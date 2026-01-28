Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ajit Pawar : महाराष्ट्राच्या उमद्या राजकारणाचं मोठं नुकसान…; राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावूक आठवणी

Ajit Pawar Passed Away : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर मनसे नेते राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया पोस्ट केली आहे. राज ठाकरे यांनी अजित पवारांसोबतच्या आठवणींना उजाळ दिला.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:26 PM
MNS Raj Thackeray emotional post for Ajit Pawar brings back memories

मनसे राज ठाकरेंची अजित पवारांसाठी भावनिक पोस्ट करुन आठवणींना उजाळा दिला (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Ajit Pawar Passed Away : मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाले आहे. बारामतीमध्ये सभेसाठी येत असताना अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला. लॅंडिग दरम्यान विमानाचा अपघात झाल्यामुळे अजित पवारांसह चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण राजकीय विश्वावर शोककळा पसरली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर मनसे नेते राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया पोस्ट केली आहे. राज ठाकरे यांनी अजित पवारांसोबतच्या आठवणींना उजाळ दिला.

मनसे नेते राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निधन महाराष्ट्रासाठी मोठे नुकसान असल्याची भावना राज ठाकरेंनी व्यक्त केली आहे. राज ठाकरेंनी लिहिले आहे की, “माझे मित्र आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालं. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने एक उमदा नेता गमावला. अजित पवार यांचा आणि माझा राजकारणातला प्रवेश हा काहीसा एकाच काळातील, अर्थात आमचा परिचय हा बराच नंतरचा. पण राजकारणावर कमालीचं प्रेम या एका गुणावर अजित पवारांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात खूप मोठी झेप घेतली. अजित पवार हे पवार साहेबांच्या मुशीत जरी तयार झालेले नेते असले, तरी त्यांनी नंतर स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. आणि ही ओळख महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात ठसवली,” असे राज ठाकरेंनी लिहिले आहे.

हे देखील वाचा : प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग

“१९९० च्या दशकांत महाराष्ट्रात शहरीकरणाने वेग पकडला. ग्रामीण भाग अर्धशहरीपणाकडे झुकू लागला, तरी तिथल्या राजकारणाचा बाज हा ग्रामीणच होता, जरी तिथल्या प्रश्नांचं स्वरूप हे काहीसं शहरी होत चाललं असलं तरी. या पद्धतीच्या राजकारणाचा पूर्ण अंदाज आणि ते उत्तम पद्धतीने कसं हाताळायचं याचं कसब अजित पवारांकडे होतं. पिंपरी चिंचवड आणि बारामती ही त्याची दोन उत्तम उदाहरणं. पिंपरी चिंचवड असेल की बारामती असेल अजित दादांनी या भागांचा कायापालट केला हे त्यांचे राजकीय विरोधक पण मान्य करतील, अशा भावना ठाकरेंनी व्यक्त केल्या
पुढे त्यांनी लिहिले की, प्रशासनावर अचूक पकड आणि एखाद्या फाईलीचा गुंता सोडवताना त्याची गाठ नक्की कुठून सोडवायची याचं अचूक ज्ञान असलेला हा नेता होता. प्रशासन हे सत्ताधाऱ्यांच्या पेक्षा वरचढ होण्याच्या काळात असा नेता महाराष्ट्राने गमावणं हे अतिशय दुर्दैवी आहे.”

“अजित पवार हे कमालीचे स्पष्टवक्ते होते. काम होणार नसेल तर ते तोंडावर सांगायचं आणि होणार असेल तर त्यासाठी ते सगळी शक्ती लावायचे. आश्वासनं देऊन स्वतः भोवती माणसांचा पिंगा घालायचा हा त्यांचा स्वभाव नव्हता. राजकारणात सडेतोडपणाची आणि स्पष्टवक्तेपणाची किंमत मोजावी लागते, त्याचा अनुभव मला पण आहे आणि त्यामुळे ती अजित पवारांना पण किती मोजायला लागली असेल याचा अंदाज करता येतो. अजित पवारांच मला आवडणारं अजून एक वैशिट्य म्हणजे ते अजिबात जातीय नव्हते आणि त्यांच्या राजकरणात जातीपातीला अजिबात स्थान नव्हतं. सध्याच्या राजकारणात जातपात न मानता राजकारण करण्याचं धारिष्ट्य दाखवणारेच नेते कमी उरलेत, त्यात अजित पवार हे अग्रणी होते हे नक्की.”

