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Dizziness Causes: वारंवार चक्कर येतेय? दुर्लक्ष करू नका; असू शकतात ‘हे’ गंभीर आजार

Updated On: Jun 27, 2026 | 08:45 PM IST
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सारांश

Dizziness Causes reasons: वारंवार चक्कर येणे हे केवळ थकवा किंवा अशक्तपणाचे लक्षण नसून शरीरातील काही गंभीर आरोग्य समस्यांचेही संकेत असू शकते. चक्कर येण्यामागील कारणे वेळेत ओळखल्यास गंभीर आजारांचा धोका टाळता येतो.

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विस्तार
  • वारंवार चक्कर येतेय?
  • दुर्लक्ष करू नका
  • असू शकतात ‘हे’ गंभीर आजार
दिवसभरात एक-दोन वेळा हलकी चक्कर येणे ही सामान्य बाब वाटू शकते. मात्र, वारंवार चक्कर येत असेल किंवा त्यासोबत अशक्तपणा, धूसर दिसणे, मळमळ किंवा तोल जाण्याची समस्या जाणवत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते. चक्कर येणे हे स्वतःमध्ये आजार नसून शरीरात सुरू असलेल्या एखाद्या आरोग्याच्या समस्येचे संकेत असू शकतात. त्यामुळे यामागील कारणे वेळेवर ओळखणे आणि योग्य उपचार घेणे महत्त्वाचे आहे.

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कमी रक्तदाबामुळे येऊ शकते चक्कर

रक्तदाब अचानक कमी झाल्यास मेंदूपर्यंत पुरेशा प्रमाणात रक्तपुरवठा होत नाही. त्यामुळे उठताना किंवा चालताना चक्कर येणे, डोळ्यांसमोर अंधारी येणे किंवा अशक्तपणा जाणवू शकतो. पुरेसे पाणी पिणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेणे आवश्यक आहे.

शरीरातील रक्ताची कमतरता

अॅनिमिया म्हणजेच रक्तातील हिमोग्लोबिन कमी झाल्यास शरीराला आवश्यक ऑक्सिजन मिळत नाही. परिणामी थकवा, श्वास लागणे, अशक्तपणा आणि वारंवार चक्कर येण्याचा त्रास होऊ शकतो. लोहयुक्त आहार आणि आवश्यक उपचार यामुळे ही समस्या नियंत्रणात येऊ शकते.

कमी रक्तातील साखर

बराच वेळ उपाशी राहणे, वेळेवर जेवण न करणे किंवा मधुमेहावरील औषधांचा परिणाम यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी कमी होऊ शकते. अशावेळी घाम येणे, हातपाय थरथरणे, चक्कर येणे आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.

कानाच्या आतील भागातील समस्या

शरीराचा तोल राखण्यात कानाच्या आतील भागाची महत्त्वाची भूमिका असते. या भागात संसर्ग किंवा इतर बिघाड झाल्यास सतत चक्कर येणे, तोल जाणे आणि मळमळ होण्याची शक्यता असते. अशी लक्षणे दिसल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

शरीरात पाण्याची कमतरता

उन्हाळा, अतिव्यायाम, उलट्या-जुलाब किंवा कमी पाणी प्यायल्यामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होऊ शकते. यामुळे रक्तदाब कमी होऊन चक्कर येण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे दिवसभर पुरेसे पाणी आणि द्रवपदार्थ घेणे गरजेचे आहे.

कधी घ्यावी डॉक्टरांची मदत?

जर चक्कर वारंवार येत असेल, बेशुद्ध पडणे, छातीत दुखणे, बोलण्यात अडचण, हात-पाय सुन्न होणे किंवा दृष्टी धूसर होणे अशी लक्षणे दिसत असतील, तर त्वरित डॉक्टरांकडे जावे. वेळेवर तपासणी केल्यास गंभीर आजारांचे निदान लवकर होऊ शकते.

वारंवार चक्कर येण्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यामागील कारण शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे. संतुलित आहार, पुरेसे पाणी, नियमित झोप आणि वेळेवर वैद्यकीय सल्ला यामुळे अनेक आरोग्य समस्या टाळता येऊ शकतात.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

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Web Title: Frequent dizziness causes symptoms low blood pressure anemia vertigo marathi

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Published On: Jun 27, 2026 | 08:45 PM

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