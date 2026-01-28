‘Dhurandhar’ने 55 दिवसांत रचला इतिहास; अखेर मोडला KGF चा रेकॉर्ड, ठरला १००० कोटींची कमाई करणारा पहिला चित्रपट

चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर जवळजवळ दोन महिने उलटूनही, धुरंधरने देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर असाधारण कामगिरी करत आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटाने पहिल्या सहा आठवड्यात विक्रम मोडले आणि आठवड्यामागून आठवड्यांत दररोज कलेक्शनचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले. आता, आठव्या आठवड्यात, चित्रपटाने एक नवीन उच्चांक गाठला आहे. धुरंधर हा भारतात १००० कोटी रुपयांची कमाई करणारा चौथा चित्रपट बनला आहे. या यादीतील इतर सर्व चित्रपट दक्षिण भारतीय चित्रपट आहेत. परिणामी, या यादीतील हा एकमेव बॉलीवूड चित्रपट आहे.
धुरंधरने भारतात १००० कोटी रुपयांची कमाई केली
आठव्या आठवड्याच्या शेवटी, धुरंधरने भारतात २.९ कोटी रुपयांची कमाई केली आणि प्रजासत्ताक दिनी १.२५ कोटी रुपयांची भर घातली. २६ जानेवारी रोजी, चित्रपटगृहांमध्ये ५३ व्या दिवशी, धुरंधरच्या देशांतर्गत कलेक्शनने १००० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. चित्रपटाने आता भारतात १००२ कोटी (₹८३५ कोटी रुपयांची निव्वळ) कमाई केली आहे. शाहरुख खानच्या जवानने देशांतर्गत बाजारात ७६० कोटी रुपयांची कमाई केली.
१००० कोटींच्या क्लबमध्ये वाढ
रणवीर सिंगचा धुरंधर आता फक्त चार चित्रपटांच्या एका खास गटात सामील झाला आहे. या यादीत अल्लू अर्जुनचा पुष्पा २: द रुल हा चित्रपट अव्वल स्थानावर आहे, ज्याने भारतात १४७१ कोटींची कमाई केली. पुष्पा २ ने २०१७ मध्ये एसएस राजामौलीच्या बाहुबली २: द कन्क्लुजनचा विक्रम मोडला, ज्याने १,४१७ कोटींची कमाई केली आहे. या यादीतील तिसरा चित्रपट म्हणजे आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा कन्नड चित्रपट – यश-अभिनीत केजीएफ: चॅप्टर २, ज्याने भारतात १००१ कोटींची कमाई केली आहे.
धुरंधरचे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
धुरंधरने परदेशात प्रचंड यश मिळवले आहे, मध्य पूर्वेत बंदी असूनही आंतरराष्ट्रीय बाजारात $३३ दशलक्ष पेक्षा जास्त कमाई केली आहे. २८ जानेवारीपर्यंत, त्याची जगभरातील कमाई अंदाजे ₹१,३०० कोटी आहे. हा स्पाय थ्रिलर आदित्य धर यांनी दिग्दर्शित केला आहे. रणवीर या चित्रपटात अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल यांच्यासोबत मुख्य भूमिकेत आहे. कथेचा शेवट करण्यासाठी, त्याचा सिक्वेल, धुरंधर २, मार्चमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. जो पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.