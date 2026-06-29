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कॅल्शियमच्या कमतरतेने त्रस्त आहात? सप्लिमेंट्स नकोत! रोज खा ‘हा’ एक सुपरफूड; हाडे होतील मजबूत

Updated On: Jun 29, 2026 | 06:40 PM IST
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सारांश

Makhana For Calcium Deficiency: हाडे आणि सांधे मजबूत ठेवण्यासाठी अनेकजण कॅल्शियम सप्लिमेंट्सचा आधार घेतात, मात्र तज्ज्ञांच्या मते संतुलित आहारातूनही ही गरज पूर्ण होऊ शकते. कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि इतर पोषक तत्त्वांनी समृद्ध असलेला मखाना हाडांच्या आरोग्यासाठी उत्तम नैसर्गिक पर्याय मानला जातो.

photo- yandex
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विस्तार
  • कॅल्शियमच्या कमतरतेने त्रस्त आहात?’
  • रोज खा ‘हा’ एक सुपरफूड
  • हाडे होतील मजबूत
आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे आणि चुकीच्या आहारामुळे कमी वयातही हाडे व सांधे दुखण्याच्या समस्या वाढताना दिसत आहेत. या समस्यांमागील प्रमुख कारणांमध्ये कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन-डीची कमतरता मानली जाते. अनेकजण अशावेळी थेट कॅल्शियमच्या गोळ्या किंवा सप्लिमेंट्स घेण्यास सुरुवात करतात. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते डॉक्टरांचा सल्ला न घेता सप्लिमेंट्स घेणे योग्य नाही. संतुलित आहारातूनही शरीराची कॅल्शियमची गरज मोठ्या प्रमाणात पूर्ण होऊ शकते. यासाठी मखाना हा पौष्टिक आणि नैसर्गिक पर्याय मानला जातो.

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मखाना का आहे कॅल्शियमचा उत्तम स्रोत?

मखानामध्ये कॅल्शियमसोबतच मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, प्रथिने आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे सर्व पोषक घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी मखाना फायदेशीर स्नॅक ठरू शकतो.

हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत

मखान्यातील कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस हाडांची घनता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. दूध किंवा दह्यासोबत मखान्याचे सेवन केल्यास अधिक फायदा होऊ शकतो.

वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त

मखान्यात फायबर आणि प्रथिने असल्यामुळे पोट अधिक वेळ भरलेले राहते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणास मदत मिळते.

मधुमेहींसाठीही चांगला पर्याय

मखान्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखर झपाट्याने वाढत नाही. त्यामुळे मर्यादित प्रमाणात तो मधुमेहींसाठीही उपयुक्त स्नॅक ठरू शकतो.

हृदय आणि स्नायूंच्या आरोग्यास लाभदायी

मखान्यातील खनिजे हृदयाच्या आरोग्याला आधार देतात तसेच स्नायूंच्या कार्यक्षमतेसाठीही उपयुक्त ठरतात. त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स शरीराचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.

फक्त मखाना खाल्ल्याने कॅल्शियमची कमतरता भरून निघते का?

तज्ज्ञांच्या मते, गंभीर कॅल्शियम किंवा व्हिटॅमिन-डीच्या कमतरतेवर केवळ मखाना हा उपाय नाही. अशा परिस्थितीत डॉक्टरांचा सल्ला, आवश्यक तपासण्या आणि योग्य उपचार गरजेचे असतात. तसेच दररोज काही वेळ सूर्यप्रकाशात राहणे आणि संतुलित आहार घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

मखाना हा पौष्टिक, हलका आणि आरोग्यदायी स्नॅक असून हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, तो संतुलित आहाराचा एक भाग म्हणूनच खावा. कोणत्याही पोषणतत्त्वाची गंभीर कमतरता असल्यास स्वतःहून औषधे किंवा सप्लिमेंट्स घेण्याऐवजी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हा सर्वात सुरक्षित आणि योग्य पर्याय आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

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Web Title: Makhana benefits calcium deficiency rich food for strong bones for

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Published On: Jun 29, 2026 | 06:40 PM

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