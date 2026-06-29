कॅल्शियमच्या कमतरतेने त्रस्त आहात? सप्लिमेंट्स नकोत! रोज खा ‘हा’ एक सुपरफूड; हाडे होतील मजबूत

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मखानामध्ये कॅल्शियमसोबतच मॅग्नेशियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम, प्रथिने आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे सर्व पोषक घटक हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी मखाना फायदेशीर स्नॅक ठरू शकतो.
मखान्यातील कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरस हाडांची घनता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात. दूध किंवा दह्यासोबत मखान्याचे सेवन केल्यास अधिक फायदा होऊ शकतो.
मखान्यात फायबर आणि प्रथिने असल्यामुळे पोट अधिक वेळ भरलेले राहते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि वजन नियंत्रणास मदत मिळते.
मखान्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखर झपाट्याने वाढत नाही. त्यामुळे मर्यादित प्रमाणात तो मधुमेहींसाठीही उपयुक्त स्नॅक ठरू शकतो.
मखान्यातील खनिजे हृदयाच्या आरोग्याला आधार देतात तसेच स्नायूंच्या कार्यक्षमतेसाठीही उपयुक्त ठरतात. त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स शरीराचे संरक्षण करण्यास मदत करतात.
तज्ज्ञांच्या मते, गंभीर कॅल्शियम किंवा व्हिटॅमिन-डीच्या कमतरतेवर केवळ मखाना हा उपाय नाही. अशा परिस्थितीत डॉक्टरांचा सल्ला, आवश्यक तपासण्या आणि योग्य उपचार गरजेचे असतात. तसेच दररोज काही वेळ सूर्यप्रकाशात राहणे आणि संतुलित आहार घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
मखाना हा पौष्टिक, हलका आणि आरोग्यदायी स्नॅक असून हाडांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, तो संतुलित आहाराचा एक भाग म्हणूनच खावा. कोणत्याही पोषणतत्त्वाची गंभीर कमतरता असल्यास स्वतःहून औषधे किंवा सप्लिमेंट्स घेण्याऐवजी वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे हा सर्वात सुरक्षित आणि योग्य पर्याय आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
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