवटवीत गुलाबाची फुले घरी आणल्यानंतर फुलदाणीमध्ये ठेवली जातात. पण कालांतराने गुलाबाच्या पाकळ्या सुकून जातात. सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या कायमच फेकून दिल्या जातात. पण याच पाकळ्या फेकून देण्याऐवजी तुम्ही केसांसाठी वापर करू शकता. सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या केवळ आठवण म्हणूनच नाहीतर केसांसाठी सुद्धा खूप जास्त प्रभावी ठरतील.(फोटो सौजन्य – istock)

केस गळती थांबवण्यासाठी घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये बनवा मॅजिकल हेअर टॉनिक, महिनाभरात होईल केसांची झपाट्याने वाढ

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, धूळ. मातीच्या सानिध्यात जास्त वेळ राहिल्यामुळे त्वचेसोबतच केसांच्या समस्या वाढू लागतात. तरुण वयात केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी महिला सतत काहींना काही केसांना लावतात. कधी केमिकल हेअर डाय तर कधी मेहेंदी लावून पांढरे केस काळे केले जातात. पण सतत कोणत्याही केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही तुम्हाला सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून हेअर डाय बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनवलेला हेअर डाय लावल्यामुळे केसांच्या सर्वच समस्यांपासून कायमची सुटका मिळेल आणि केस चमकदार होतील.

गुलाबाच्या पाकळ्यांचा हेअर डाय बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य:

  • सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या
  • चहा पावडर
  • बीट
  • लोखंडी कढई
  • पाणी
  • हिना मेहेंदी

हेअर डाय बनवण्याची कृती:

हेअर डाय बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर भांड्यात पाणी घेऊन त्यात सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या टाका. त्यानंतर त्यात चहा पावडर आणि किसलेला बीट टाकून मिक्स करा. मंद आचेवर सर्व मिश्रण व्यवस्थित शिजवून घ्या. टोपात ठेवलेले पाणी लाल काळे झाल्यानंतर गॅस बंद करून तयार केलेले मिश्रण गाळून घ्या. लोखंडी कढईमध्ये मिश्रण ओतून त्यात मिश्रण ओतून त्यात हिना मेहेंदी टाकून चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेला हेअर डाय काहीवेळ झाकून ठेवा. त्यानंतर पांढऱ्या केसांवर लावा. केसांच्या मुळांपासून ते अगदीटोकांपर्यंत सगळीकडे लावून ४० मिनिटं ठेवून नंतर शाम्पूच्या सहाय्याने केस स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एकदा केसांना तेल लावून सकाळी केस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या.

Health Care Tips : गरम की थंड? सकाळी रिकाम्या पोटी कोणतं पाणी प्यावं? ‘ही’ योग्य निवड तुमचं आरोग्य सुधारू शकते

केस पांढरे झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा काळे करण्यासाठी कायमच केमिकल युक्त हेअर डाय वापरण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. बाजारात उपलब्ध असलेल्या हेअर केअर प्रॉडक्टमध्ये असलेले घटक काहीवेळा केसांच्या वाढीसाठी अतिशय हानिकारक ठरतात. त्यामुळे कायमच नैसर्गिक पदार्थांचा वापर करावा. नैसर्गिक पदार्थ केसांची गुणवत्ता कायमच टिकवून ठेवतात. यामुळे केसांना कोणतीही हानी पोहचत नाही.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Feb 17, 2026 | 09:46 AM

Feb 17, 2026 | 09:46 AM
