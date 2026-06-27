Dizziness Causes: वारंवार चक्कर येतेय? दुर्लक्ष करू नका; असू शकतात ‘हे’ गंभीर आजार

Quitting Tea Benefits: महिनाभर चहा पिणे बंद केल्यास शरीरात काय बदल होतात? जाणून घ्या फायदे
रक्तदाब अचानक कमी झाल्यास मेंदूपर्यंत पुरेशा प्रमाणात रक्तपुरवठा होत नाही. त्यामुळे उठताना किंवा चालताना चक्कर येणे, डोळ्यांसमोर अंधारी येणे किंवा अशक्तपणा जाणवू शकतो. पुरेसे पाणी पिणे आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार उपचार घेणे आवश्यक आहे.
अॅनिमिया म्हणजेच रक्तातील हिमोग्लोबिन कमी झाल्यास शरीराला आवश्यक ऑक्सिजन मिळत नाही. परिणामी थकवा, श्वास लागणे, अशक्तपणा आणि वारंवार चक्कर येण्याचा त्रास होऊ शकतो. लोहयुक्त आहार आणि आवश्यक उपचार यामुळे ही समस्या नियंत्रणात येऊ शकते.
बराच वेळ उपाशी राहणे, वेळेवर जेवण न करणे किंवा मधुमेहावरील औषधांचा परिणाम यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी कमी होऊ शकते. अशावेळी घाम येणे, हातपाय थरथरणे, चक्कर येणे आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो.
शरीराचा तोल राखण्यात कानाच्या आतील भागाची महत्त्वाची भूमिका असते. या भागात संसर्ग किंवा इतर बिघाड झाल्यास सतत चक्कर येणे, तोल जाणे आणि मळमळ होण्याची शक्यता असते. अशी लक्षणे दिसल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
उन्हाळा, अतिव्यायाम, उलट्या-जुलाब किंवा कमी पाणी प्यायल्यामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होऊ शकते. यामुळे रक्तदाब कमी होऊन चक्कर येण्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे दिवसभर पुरेसे पाणी आणि द्रवपदार्थ घेणे गरजेचे आहे.
जर चक्कर वारंवार येत असेल, बेशुद्ध पडणे, छातीत दुखणे, बोलण्यात अडचण, हात-पाय सुन्न होणे किंवा दृष्टी धूसर होणे अशी लक्षणे दिसत असतील, तर त्वरित डॉक्टरांकडे जावे. वेळेवर तपासणी केल्यास गंभीर आजारांचे निदान लवकर होऊ शकते.
वारंवार चक्कर येण्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यामागील कारण शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे. संतुलित आहार, पुरेसे पाणी, नियमित झोप आणि वेळेवर वैद्यकीय सल्ला यामुळे अनेक आरोग्य समस्या टाळता येऊ शकतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
Kids Health in Monsoon: पावसाळ्यात मुलांच्या आहाराची घ्या विशेष काळजी; चुकूनही देऊ नका ‘हे’ पदार्थ; अन्यथा आरोग्य बिघडू शकते