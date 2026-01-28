Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Dhurandhar Box Office Collection Ranveer Singh Movie Becomes First Bollywood Movie To Earn 1000 Crore In Indian Market

‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास; अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड, ठरला १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट

५ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या धुरंधरने सुरुवातीपासूनच बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवले आहे. आता, चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर त्याच्या ५५ दिवसांनी, या चित्रपटाने एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 03:27 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास
  • ‘Dhurandhar’ने अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड
  • १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट
 

चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर जवळजवळ दोन महिने उलटूनही, धुरंधरने देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर असाधारण कामगिरी करत आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटाने पहिल्या सहा आठवड्यात विक्रम मोडले आणि आठवड्यामागून आठवड्यांत दररोज कलेक्शनचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले. आता, आठव्या आठवड्यात, चित्रपटाने एक नवीन उच्चांक गाठला आहे. धुरंधर हा भारतात १००० कोटी रुपयांची कमाई करणारा चौथा चित्रपट बनला आहे. या यादीतील इतर सर्व चित्रपट दक्षिण भारतीय चित्रपट आहेत. परिणामी, या यादीतील हा एकमेव बॉलीवूड चित्रपट आहे.

हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!

धुरंधरने भारतात १००० कोटी रुपयांची कमाई केली

आठव्या आठवड्याच्या शेवटी, धुरंधरने भारतात २.९ कोटी रुपयांची कमाई केली आणि प्रजासत्ताक दिनी १.२५ कोटी रुपयांची भर घातली. २६ जानेवारी रोजी, चित्रपटगृहांमध्ये ५३ व्या दिवशी, धुरंधरच्या देशांतर्गत कलेक्शनने १००० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. चित्रपटाने आता भारतात १००२ कोटी (₹८३५ कोटी रुपयांची निव्वळ) कमाई केली आहे. शाहरुख खानच्या जवानने देशांतर्गत बाजारात ७६० कोटी रुपयांची कमाई केली.

१००० कोटींच्या क्लबमध्ये वाढ

रणवीर सिंगचा धुरंधर आता फक्त चार चित्रपटांच्या एका खास गटात सामील झाला आहे. या यादीत अल्लू अर्जुनचा पुष्पा २: द रुल हा चित्रपट अव्वल स्थानावर आहे, ज्याने भारतात १४७१ कोटींची कमाई केली. पुष्पा २ ने २०१७ मध्ये एसएस राजामौलीच्या बाहुबली २: द कन्क्लुजनचा विक्रम मोडला, ज्याने १,४१७ कोटींची कमाई केली आहे. या यादीतील तिसरा चित्रपट म्हणजे आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा कन्नड चित्रपट – यश-अभिनीत केजीएफ: चॅप्टर २, ज्याने भारतात १००१ कोटींची कमाई केली आहे.

“गरीबाला सोन्यासारखं घर बांधून दिलं, माझा देव…”,अजित पवारांच्या निधनाने सूरज चव्हाण भावुक, भावनिक पोस्ट करत म्हणाला….

धुरंधरचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधरने परदेशात प्रचंड यश मिळवले आहे, मध्य पूर्वेत बंदी असूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारात $३३ दशलक्ष पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. २८ जानेवारीपर्यंत, त्याची जगभरातील कमाई अंदाजे ₹१,३०० कोटी आहे. हा स्पाय थ्रिलर आदित्य धर यांनी दिग्दर्शित केला आहे. रणवीर या चित्रपटात अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांच्यासोबत मुख्य भूमिकेत आहे. कथेचा शेवट करण्यासाठी, त्याचा सिक्वेल, धुरंधर २, मार्चमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. जो पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.

 

Web Title: Dhurandhar box office collection ranveer singh movie becomes first bollywood movie to earn 1000 crore in indian market

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 03:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!
1

हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!

अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीदरम्यान, झाकीर खानचे नवीन विधान व्हायरल; स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड
2

अरिजीत सिंगच्या निवृत्तीदरम्यान, झाकीर खानचे नवीन विधान व्हायरल; स्टँड-अपमधून ब्रेक घेण्याचे खरे कारण उघड

अभिनेता KRK ला गोळीबार प्रकरणात अटक; मुंबई न्यायालयाने जामीन नाकारला, वडिलांचा धक्कादायक दावा
3

अभिनेता KRK ला गोळीबार प्रकरणात अटक; मुंबई न्यायालयाने जामीन नाकारला, वडिलांचा धक्कादायक दावा

Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!
4

Box Office: ‘बॉर्डर २’ ला मोठा झटका! पाचव्या दिवशी चित्रपटाच्या कमाई ६५% पेक्षा जास्त घसरण; केला एवढाच गल्ला!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास; अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड, ठरला १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट

‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास; अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड, ठरला १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट

Jan 28, 2026 | 03:27 PM
Ajit Pawar Plane Crash: ‘विश्वास बसणार नाही असा क्षण’; अजित पवारांच्या निधनावर नीलम गोऱ्हे भावूक

Ajit Pawar Plane Crash: ‘विश्वास बसणार नाही असा क्षण’; अजित पवारांच्या निधनावर नीलम गोऱ्हे भावूक

Jan 28, 2026 | 03:25 PM
Ajit Pawar : महाराष्ट्राच्या उमद्या राजकारणाचं मोठं नुकसान…; राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावूक आठवणी

Ajit Pawar : महाराष्ट्राच्या उमद्या राजकारणाचं मोठं नुकसान…; राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावूक आठवणी

Jan 28, 2026 | 03:23 PM
‘मिनिमलायझेशन’ म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी ‘या’ गोष्टी ठरतील उपयोगी

‘मिनिमलायझेशन’ म्हणजे काय? घरातील वातावरण सकारात्मक आणि आनंदी राहण्यासाठी ‘या’ गोष्टी ठरतील उपयोगी

Jan 28, 2026 | 03:20 PM
“गरीबाला सोन्यासारखं घर बांधून दिलं, माझा देव…”,अजित पवारांच्या निधनाने सूरज चव्हाण भावुक, भावनिक पोस्ट करत म्हणाला….

“गरीबाला सोन्यासारखं घर बांधून दिलं, माझा देव…”,अजित पवारांच्या निधनाने सूरज चव्हाण भावुक, भावनिक पोस्ट करत म्हणाला….

Jan 28, 2026 | 03:15 PM
India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…

India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…

Jan 28, 2026 | 03:15 PM
Bhandara Crime: चित्रपटात जवळ न बसल्याचा राग; पत्नीने पतीवर चढवला चाकूने जीवघेणा हल्ला

Bhandara Crime: चित्रपटात जवळ न बसल्याचा राग; पत्नीने पतीवर चढवला चाकूने जीवघेणा हल्ला

Jan 28, 2026 | 03:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM