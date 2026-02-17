Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
दुधात भेसळ करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; 200 लिटर लिक्विडमधून तब्बल 2500 लिटर भेसळयुक्त दूध

अवघ्या २०० लिटरच्या लिक्विडच्या एका ड्रममधून तब्बल २ ते अडीच हजार लिटर भेसळयुक्त दूध तयार केले जाऊ शकते, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे २ लाख ८० हजार रुपये असल्याची माहिती समोर आली

Updated On: Feb 17, 2026 | 09:35 AM
अहिल्यानगर : जामखेड तालुक्यातील फक्राबाद येथे सुरू असलेल्या दूध भेसळीच्या जीवघेण्या उद्योगावर अन्न व औषध प्रशासन व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने संयुक्तरित्या धाड टाकत भेसळीचा भांडाफोड केला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी निर्दयपणे खेळणाऱ्या या टोळीचा काळाकुट्ट कारभार उघडकीस आला आहे. या कारवाईत तब्बल २०० लिटर क्षमतेचे ६ ड्रम असा एकूण १२०० लिटर फॅट वाढविणारे घातक लिक्विड आणि रासायनिक पावडर जप्त करण्यात आली.

अवघ्या २०० लिटरच्या लिक्विडच्या एका ड्रममधून तब्बल २ ते अडीच हजार लिटर भेसळयुक्त दूध तयार केले जाऊ शकते, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. जप्त मुद्देमालाची एकूण किंमत सुमारे २ लाख ८० हजार रुपये असल्याची माहिती समोर आली आहे. या दुधातील फॅट कृत्रिमरित्या फुगवण्यासाठी पॅराफिन ऑईल आणि कृत्रिम फ्लेवरयुक्त द्रव तसेच विशिष्ट रासायनिक पावडरचा वापर केला जात होता. घटनास्थळीच अधिकाऱ्यांनी डेमो सादर करून या भेसळीची पद्धत उघडकीस आणली. या रसायनांचा मानवी शरीरावर गंभीर व दूरगामी दुष्परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

भेसळीचे भीषण वास्तव पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. भेसळ प्रकरणात दूध व्यवसायिक रामदास उबाळे याच्यासह समीर शेख आणि आफताब शेख यांना पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. तिघांविरुद्ध जामखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. जामखेडमध्ये उघडकीस आलेल्या या प्रकरणामुळे दूध व्यवसायातील भेसळीचे भीषण वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या काळ्या साम्राज्याची मुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याचा सखोल तपास आता सुरू झाला आहे. याप्रकरणी अधिक कारवाई सुरू आहे.

भेसळयुक्त दुधामुळे आग्र्यात दोघांचा मृत्यू

दुसऱ्या एका घटनेत, उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे भेसळयुक्त दूध प्यायल्याने दोन निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला होता. FSSAI टीमने आग्रा-बाह रस्त्यावर एक टँकर पकडला, ज्यामध्ये 5000 लिटर भेसळयुक्त दूध भरलेले होते. हे दूध रस्त्यावर ओतून लगेच नष्ट करण्यात आले. या दुधाची किंमत सुमारे 1.25 लाख रुपये असल्याचे सांगितले जाते.

Published On: Feb 17, 2026 | 09:35 AM