हे देखील वाचा : कल्पक आणि एकमेव निर्भीड राजकीय…’दादामाणूस’ गेल्याची भावना; अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला शोक

“राजकारणातला विरोध हा राजकीय असतो, तो व्यक्तिगत नसतो. त्यामुळे एकमेकांवरची जहरी टीका ही व्यक्तिगत घ्यायची नसते, हे भान असलेले नेते महाराष्ट्रात कमी होत चालले आहेत. राजकारणातले दिलदार विरोधक एका मागे एक जाणे हे महाराष्ट्राच्या उमद्या राजकारणाचं मोठं नुकसान आहे. मी आणि माझं कुटुंबीय पवार कुटुंबियांच्या दुःखात सहभागी आहोत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे अजित पवारांना भावपुर्ण श्रद्धांजली,” अशा शब्दांत मनसे नेते राज ठाकरे यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

Web Title: Mns raj thackerays emotional post for ajit pawar brings back memories

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 03:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: ‘विश्वास बसणार नाही असा क्षण’; अजित पवारांच्या निधनावर नीलम गोऱ्हे भावूक
1

Ajit Pawar Plane Crash: ‘विश्वास बसणार नाही असा क्षण’; अजित पवारांच्या निधनावर नीलम गोऱ्हे भावूक

“गरीबाला सोन्यासारखं घर बांधून दिलं, माझा देव…”,अजित पवारांच्या निधनाने सूरज चव्हाण भावुक, भावनिक पोस्ट करत म्हणाला….
2

“गरीबाला सोन्यासारखं घर बांधून दिलं, माझा देव…”,अजित पवारांच्या निधनाने सूरज चव्हाण भावुक, भावनिक पोस्ट करत म्हणाला….

Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग
3

Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग

Ajit Pawar Plane Crash: वेळ थांबली… ओळख मात्र घड्याळाने दिली; हातावरचे घड्याळच ठरले ओळखीचे शेवटचे साक्षीदार
4

Ajit Pawar Plane Crash: वेळ थांबली… ओळख मात्र घड्याळाने दिली; हातावरचे घड्याळच ठरले ओळखीचे शेवटचे साक्षीदार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ajit Pawar : महाराष्ट्राच्या उमद्या राजकारणाचं मोठं नुकसान…; राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावूक आठवणी

Ajit Pawar : महाराष्ट्राच्या उमद्या राजकारणाचं मोठं नुकसान…; राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावूक आठवणी

Jan 28, 2026 | 03:23 PM
‘मिनिमलायझेशन’ म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी ‘या’ गोष्टी ठरतील उपयोगी

‘मिनिमलायझेशन’ म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी ‘या’ गोष्टी ठरतील उपयोगी

Jan 28, 2026 | 03:20 PM
India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…

India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…

Jan 28, 2026 | 03:15 PM
Bhandara Crime: चित्रपटात जवळ न बसल्याचा राग; पत्नीने पतीवर चढवला चाकूने जीवघेणा हल्ला

Bhandara Crime: चित्रपटात जवळ न बसल्याचा राग; पत्नीने पतीवर चढवला चाकूने जीवघेणा हल्ला

Jan 28, 2026 | 03:13 PM
हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!

हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!

Jan 28, 2026 | 02:58 PM
दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

दारूची नदी! पुर्तगालच्या रस्त्यावर वाहून गेली 22 लाख लीटरची रेड वाईन, लालभडक झाला रास्ता अन् घटनेचा Video Viral

Jan 28, 2026 | 02:48 PM
BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

BPT आणि BOT अभ्यासक्रमांसाठी आता NEET द्वारेच प्रवेश! NCAHP ने जाहीर केली नोटीस

Jan 28, 2026 | 02:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM