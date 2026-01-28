Ajit Pawar Death: सात्विक घरगुती जेवण ते झणझणीत कोल्हापुरी मटण, परखड स्वभावाच्या अजित पवारांना आवडायचे ‘हे’ चमचमीत पदार्थ

महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. अजित पवार यांच्या अचानक जाण्यामुळे अनेकांना अश्रू अनावर झाले आहेत. आज सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास विमान लँडिंग दरम्यान अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला. हा अपघात एवढा भीषण होता की यात कोणालाही वाचवण्यात यश आले नाही. अजित पवार यांच्या निधनामुळे संपूर्ण पवार कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अजित पवार आज बारामतीमध्ये सभा घेणार होते. सकाळी ९ वाजताच्या आसपास विमान बारामतीमध्ये पोहचले, मात्र विमानतळावर उतरत असताना लँडिंग दरम्यान भीषण अपघात झाला.(फोटो सौजन्य – pinterest)
अजित पवार हे कायमच कडक आणि शिस्तप्रिय स्वभावासाठी ओळखले जायचे. बऱ्याचदा भाषणातून आपल्या सडेतोड शब्दात विरोधकांवर टीका सुद्धा केली होती. पण कडक शिस्तीचे आणि परखड स्वभावाचे अजित पवार उत्तम खव्व्ये सुद्धा होते. त्यांना घरच्या सात्विक जेवणासोबतच विविध प्रांतातील विविध भागातील खाद्य पदार्थ खाण्याची खूप जास्त आवड होती. त्यांना कोल्हापूरचे मटण चिकन खायला खूप जास्त आवडायचे. अजित पवार कोल्हापूरमध्ये गेल्यानंतर कायमच झणझणीत मटण चिकन खायचे. कोल्हापूरी पद्धतीने बनवलेला तांबडा- पांढरा मटण रस्सा हा त्यांचा अतिशय आवडता पदार्थ होता. अजित पवार निर्व्यसनी होते. तसेच त्यांनी आजपर्यंत सुपारीच्या खंडाला सुद्धा हात लावलेला नाही.
अजित पवारांना झणझणीत चिकन मटणसोबतच घरातील साधे आणि सात्विक जेवण जेवायला खूप जास्त आवडते. ज्यामध्ये भाजी-भाकरी, वरण-भात आणि पालेभाजीचा सुद्धा समावेश आहे. सकाळच्या नाश्त्यात ते दूध, फळे, इडली किंवा पोहे इत्यादी पदार्थ खायचे. कडक शिस्तीच्या अजित पवारांना नवनवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त आवड होती. त्यांना केवळ महाराष्ट्रातीलच नाहीतर वेगवेगळ्या प्रांतातील अनेक पदार्थ खायला खूप जास्त आवडायचे.